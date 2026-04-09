Dólar Hoy Colombia: cae a los 3.660 tras tregua entre EE.UU. e Irán y se avecinan los datos de inflación

El dólar en Colombia abre la jornada del jueves 9 de abril con una caída más marcada, en un contexto donde los mercados continúan ajustándose al nuevo escenario geopolítico global. En las primeras operaciones, el dólar estadounidense se negocia en promedio en 3.658,13 pesos colombianos, lo que representa una caída de 0,85% frente al cierre previo en 3.689,43 pesos, reflejando un fortalecimiento del peso colombiano impulsado principalmente por factores externos.

Este movimiento responde a una recomposición del apetito por riesgo a nivel global, tras el anuncio del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán que se extenderá por dos semanas. La menor tensión internacional ha debilitado la demanda por activos refugio como el dólar, favoreciendo flujos hacia monedas emergentes. Sin embargo, el mercado sigue operando bajo una lógica de cautela, consciente de que el conflicto no está resuelto y que los movimientos actuales podrían ser transitorios.

Tregua entre EE.UU. e Irán: alivio de corto plazo, pero con alta fragilidad

El acuerdo de alto al fuego, anunciado el 8 de abril por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mediación de Pakistán, marcó un punto de inflexión inmediato en los mercados globales. La tregua de dos semanas busca abrir espacio para negociaciones diplomáticas, incluyendo discusiones clave sobre seguridad regional y el flujo energético a través del estrecho de Ormuz.

No obstante, la lectura del mercado ha evolucionado rápidamente desde el optimismo inicial hacia una visión más prudente. Si bien el petróleo registró caídas relevantes tras el anuncio, los precios han mostrado repuntes y alta volatilidad debido a la fragilidad del acuerdo y a los riesgos latentes en la región. De hecho, se advierte que la recuperación del suministro energético podría tardar meses, tras daños a más de 70 infraestructuras, lo que mantiene una prima de riesgo elevada sobre el crudo.

A esto se suma que la tregua enfrenta tensiones adicionales, como la continuidad de conflictos paralelos en Medio Oriente y amenazas de nuevas ofensivas si no se cumplen los términos del acuerdo. Incluso desde Washington, Trump ha advertido que podría intensificar las acciones militares si Irán incumple lo pactado, lo que refuerza la idea de que el mercado está reaccionando a un alivio táctico más que a una solución estructural.

Inflación en Colombia

El mercado anticipa que el IPC anual, que se revela hoy, se ubique entre 5,45% y 5,47%, lo que implicaría una aceleración frente al 5,29% de febrero, confirmando que el proceso de desinflación sigue siendo más lento y frágil de lo esperado. Este repunte, aunque moderado, tiene implicaciones profundas ya que responde a presiones persistentes en servicios y componentes estructurales de la economía, lo que refuerza la idea de una inflación más rígida.

Al mismo tiempo, el dato mensual esperado de 0,69%, inferior al 1,08% previo, introduce una lectura más compleja. Esto evidencia una moderación en la velocidad del aumento de precios, apoyada por ajustes en alimentos y bienes regulados, sin embargo, no implica una tendencia clara de convergencia hacia la meta del Banco de la República del 3%. El mercado enfrenta un escenario de desinflación incompleta en que los precios suben más lento, pero siguen en niveles elevados, lo que limita cualquier cambio prematuro en la política monetaria.



Fuente: Trading Economics, desde datos del DANE

Este equilibrio es fundamental porque redefine completamente las expectativas sobre las tasas ya que actualmente el Banco de la República mantiene la tasa en 11,25%, en una postura claramente contractiva, y el consenso del mercado sigue anticipando niveles cercanos a 11,75% durante 2026, con recortes muy graduales hacia 2027. Esto implica que incluso si el dato de inflación sorprende a la baja, el espacio para una relajación rápida es extremadamente limitado, ya que las expectativas inflacionarias siguen desancladas y por encima del rango objetivo.

Ruido político

El presidente Gustavo Petro ha intensificado sus críticas al nivel de tasas de interés, advirtiendo que una tasa real cercana a 6,7% podría frenar el crecimiento económico y hacer insostenible la deuda pública, en un escenario donde el país mantiene un déficit primario desde 2015. El mandatario también ha cuestionado abiertamente la estrategia del Banco de la República, señalando que la política monetaria restrictiva va en contravía de las necesidades de la economía. Estas tensiones institucionales se dan en un contexto de crecimiento moderado, donde el Banco Mundial proyecta una expansión de apenas 2,2% para 2026, afectada por baja inversión, condiciones financieras restrictivas e incertidumbre interna y externa. En conjunto, estos factores configuran un escenario donde el dólar en Colombia puede seguir mostrando correcciones bajistas en el corto plazo impulsadas por el entorno global, pero con limitaciones estructurales para una caída sostenida.

Análisis técnico

USDCOP (M15)



Fuente: xStation

El precio del USD/COP en M15 se encuentra en una fase de compresión correctiva dentro de una estructura bajista mayor. La secuencia dominante sigue siendo de máximos descendentes desde la zona de 3,717, y eso se refleja en la pendiente todavía negativa de la media móvil central y en la incapacidad del precio para reinstalarse sobre la resistencia de 3,674.66, que es el nivel técnico más relevante del corto plazo. Al mismo tiempo, el tramo bajista más reciente perdió aceleración al acercarse a 3,653.95, nivel que coincide con soporte horizontal y con una zona donde el precio dejó de extenderse hacia la siguiente referencia en 3,639.66. Esa desaceleración también se ve en la ruptura de la directriz bajista punteada, pero el rebote posterior no ha tenido profundidad suficiente como para modificar la estructura principal, porque el precio continúa trabajando debajo de la media y lejos de la zona alta de control.

En indicadores, las bandas de Bollinger muestran que la expansión bajista previa dio paso a una contracción, lo que sugiere menor direccionalidad inmediata y un mercado en equilibrio temporal entre 3,653 y 3,674. El RSI en 46.6 se ubica en zona neutral-baja, lo que descarta sobreventa extrema y deja al impulso sin una señal clara de fortaleza compradora sostenida. El MACD sigue en terreno negativo, aunque el histograma ha reducido la presión vendedora y la pendiente de las líneas se ha moderado, señal de corrección interna más que de reversión confirmada.