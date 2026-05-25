Dólar Hoy Chile: Dólar cae cerca de $892 tras mejora del apetito por riesgo global

El dólar en Chile retrocede en un contexto de mejora en el sentimiento global, impulsado por un mayor apetito por riesgo y la caída en los precios del petróleo. Este movimiento se produjo luego de que el presidente Trump anunciara el sábado que Estados Unidos e Irán habrían avanzado ampliamente en la negociación de un acuerdo, aún sujeto a su finalización, que incluiría la reapertura del Estrecho de Ormuz. En este escenario, el dólar se debilitó frente a las principales divisas y también frente a monedas emergentes, generando un entorno más favorable para el peso chileno.

Mayor apetito por riesgo favorece al peso chileno

Este entorno ha favorecido al peso chileno, especialmente en un contexto en que las expectativas de inflación venían presionando a los bancos centrales. La combinación de menor tensión geopolítica, retroceso del petróleo y mayor disposición de los inversionistas a tomar riesgo ha impulsado una corrección bajista del tipo de cambio.

Wall Street cierra por feriado en Estados Unidos

El mercado estadounidense permanecerá cerrado durante la jornada por festivo del Día de los Caídos (memorial day), lo cual reduce significativamente la liquidez en los mercados financieros internacionales, impactando directamente al tipo de cambio y a la cotización del dólar en Chile. Este menor volumen podría generar movimientos más acotados y menor profundidad en el mercado.

Análisis técnico

El USDCLP cotiza cercano a los $892, luego de una fuerte caída desde la zona de 899-900, niveles que ahora podrían actuar como resistencia inmediata. En el corto plazo, el par mantiene una estructura bajista, cotizando por debajo de las SMA de 50 y 200 períodos, además de perder la zona de $897-$898, lo que refuerza la presión vendedora intradía.

Por debajo, el soporte inmediato se ubica en torno a los $890, mientras que una ruptura de ese nivel podría abrir espacio hacia $884.

Por su parte, el RSI retrocede con fuerza y se acerca a zona de sobreventa, reflejando una pérdida importante de momentum comprador tras la caída reciente.



Fuente: xStation5