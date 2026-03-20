Dólar Hoy Colombia: cae hacia $3.684 mientras tensiones con Ecuador y volatilidad externa mantienen al mercado sin tendencia clara

El USD/COP inicia la jornada del 20 de marzo de 2026 con una corrección bajista, ubicándose en torno a los $3.684, lo que representa una caída cercana al 0,54% frente al cierre previo en $3.704. Este movimiento revierte parcialmente el avance del día anterior y confirma que el tipo de cambio continúa atrapado en una dinámica de alta volatilidad, con variaciones frecuentes pero sin una tendencia definida.

Si se observa el comportamiento reciente, el dólar en Colombia ha alternado subidas y caídas en cuestión de sesiones, reflejando un mercado que sigue ajustándose tras el shock del petróleo, la decisión de la Reserva Federal y el deterioro de algunos fundamentales locales. De hecho, en lo que va de marzo, el tipo de cambio ha oscilado en un rango amplio entre $3.680 y cerca de $3.800, lo que confirma que el mercado está en una fase de transición.

Mercado externo mantiene presión cruzada sobre el peso colombiano

El comportamiento del USD/COP sigue estando dominado por fuerzas externas contrapuestas. Por un lado, el dólar global mantiene soporte tras los recientes datos sólidos en Estados Unidos y un entorno de tasas aún elevadas. Por otro, el peso colombiano continúa encontrando respaldo en factores como el nivel del petróleo, que se mantiene históricamente alto, sin embargo, este equilibrio es inestable.

El entorno internacional sigue marcado por una combinación de inflación energética, tensiones geopolíticas y menor liquidez global, lo que limita los movimientos direccionales claros en monedas emergentes. De hecho, en lo que va de marzo el USD/COP ha oscilado en un rango de aproximadamente $120 pesos, entre $3.680 y cerca de $3.800, una variación cercana al 3,2% que confirma por qué este mes ha sido identificado como particularmente volátil para el peso colombiano, debido a la convergencia de riesgos externos e incertidumbre política y económica.

Conflicto con Ecuador introduce un nuevo foco de riesgo

A nivel local y regional, el mercado comienza a prestar mayor atención al deterioro en la relación entre Colombia y Ecuador, que ha escalado desde lo comercial hacia lo político y diplomático. La imposición de aranceles de hasta 50% sobre productos colombianos por parte de Ecuador, y la respuesta equivalente de Colombia, han generado una ruptura en una relación comercial que mueve miles de millones de dólares al año y que históricamente ha sido complementaria. Además, este conflicto no se limita al comercio pues el deterioro diplomático entre ambos países y las crecientes tensiones bilaterales han contribuido a elevar la percepción de riesgo regional, lo que introduce un componente adicional de incertidumbre para los inversionistas. De hecho, el riesgo país de Ecuador (EMBI) repuntó desde los 439 hasta los 484 puntos durante febrero, coincidiendo con el escalamiento arancelario, aunque factores de seguridad interna también han influido en su trayectoria reciente. Este punto es clave para el tipo de cambio porque aunque no tiene un impacto inmediato en la cotización diaria, sí afecta la percepción de riesgo país y puede alterar flujos de inversión hacia Colombia en el corto y mediano plazo.

El trasfondo de este conflicto también revela la alta interdependencia productiva entre Colombia y Ecuador, un elemento estructural muy importante. Ambos países intercambian bienes intermedios que luego son transformados, lo que implica que restricciones comerciales afectan a exportaciones y cadenas productivas completas. En este contexto, cualquier disrupción prolongada podría impactar sectores industriales, costos de producción y balanza comercial, elementos que terminan teniendo efectos indirectos sobre el tipo de cambio. Esto se suma a un problema ya presente y es que Colombia mantiene un déficit externo estructural, donde las importaciones crecen a un ritmo mayor que las exportaciones, lo que implica una demanda constante de dólares en la economía.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El USDCOP en M15 se observa un mercado en fase de expansión alcista tras un rebote claro desde la zona de 3698–3700, donde el precio generó un rechazo técnico limpio desde banda inferior de Bollinger, marcando el inicio del impulso actual. La estructura de corto plazo ya es alcista, con una secuencia de mínimos y máximos crecientes que llevó al precio nuevamente hacia la zona de oferta en 3736–3740, nivel que ya había actuado como resistencia previamente.

El precio ahora se encuentra reaccionando justo debajo de esa zona, con RSI en niveles cercanos a sobrecompra, lo que indica presión compradora pero también cierto agotamiento en el corto plazo; adicionalmente, el ADX se mantiene bajo, lo que sugiere que el movimiento es más correctivo dentro de un rango que una tendencia fuerte sostenida. A nivel de escenarios, mientras el precio se mantenga por encima de 3720–3715, el sesgo inmediato sigue siendo alcista con probabilidad de un nuevo intento de ruptura hacia 3736–3740 e incluso extensión si hay entrada de volumen. Sin embargo, la ubicación actual es delicada, ya que se encuentra justo en zona de liquidez, por lo que no se descarta un rechazo y retroceso hacia 3715 o incluso 3700 para reequilibrar el movimiento antes de continuar. La pérdida de 3698 invalidaría completamente el impulso reciente y abriría la puerta a un escenario bajista más amplio. El contexto favorece esperar confirmación, es decir, ver una ruptura clara con continuación, o retroceso hacia zonas medias donde el riesgo-beneficio sea más eficiente.