Dólar Hoy Colombia: cae a 3.558 mientras Ormuz se tensiona pese al alto al fuego y se reactivan negociaciones

Tras la apertura de mercados, el dólar en Colombia se ubica en 3.558,45 pesos colombianos, registrando una caída de 0,41% frente al cierre previo en 3.572,98 y acumulando un descenso de 1,23% en la última semana. Este movimiento confirma que el peso colombiano mantiene un sesgo apreciativo en el corto plazo, apoyado por un entorno internacional que, aunque sigue siendo frágil, ha reducido el riesgo de escalada directa tras la extensión indefinida del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

La divisa venía incorporando una prima de riesgo elevada durante los episodios de cierre del estrecho de Ormuz, y ahora corrige parte de ese movimiento ante la percepción de que el conflicto se ha contenido en términos militares directos. La apreciación del peso colombiano también responde a flujos tácticos hacia mercados emergentes en un contexto donde el dólar global pierde algo de tracción en el margen. Esta dinámica favorece monedas con carry atractivo, aunque sigue siendo altamente dependiente de la evolución del conflicto en Medio Oriente, que continúa siendo el principal catalizador externo.

Alto al fuego vigente entre EE.UU. e Irán pero Ormuz sigue siendo el riesgo

La extensión indefinida del alto al fuego anunciada por Donald Trump hace tres días ha trasladado la tensión hacia el estrecho de Ormuz, donde la disputa entre Estados Unidos e Irán se mantiene activa en el plano marítimo. Las fuerzas iraníes han intensificado la presión sobre embarcaciones comerciales, incluyendo la incautación reciente de buques, mientras Washington sostiene su bloqueo naval como condición para avanzar en un acuerdo definitivo. El punto crítico es que ambas partes consideran que el otro está violando el espíritu del cese al fuego. Irán ha señalado que no es posible normalizar el tránsito por Ormuz mientras continúe el bloqueo estadounidense, mientras que Estados Unidos mantiene que cualquier apertura sin acuerdo debilitaría su posición negociadora. Esta falta de coordinación ha generado un escenario híbrido donde la tregua convive con acciones de presión económica y militar indirecta.

El impacto sobre el mercado energético sigue siendo significativo, por ejemplo, el petróleo ha escalado por encima de los 100 dólares, alcanzando niveles cercanos a 107 dólares por barril ante la disrupción parcial del flujo en el Golfo, donde incluso se estima que la producción se ha reducido de forma relevante. Este repunte mantiene viva la presión inflacionaria global, lo que limita el margen de relajación monetaria en economías desarrolladas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se prepara para viajar a Pakistán con el objetivo de reactivar conversaciones indirectas con Estados Unidos, en un intento por destrabar un conflicto que se ha estancado tras el fracaso de rondas previas. El hecho de que estas negociaciones se retomen refleja que el alto al fuego toma una pausa dentro de una negociación aún abierta.

FMI y tensiones regionales

En el plano regional, el Fondo Monetario Internacional ha puesto el foco en las tensiones entre Colombia y Ecuador, advirtiendo que la escalada arancelaria podría tener efectos adversos tanto en el comercio como en el suministro energético del país vecino. La decisión del gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, de elevar la tasa de seguridad hasta el 100% sobre importaciones colombianas a partir del 1 de mayo ha intensificado una disputa que ya lleva tres meses sin resolución.

El organismo destaca que estas medidas han alterado flujos comerciales relevantes, considerando que las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia representaron el 2,4% del total en 2025, mientras que las importaciones desde Colombia equivalieron al 6,2%. Este desbalance evidencia la dependencia relativa de Ecuador en ciertos sectores, particularmente en energía, donde Colombia llegó a aportar hasta 450 megavatios, cerca del 8% de su demanda eléctrica. La ruptura parcial de estos vínculos ha obligado a Ecuador a reconfigurar su matriz energética, recurriendo a generación térmica y otras fuentes, lo que introduce presiones adicionales sobre costos y estabilidad del suministro. Aunque el FMI considera que el riesgo inmediato es moderado debido a niveles más altos de embalses, el escenario sigue siendo frágil si las tensiones comerciales persisten.

Este conflicto bilateral también tiene implicancias indirectas para Colombia, ya que refuerza la percepción de riesgo en la región y afecta la integración comercial andina. En un entorno global ya tensionado por factores geopolíticos, estos choques regionales agregan una capa adicional de incertidumbre que el mercado comienza a incorporar.

El debate sobre inflación vuelve a intensificarse entre el Banco de la República y Gobierno

El frente interno sigue marcado por la divergencia entre el Gobierno y el Banco de la República, esta vez con nuevas declaraciones del gerente Leonardo Villar, quien rechazó la idea de elevar la meta de inflación como mecanismo para impulsar el crecimiento económico. Durante el Congreso de Asofondos, Villar fue enfático en señalar que una inflación más alta implica necesariamente tasas de interés más elevadas y mayores distorsiones para la economía. El mensaje apunta directamente al discurso del Ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro, que ha cuestionado la meta del 3% y ha planteado la necesidad de flexibilizar la política monetaria. Villar respondió recordando que durante gran parte de la década pasada, en específico el 2001, Colombia logró mantener la inflación cercana a la meta sin caer en recesión, desmontando el argumento de que la estabilidad de precios implica necesariamente menor crecimiento.

El gerente también advirtió sobre inconsistencias en el discurso económico del Gobierno, señalando la contradicción entre celebrar avances en indicadores como pobreza o empleo, mientras se describe la economía como en crisis. Esta tensión discursiva se suma al ya complejo escenario institucional, donde las diferencias entre política fiscal y monetaria se han vuelto más visibles.

Desde una perspectiva de mercado, este choque institucional sigue siendo un factor relevante para el tipo de cambio. La credibilidad de la política económica y la coherencia entre autoridades son elementos que inciden directamente en la percepción de riesgo país, por lo que cualquier escalada en este frente puede limitar la apreciación del peso colombiano, incluso en un contexto externo relativamente favorable.

Análisis técnico

USDCOP (M15)



Fuente: xStation

El precio de USDCOP en M15 mantiene una estructura bajista tras el rechazo en la zona de 3.630, donde las velas muestran pérdida de impulso con cuerpos pequeños y sombras superiores. A partir de ese nivel, el activo desarrolla una secuencia de máximos descendentes con retrocesos limitados, lo que refleja presión vendedora constante. La media móvil acompaña el movimiento con pendiente negativa y actúa como resistencia dinámica, mientras el precio se mantiene por debajo de ella durante la mayor parte del tramo.

En la parte más reciente, el precio perfora el soporte de 3.575–3.570 con velas bajistas de mayor cuerpo, aunque aparecen mechas inferiores cerca de 3.560 que sugieren cierta absorción de ventas. Sin embargo, el rebote es débil y no logra recuperar niveles clave, manteniendo al activo dentro de un sesgo bajista. El RSI se mantiene en zona media-baja sin alcanzar sobreventa y el MACD continúa sin señales notorias de giro, lo que refuerza el escenario de continuidad bajista mientras no recupere la zona de 3.580.