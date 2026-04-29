Dólar Hoy Colombia: aumenta a 3.612 antes de la Fed y la decisión del Banco de la República

El dólar estadounidense abre en 3.612,78 pesos colombianos, registrando un leve retroceso frente a los 3.621,87 de la jornada previa, en una sesión dominada por la expectativa global ante la decisión de tasas de la Reserva Federal. El movimiento del tipo de cambio refleja una pausa táctica del mercado luego de la fuerte subida reciente, en un contexto donde los inversionistas reducen exposición y esperan señales desde Washington sobre el rumbo de la política monetaria.

El comportamiento reciente del peso colombiano muestra un patrón cada vez más dependiente de factores externos, con episodios de volatilidad que responden rápidamente a cambios en la percepción de tasas globales.

Fed en el centro del mercado

La Reserva Federal se prepara para anunciar su decisión de tasas en un contexto particularmente complejo, donde el consenso del mercado apunta a que el rango se mantendría sin cambios entre 3,50% y 3,75%, lo que marcaría la tercera reunión consecutiva sin ajustes.

Más allá de la decisión en sí, que ya está prácticamente descontada por los mercados, la atención se concentra en el mensaje que entregue el FOMC respecto a la trayectoria futura de las tasas. La combinación de inflación persistente, presión energética derivada del conflicto en Medio Oriente y señales mixtas en el crecimiento económico ha llevado a la Fed a adoptar una postura de espera, evitando tanto recortes prematuros como nuevas alzas que puedan afectar la actividad. Si Powell refuerza la idea de tasas altas por más tiempo, el dólar podría recuperar tracción global al ampliar el diferencial de tasas frente a economías emergentes. En cambio, cualquier señal de flexibilización hacia la segunda mitad del año podría reactivar flujos hacia activos de mayor riesgo, favoreciendo monedas como el peso colombiano. El mercado entra en una fase de ajuste donde la dirección del dólar dependerá en gran medida del tono del comunicado del FOMC y, sobre todo, de la conferencia de Jerome Powell, que podría ser la última en su mandato al frente de la Reserva Federal.

Inflación, petróleo y geopolítica

Aunque el foco de la jornada está en la política monetaria, el trasfondo geopolítico continúa condicionando el escenario global en donde el conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue generando distorsiones en los mercados energéticos, con el petróleo operando en niveles elevados tras episodios de interrupción en el estrecho de Ormuz y medidas como bloqueos parciales a exportaciones iraníes, lo que ha presionado al alza los precios del crudo y alimentado expectativas inflacionarias. Este factor ha sido determinante en la postura de la Fed, ya que el encarecimiento de la energía complica el proceso de convergencia inflacionaria hacia la meta del 2%. La autoridad monetaria enfrenta un escenario en el que recortar tasas podría amplificar presiones inflacionarias, mientras mantenerlas elevadas implica un costo en términos de crecimiento económico. La geopolítica sigue siendo relevante, pero en esta sesión queda subordinada a la decisión de tasas. Lo que antes impulsaba movimientos inmediatos en el dólar ahora actúa como un condicionante estructural, mientras la política monetaria retoma el control de la narrativa de corto plazo.

Tasas altas, inflación persistente y ruido político elevan el riesgo país

El mercado local atraviesa una coyuntura compleja marcada por una política monetaria restrictiva, una inflación que no logra converger y un entorno político cada vez más tensionado en la antesala electoral. En este contexto, la atención inmediata se centra en los datos de empleo de marzo, con una tasa de desempleo que venía en 9,2%, y, sobre todo, en la reunión del Banco de la República. El consenso del mercado anticipa un nuevo aumento de tasas desde 11,25% hasta 11,75%, lo que consolidaría uno de los ciclos de endurecimiento más agresivos de los últimos años, reflejando la necesidad de contener presiones inflacionarias persistentes.

Fuente: Trading Economics, desde datos del Banco de la República de Colombia

La inflación proyectada para 2026 se ubica entre 6,3% y 6,4%, muy por encima de la meta del 3%, impulsada por una demanda interna aún sólida, presiones de costos y el impacto del aumento del salario mínimo superior al 23%. Este factor ha elevado las expectativas inflacionarias hacia niveles cercanos al 6,7%, generando un desanclaje que obliga al Banco Central, liderado por Leonardo Villar, a mantener una postura restrictiva incluso a costa de desacelerar la economía. De hecho, el propio equipo técnico del emisor anticipa una desaceleración hacia el segundo semestre de 2026, producto del endurecimiento monetario y el agotamiento del ciclo de consumo.

En paralelo, el frente fiscal y político añade una capa adicional de riesgo. El déficit público continúa siendo elevado y estructural, mientras el debate electoral ha desplazado la discusión hacia promesas de mayor gasto sin una hoja clara de consolidación fiscal, lo que incrementa la percepción de riesgo macroeconómico. A esto se suma un entorno político más volátil en los últimos meses del gobierno de Gustavo Petro, con tensiones con el Banco de la República y cuestionamientos a su independencia que elevan la incertidumbre institucional.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

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Fuente: xStation

El USDCOP en M15 continúa en fase correctiva tras el rechazo en la zona de 3670, manteniendo una estructura de máximos descendentes en el muy corto plazo. El precio se estabiliza cerca de 3635–3640, intentando consolidar tras la caída, pero todavía sin señales claras de reanudación alcista. La media móvil actúa como referencia dinámica inmediata, mientras que el RSI se mantiene en niveles neutrales tras haber salido de sobrecompra, reflejando pérdida de impulso comprador.

En este escenario, la zona de 3645–3650 sigue siendo la resistencia clave a recuperar para reactivar el sesgo alcista, mientras que por debajo, el soporte en 3615 aparece como el siguiente nivel relevante en caso de nuevas caídas. El comportamiento actual sugiere consolidación dentro de un rango tras un rally previo, con el mercado a la espera de un catalizador que defina dirección. Por ahora, el sesgo es neutral con ligera presión bajista en el corto plazo.