Dólar Hoy Colombia: cae a $3.646 tras alza de tasas al 11,25% y sólido dato de exportaciones

El dólar en Colombia abre la jornada del 2 de abril en torno a $3.646,97, registrando una caída cercana al 0,95% frente a la sesión previa, en un movimiento que consolida la tendencia bajista de corto plazo. En términos semanales, la divisa acumula un descenso de 0,68%, mientras que en el último año la caída se amplía hasta 9,65%, reflejando una apreciación relevante del peso colombiano en el balance reciente.

Exportaciones confirman recuperación, pero con señales mixtas en la estructura externa

Uno de los datos más relevantes de la jornada es la publicación de las exportaciones de febrero, que crecieron 11,4% interanual, levemente por debajo del 12,6% registrado en enero, confirmando una expansión sostenida del sector externo colombiano. En términos absolutos, las ventas externas alcanzaron aproximadamente US$4.211 millones en febrero, mientras que el acumulado de enero-febrero llegó a US$8.470 millones, con un crecimiento de 12,1% frente al mismo periodo de 2025.

El dinamismo continúa liderado por sectores como el agro y el oro, con avances significativos en productos como café y banano, mientras que los combustibles y productos extractivos registran caídas cercanas al -6,6%, y las manufacturas también presentan retrocesos. Este patrón confirma que, aunque Colombia mantiene una mejora en ingresos externos, la debilidad en petróleo y manufactura limita la fortaleza estructural del sector exportador, lo que sigue siendo un factor clave para el comportamiento del tipo de cambio.

Tasas altas sostienen al peso en un entorno global volátil

El alza de tasas a 11,25%, que ocurrió hace tres días atrás, continúa siendo el principal soporte del peso colombiano pues según estimaciones del mercado, este nivel de tasas, uno de los más altos en la región, mantiene el atractivo para inversionistas internacionales, favoreciendo flujos hacia activos locales y ayudando a contener el dólar dentro del rango de $3.600 a $3.800. Además, factores estacionales comienzan a jugar a favor del peso. Durante abril, la temporada de pago de impuestos suele generar conversión de dólares a pesos por parte de empresas, lo que incrementa la oferta de divisas en el mercado cambiario y refuerza la presión bajista sobre el USDCOP. Aun así, el contexto internacional sigue imponiendo límites. El conflicto geopolítico en Medio Oriente mantiene la volatilidad elevada y ha generado un shock energético que altera las expectativas de tasas globales. Este entorno ha fortalecido temporalmente al dólar a nivel global, aunque monedas como el peso colombiano han mostrado mayor resiliencia, apoyadas en el repunte del petróleo.

Fuente: Trading Economics, desde datos del Banco de Colombia.

Decanos de facultades de economía de distintas universidades piden proteger autonomía de Banrepública

Tras la subida de tasas, un grupo de decanos de Economía de universidades como Los Andes, Eafit, Javeriana, Rosario, Externado, Icesi y la Autónoma de Bucaramanga, firmaron una carta pública en defensa de la autonomía del banco central, calificando como preocupante la salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la reunión donde se tomó la decisión. Los académicos destacaron que la independencia del banco ha sido clave para reducir la inflación desde niveles superiores al 30% en los años noventa hasta cifras de un dígito en la actualidad, y advirtieron que cuestionar su institucionalidad podría afectar la credibilidad macroeconómica del país.

El dólar en Colombia inicia abril con sesgo bajista, apoyado por el diferencial de tasas, la estacionalidad fiscal y la recuperación del sector externo. Sin embargo, el escenario sigue lejos de ser lineal. La combinación de exportaciones que crecen pero con debilidad en sectores clave, un entorno global marcado por tensiones geopolíticas y un frente interno con fricciones institucionales, mantiene al USDCOP en una dinámica de equilibrio frágil, donde cualquier cambio en estos factores podría alterar rápidamente la tendencia.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 mantiene una estructura bajista dominante dentro de un rango bien definido, tras el rechazo en la zona de 3717.86, donde se observa una reacción vendedora significativa que invalida el impulso alcista previo. A partir de ese nivel, el precio desarrolla máximos descendentes y se posiciona de forma consistente por debajo de la media móvil, que presenta pendiente negativa y actúa como resistencia dinámica. Las bandas de Bollinger muestran expansión durante la caída posterior y luego cierta estabilización, con el precio oscilando en la mitad inferior del canal, reflejando continuidad de la presión bajista. La zona de 3683.34 funciona como resistencia intermedia tras haber sido vulnerada, mientras que el precio se aproxima nuevamente al soporte en torno a 3662.35.

El RSI se mantiene en niveles bajos, sin alcanzar condiciones extremas de sobreventa, lo que sugiere persistencia en la debilidad del movimiento, mientras que el MACD presenta histograma negativo en expansión y líneas separadas a la baja, confirmando momentum bajista activo. La incapacidad del precio para recuperar la zona de 3683.34 y su permanencia bajo la media móvil mantienen la estructura técnica condicionada a la baja, con el comportamiento actual concentrado entre la resistencia mencionada y el soporte en 3662.35, .