Dólar Hoy Colombia: cae a 3.553 mientras se intensifica la tensión en Ormuz pese al alto al fuego entre EE.UU. e Irán

El dólar en Colombia registra una caída relevante y se ubica en 3.553,37 pesos colombianos, lo que representa un descenso de 0,87% frente a la jornada anterior. Este movimiento refleja un cambio en el posicionamiento del mercado, donde el peso colombiano logra apreciarse en medio de un entorno internacional que, aunque tensionado, no ha derivado en una escalada directa del conflicto.

Aunque la tensión en Ormuz ha aumentado, la ausencia de un enfrentamiento militar abierto reduce la demanda inmediata por activos refugio, debilitando al dólar a nivel global. Esta dinámica favorece a monedas emergentes, particularmente aquellas con exposición a commodities, como el peso colombiano, que ven flujos de capital de corto plazo buscando mayores retornos en entornos de riesgo controlado. Además, tras varias jornadas marcadas por alta volatilidad y episodios de presión alcista derivados del cierre del estrecho, el mercado entra en una fase de corrección donde parte de esa prima de riesgo se descomprime.

Alto al fuego vigente, pero Ormuz vuelve al centro del conflicto global

El escenario entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase más compleja de lo que sugiere el anuncio de un alto al fuego indefinido. Aunque Washington decidió extender la tregua, el conflicto continúa activo y se ha trasladado con mayor intensidad al estrecho de Ormuz, donde ambos países están midiendo fuerzas sin romper formalmente el cese de hostilidades. En las últimas horas, Irán ha reforzado su control sobre la vía marítima mediante la incautación de embarcaciones y el despliegue de su estrategia naval asimétrica, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo operativo que limita el tránsito sin su autorización.

El presidente Donald Trump ordenó a la Armada estadounidense abrir fuego contra cualquier embarcación que intente minar el estrecho, asegurando además que Washington tiene control total del paso, una declaración que eleva el riesgo de enfrentamientos directos en una de las rutas más sensibles del comercio global. Esta postura se produce en paralelo a acciones iraníes como el cobro de peajes a buques y la presión constante mediante su llamada “flota mosquito”, una estrategia de desgaste basada en pequeñas embarcaciones rápidas y drones.

Las negociaciones siguen estancadas tras la cancelación de rondas diplomáticas recientes, y Estados Unidos ha dejado claro que no levantará el bloqueo marítimo hasta alcanzar un acuerdo definitivo. Esto ha convertido a Ormuz en el verdadero epicentro de la disputa, donde el alto al fuego convive con acciones militares indirectas, generando un entorno de tensión persistente que los mercados interpretan como riesgo latente más que como desescalada real. El petróleo ha superado nuevamente los 100 dólares por barril, alcanzando niveles cercanos a 103 dólares, impulsado por la reactivación de la prima de riesgo geopolítico ante la falta de avances concretos entre Washington y Teherán.

Fortaleza económica que redefine expectativas monetarias tras los datos de EE.UU.

El frente macroeconómico estadounidense introduce un elemento adicional en la dinámica del dólar con la revelación de los datos PMI publicados para abril que muestran una economía más resiliente de lo esperado, con el PMI de servicios en 51,3 y el manufacturero en 54,0, ambos superando las previsiones del mercado. Estos datos indican expansión en los dos principales motores de la actividad económica, reforzando la percepción de solidez en Estados Unidos. A esto se suma el dato de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, que se ubicó en 214.000, ligeramente por encima de las expectativas, pero todavía en niveles históricamente bajos que no alteran el diagnóstico de un mercado laboral robusto. En conjunto, estos indicadores confirman que la economía estadounidense mantiene tracción, incluso en un entorno global marcado por la incertidumbre geopolítica.



Fuente: Trading Economics, con datos de S&P Global

Con una actividad que sigue mostrando dinamismo, el margen para recortes agresivos de tasas se reduce, lo que introduce un soporte estructural para el dólar. Este factor contrasta con la presión bajista generada por la disminución del riesgo extremo en Medio Oriente, generando un equilibrio que explica la falta de una tendencia en la divisa estadounidense. Además, la combinación de datos sólidos y tensión energética mantiene vivas las expectativas inflacionarias. El repunte del petróleo, impulsado por Ormuz, podría trasladarse a precios en los próximos meses, lo que obliga al mercado a recalibrar sus proyecciones sobre la política monetaria estadounidense.

Análisis técnico

USDCOP (M15)



Fuente: xStation

El precio de USDCOP en M15 mantiene una estructura bajista tras el rechazo en la zona de 3.630, donde se observan velas con mechas superiores y pérdida de impulso alcista, lo que anticipa el giro. A partir de ese punto, el activo desarrolla una secuencia de máximos descendentes y velas bajistas consistentes, reflejando presión vendedora sostenida. La media móvil acompaña el movimiento con pendiente negativa, actuando como resistencia dinámica, mientras el precio se mantiene por debajo de ella.

En el tramo más reciente, el soporte en torno a 3.550 contiene la caída, generando un rebote con velas de menor cuerpo y sombras en ambos extremos, lo que sugiere indecisión más que reversión clara. Las bandas de Bollinger comienzan a estrecharse, indicando compresión, mientras el RSI se ubica en zona media-baja sin alcanzar sobreventa y el MACD muestra desaceleración del momentum negativo. En este contexto, el precio entra en consolidación, donde una ruptura del soporte podría extender la caída, mientras que superar la zona de 3.600 sería clave para un cambio de sesgo.