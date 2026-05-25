Dólar Hoy México: el peso mexicano se fortalece por expectativa de acuerdo con Irán

El peso mexicano (USDMXN) cotiza en torno a los 17.26 por dólar este lunes con los mercados de EE.UU. cerrados por el Memorial Day, lo que reduce la liquidez y limita la amplitud de los movimientos. El contexto externo favorece al peso, el dólar retrocede desde los máximos de seis semanas alcanzados la semana pasada, presionado por informes que sugieren avances en las negociaciones entre EE.UU. e Irán con Pakistán actuando como mediador.

La perspectiva de una eventual reapertura del Estrecho de Ormuz rebaja las expectativas de inflación energética y, con ellas, la urgencia de un ciclo de alzas de la Fed. El escenario doméstico, sin embargo, mezcla señales en distintas direcciones y merece atención separada.

El dólar y el factor Irán

La narrativa que domina la semana sigue siendo el conflicto en Medio Oriente, según los reportes disponibles, EE.UU. e Irán se han acercado en algunos puntos de la negociación, aunque persisten diferencias sobre los inventarios de uranio de Teherán y el control del Estrecho de Ormuz. Trump fue explícito al señalar que no se apresurará a cerrar un acuerdo y que el bloqueo del estrecho continuará hasta que haya un acuerdo formal. Eso matiza el optimismo inicial, la perspectiva de un acuerdo existe, pero no hay fecha ni garantía de concreción.

Un acuerdo que reabra el Hormuz reduce los precios del petróleo, baja la inflación importada, quita presión sobre la Fed para subir tasas, debilita al dólar y beneficia a las divisas emergentes con fundamentos sólidos como el peso mexicano. El mercado ya lo está incorporando parcialmente, lo que explica la fortaleza del peso desde los máximos de 18.10 pesos por dólar registrados en marzo durante el máximo de tensión bélica.

Los inversores también esperan este jueves la publicación del PCE de EE.UU. de abril, el indicador de inflación preferido de la Fed. Un dato por debajo del consenso reforzaría la tesis de que el ciclo de alzas no necesita acelerarse, apoyando aún más al peso.

Los datos domésticos y las calificadoras

El cuadro mexicano presenta contrastes, por el lado positivo, la inflación de la primera quincena de mayo cedió más de lo esperado hasta 4.1% anual, una moderación relevante que abre espacio a Banxico para evaluar nuevos pasos en su postura de política monetaria. El PIB del primer trimestre fue revisado a -0.6% trimestral y +0.2% interanual, lo que implica una contracción menos severa de la estimación previa de -0.8%, aunque sigue siendo una economía en terreno negativo para el corto plazo. La balanza comercial de abril mostró un superávit de 4.520 millones de dólares, impulsada por un salto de 32.6% en las exportaciones y un crecimiento de 34% en las exportaciones manufactureras, señal de que la economía exportadora sigue activa.

Fuente: Tradingeconomics.

La contrapartida son las señales de deterioro estructural, Moody's recortó la calificación soberana de México a Baa3, el piso del grado de inversión, y S&P revisó la perspectiva de su calificación BBB a negativa. Esas decisiones no generan movimientos bruscos de corto plazo en el tipo de cambio pero elevan el costo de financiamiento soberano de largo plazo y añaden una prima de riesgo estructural al peso. La cuenta corriente del Q1 arrojó un déficit de 15.880 millones de dólares, significativamente mayor al déficit de 9.380 millones que proyectaba el consenso, lo que refleja presiones en la balanza de servicios y en la renta primaria.

El jueves 28 se publica la tasa de desempleo de México para abril, con el consenso esperando un aumento desde el 2.4% al 2.7%, dato que de confirmarse añadiría presión adicional a la narrativa de debilitamiento cíclico de la economía.

Análisis técnico del dólar en México

El par cotiza en 17.2647, por debajo de la SMA(200) y la SMA(50), configuración que confirma la tendencia bajista del dólar en el mediano plazo. El RSI está en zona moderadamente bajista sin llegar a sobreventa, y el MACD mantiene el histograma en rojo, confirmando momentum negativo para el dólar.

El precio se aproxima al rectángulo de soporte histórico naranja en la zona de 17.16-17.21, identificado en el gráfico como "Niveles de junio de 2024", que representa el último piso estructural antes de zonas no visitadas desde mediados de 2024. Dos círculos rojos marcan los testeos recientes de esa zona de soporte. Resistencia inmediata en la SMA(50) de 17.3045, luego 17.4073 y 17.5348.

Fuente: xStation5.

En M15, el par cotiza en 17.2660 con la SMA(50) actuando como resistencia dinámica inmediata y la SMA(200) como segunda resistencia. El RSI es neutral y el MACD está cerca de cero sin señal clara.

La línea de tendencia alcista azul discontinua visible en el gráfico sugiere que el precio puede estar formando un piso de corto plazo en la zona de 17.2345 señalada por el círculo rojo derecho. Resistencia clave en 17.3054 y techo de la semana en 17.4073. Un cierre por debajo de 17.2345 en cierre de 15 minutos abriría camino hacia la zona de soporte histórico de 17.16.

Fuente: xStation5.