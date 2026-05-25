Resumen de Mercado: Futuros alcanzan nuevos máximos por avance en acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los futuros de acciones cotizan con fuertes alzas tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien comunicó el sábado que un acuerdo entre Estados Unidos, Irán y varios países de Oriente Medio se encuentra, en gran medida, negociado y a la espera de su finalización. Según información de Axios, ambas partes estarían próximas a firmar un entendimiento que contempla una prórroga del alto el fuego por 60 días, susceptible de extenderse por mutuo acuerdo.

No obstante, altos funcionarios estadounidenses precisaron que el levantamiento del bloqueo naval está condicionado a que Irán reabra el Estrecho de Ormuz, y que no se liberarán fondos hasta que se concrete la entrega del uranio enriquecido. Estas condiciones marcan los términos clave que aún deben cumplirse antes de que el acuerdo entre en plena vigencia.

En los mercados, las expectativas en torno a este pacto se reflejaron de inmediato: los futuros del crudo retrocedieron ante la perspectiva de una distensión geopolítica, mientras que las acciones de la región de Asia-Pacífico registraron ganancias impulsadas por un mayor apetito por el riesgo.



Fuente: xStation5

Noticias clave:

Geopolítica: El presidente Trump anunció el sábado que un acuerdo entre Estados Unidos , Irán y varios países de Oriente Medio está en gran medida negociado y pendiente de finalización, e incluiría la reapertura del Estrecho de Ormuz . No obstante, el domingo matizó que las conversaciones avanzan de forma ordenada y pidió a los negociadores no precipitarse, advirtiendo que el bloqueo se mantendrá hasta que el acuerdo se certifique y firme. Según Axios , ambas partes estarían próximas a un alto el fuego de 60 días prorrogable, bajo el principio de “alivio por desempeño”: Estados Unidos condiciona la descongelación de fondos y el levantamiento de sanciones a concesiones tangibles, frente a la pretensión iraní de un alivio inmediato y permanente. En paralelo, Trump habría planteado a líderes árabes y musulmanes su deseo de que se sumen a los Acuerdos de Abraham si se logra poner fin a la guerra. El secretario Rubio moderó las expectativas al señalar que un pacto nuclear no puede cerrarse en 72 horas dada su complejidad técnica.

Aranceles: Los países de la Unión Europea presionan por endurecer las medidas comerciales frente a China , según el Financial Times . Por su parte, un funcionario del Ministerio de Comercio de Singapur calificó de positivas y sin sorpresas las conversaciones con Estados Unidos en torno a la Sección 301 .

Divisas: El dólar se debilitó en un entorno de mayor apetito por el riesgo y caída de los precios del petróleo , impulsado por las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y por comentarios oficiales que vinculan el fin del conflicto con un posible margen para recortes de tipos por parte de la Fed . El euro se vio favorecido por ese dólar más blando y por declaraciones del BCE que apuntan a posibles alzas de tipos ante presiones inflacionarias si no se alcanza la paz. La libra se apoyó en el tono positivo de riesgo, aunque con recorrido limitado por el cierre del mercado británico durante el festivo. El yen , por su parte, se fortaleció gracias al dólar más débil y al alivio de las presiones energéticas sobre Japón derivado del abaratamiento del crudo.

Bonos: Los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años avanzaron al moderarse las presiones inflacionarias por la caída del petróleo, aunque con potencial limitado y los mercados al contado cerrados por el feriado del Memorial Day . Los futuros del Bund subieron en línea con el fuerte impulso geopolítico que domina las clases de activos, mientras que los JGB japoneses a 10 años también ganaron terreno, apoyados además por una sólida demanda en la subasta de bonos de transición climática a cinco años.

EE. UU.: El nuevo presidente de la Fed , Warsh , reconoció estar ante un momento de gran relevancia y no minimizó los desafíos, aunque anticipó que la inflación podría ser menor y el crecimiento sólido, prometiendo una Fed orientada a la reforma que aprenda de aciertos y errores pasados. A su vez, el director del NEC , Hassett , señaló que el fin de la guerra con Irán podría abrir espacio para un recorte de tipos y abaratar la energía una vez cerrado el acuerdo.

Europa: Stournaras , del BCE , advirtió que una subida de tipos podría resultar inevitable para preservar la credibilidad del banco central, en un escenario en que las perspectivas de inflación se deterioran a falta de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán . Asimismo, el BCE prevé instar a las entidades financieras a reforzar la protección de sus sistemas informáticos y advertirá a la banca, en una reunión el martes, sobre amenazas potenciales a la estabilidad del sistema financiero vinculadas a riesgos de ciberseguridad y a sistemas de inteligencia artificial , según Bloomberg .

Japón: El índice de referencia japonés repuntó hasta un nuevo máximo histórico, con el sentimiento respaldado por la baja de los precios del petróleo y la persistente fortaleza del sector tecnológico , en un contexto en que SoftBank continuó acumulando ganancias tras el repunte de la semana previa.

Petróleo: Los futuros del crudo retrocedieron ante las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que incluiría la reapertura del Estrecho de Ormuz , si bien la posterior cautela de Trump, pidiendo no precipitarse y manteniendo el bloqueo hasta la firma, moderó el movimiento. Distintos informes apuntan a que el 95% del acuerdo estaría consensuado, pendiente de redacción y de la aprobación del Líder Supremo , que podría tardar varios días. En el plano operativo, la Armada del IRGC informó del paso de 33 buques por el Estrecho con autorización iraní en las últimas 24 horas.

Metales: El oro avanzó favorecido por un dólar más débil, el abaratamiento del petróleo y las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Los futuros del cobre, por su parte, ampliaron las ganancias de la semana previa, apoyados en el tono constructivo del mercado y en los esfuerzos de China por reforzar la liquidez.

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Análisis US100

El precio ha superado los máximos relativos anteriores en la zona de los 29.795 puntos y ha marcado nuevos máximos en los futuros, manteniéndose además por encima de su media móvil de largo plazo. Aunque el indicador presenta una divergencia bajista en la estructura, la referencia técnica más relevante sigue siendo precisamente la región de los 29.795 puntos, ahora convertida en soporte clave de corto plazo.

Mientras el precio logre sostenerse sobre este nivel, el escenario favorece una extensión del movimiento alcista hacia los 30.249 puntos, zona correspondiente a la proyección del 50% de Fibonacci del impulso. En cambio, una pérdida de este soporte podría dar paso a un movimiento correctivo, con un punto pivote de mayor relevancia en torno a los 29.437 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.795

🔺 Escenario Alcista: 30.249

🔻 Escenario Bajista: 29.437



Fuente: xStation5

Gráfico del día

Los metales preciosos mantienen una estructura de recuperación de corto plazo, dando continuidad al giro que comenzó la semana pasada. En este contexto, el precio del oro se aproxima a la resistencia de los 4.589 puntos, nivel que se presenta como la referencia clave inmediata para evaluar la solidez del rebote.

Si el precio logra superar de forma sostenida los 4.589 puntos, podría extender el movimiento hacia la siguiente zona pivote relevante, ubicada en torno a los 4.724 puntos. En cambio, si no consigue consolidarse sobre esa resistencia, podría reanudar una fase correctiva, con soportes relevantes en la franja de los 4.488 a 4.451 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.589

🔺 Escenario Alcista: 4.724

🔻 Escenario Bajista: 4.488 - 4.451



Fuente: xStation5