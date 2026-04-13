Dólar Hoy Colombia: abre estable en $3.640 mientras escala tensión por bloqueo del estrecho de Ormuz

El dólar en Colombia inicia la jornada del lunes 13 de abril con relativa estabilidad, en un contexto marcado por un nuevo giro en el escenario geopolítico global. En las primeras operaciones, el dólar estadounidense se cotiza en torno a 3.640,88 pesos colombianos, lo que representa un leve avance de 0,11% frente a los 3.636,81 pesos de la sesión previa, reflejando un mercado que comienza a reconfigurar sus expectativas tras los últimos acontecimientos en Medio Oriente.

Este comportamiento aparentemente moderado es, en realidad, el resultado de fuerzas contrapuestas que ven al dólar como venía debilitándose tras la tregua entre Estados Unidos e Irán anunciada días atrás, sin embargo, el reciente bloqueo del estrecho de Ormuz ordenado por el presidente Donald Trump introduce un nuevo factor de riesgo que vuelve a tensionar los mercados. El peso colombiano, altamente sensible a los impactos externos, comienza así la semana en un equilibrio frágil entre alivio previo y nuevas presiones globales.

Bloqueo del estrecho de Ormuz

El principal catalizador del mercado este lunes es la decisión de Estados Unidos de bloquear el estrecho de Ormuz, tras el fracaso de las negociaciones de paz con Irán durante el fin de semana. Esta medida implica una escalada significativa dentro de un conflicto que, hasta hace pocos días, parecía encaminarse hacia una desescalada bajo un alto al fuego temporal de dos semanas. La imposición de un bloqueo naval, que busca impedir el paso de buques vinculados a Irán y cortar sus ingresos petroleros, tiene implicaciones inmediatas sobre los precios del crudo, la inflación global y las monedas emergentes.

La reacción del mercado ha sido prácticamente instantánea puesto que el petróleo ha vuelto a superar la barrera de los 100 dólares por barril, con alzas cercanas al 6%–7% en la jornada, reflejando el temor a una disrupción prolongada en el suministro energético. Este movimiento revierte parcialmente el alivio generado por el alto al fuego y reintroduce una prima de riesgo significativa en los activos financieros globales. Lo más relevante desde la perspectiva de mercado es que el bloqueo de Ormuz representa una señal clara de que el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, vigente desde el 8 de abril, es mucho más frágil de lo que inicialmente se pensaba. De hecho, el tráfico marítimo ya se encontraba severamente restringido incluso antes del anuncio, con caídas de hasta 90% en el flujo de buques en la zona, lo que evidencia que la tregua nunca logró normalizar completamente la situación.

La decisión de Washington de avanzar con un bloqueo naval, pese a la existencia de una tregua, introduce un cambio estructural en la narrativa del mercado. Ya no se trata de un conflicto contenido, sino de un escenario donde las acciones militares y económicas avanzan en paralelo a las negociaciones diplomáticas. Este tipo de dinámica genera una incertidumbre mucho más difícil de descontar, elevando la volatilidad en todos los activos sensibles al riesgo global. Para el dólar, esto implica una recuperación de su rol como activo refugio. El fortalecimiento reciente de monedas emergentes, incluido el peso colombiano, comienza a perder tracción a medida que los inversionistas vuelven a priorizar liquidez y seguridad ante la posibilidad de una escalada mayor en el conflicto.

Entre el petróleo, el riesgo global y un entorno interno complejo

En el caso del peso colombiano, el impacto del bloqueo de Ormuz es particularmente relevante por su doble exposición ya que se tiene el apetito global por riesgo, y también se tiene el comportamiento del petróleo. El alza del crudo tiende a mejorar los términos de intercambio para Colombia como exportador, pero al mismo tiempo incrementa las presiones inflacionarias globales y refuerza la fortaleza del dólar a nivel internacional. Este equilibrio genera una dinámica ambigua donde en el muy corto plazo, el peso colombiano podría encontrar cierto piso en el repunte del petróleo, sin embargo, el efecto dominante suele ser el fortalecimiento del dólar en contextos de alta incertidumbre global. En este sentido, el movimiento actual del tipo de cambio refleja una fase de transición, donde el mercado aún está calibrando cuál de estos factores prevalecerá.

A nivel interno y regional, el contexto sigue sumando capas de complejidad ya que la escalada comercial con Ecuador continúa intensificándose, con la imposición de aranceles del 100% por parte de ambos países, aunque Colombia ha introducido un enfoque diferenciado bajo la dirección del presidente Gustavo Petro y la ministra de Comercio, Diana Morales, permitiendo el ingreso sin arancel de insumos estratégicos para su industria.

Este conflicto ya ha generado pérdidas cercanas a 600 millones de dólares en comercio bilateral, afectando a miles de empresas y poniendo en riesgo más de 200.000 empleos, lo que añade presión sobre la actividad económica en regiones clave. Al mismo tiempo, iniciativas como el fortalecimiento del comercio con Venezuela, impulsadas por Bancóldex, buscan compensar parcialmente estos impactos, aunque su efecto será gradual y condicionado a la estabilidad política y financiera de la región. En conjunto, el peso colombiano enfrenta un escenario particularmente desafiante puesto que mientras el entorno global vuelve a deteriorarse por el conflicto en Medio Oriente, los riesgos internos y regionales continúan limitando su capacidad de apreciación sostenida.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

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Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 mantiene una estructura bajista definida tras la ruptura de 3646.24, nivel que pasa a funcionar como resistencia inmediata. El desplazamiento reciente muestra continuidad en la secuencia de máximos y mínimos decrecientes, con el precio sostenido por debajo de la media móvil, la cual refuerza el sesgo bajista como resistencia dinámica. La apertura de las bandas de Bollinger tras la ruptura refleja expansión de volatilidad, con el precio operando cercano a la banda inferior, lo que evidencia presión vendedora activa sin señales de compresión.

En términos de momentum, el RSI en 24.8 se mantiene en zona de sobreventa sin divergencias visibles, lo que indica predominio del impulso bajista más que agotamiento inmediato. El MACD continúa en terreno negativo con aumento del histograma, confirmando la aceleración del movimiento. La estructura técnica queda delimitada por resistencias en 3646.24 y 3704.29, mientras que el soporte relevante se ubica en 3588.01, nivel que concentra la siguiente zona de interés en la continuidad del movimiento bajista.