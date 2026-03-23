Dólar Hoy Colombia: cae hacia $3.708 tras giro geopolítico por Irán y debilidad del dólar global

El USD/COP inicia la jornada del 23 de marzo de 2026 con una ligera caída, ubicándose cerca de $3.708,46, lo que representa una variación de -0,2% frente al cierre previo en $3.715,91. Este movimiento marca un cambio en la dinámica reciente del tipo de cambio, en un contexto donde el dólar pierde fuerza a nivel global tras un giro relevante en el escenario geopolítico.

Trump cambia el tono del mercado y golpea al dólar

El principal factor detrás del movimiento del dólar hoy en Colombia proviene del frente internacional. El anuncio del presidente Donald Trump de posponer durante cinco días los ataques a instalaciones energéticas en Irán, en medio de negociaciones que calificó como productivas, generó un cambio inmediato en el sentimiento del mercado.

Este giro redujo de forma abrupta el riesgo geopolítico que venía dominando los mercados en las últimas semanas, lo que tuvo un impacto directo en los activos globales. El petróleo, que había alcanzado niveles cercanos a US$113–114 por barril, llegó a caer cerca de 10%–15% en cuestión de minutos, mientras los mercados bursátiles reaccionaron al alza. Este cambio es clave para entender el comportamiento del USD/COP, es decir, cuando disminuye la tensión global, el dólar pierde su atractivo como refugio y las monedas emergentes, como el peso colombiano, tienden a fortalecerse.

Datos débiles en EE.UU. refuerzan la presión bajista

El contexto macroeconómico en Estados Unidos también contribuye a este movimiento. Durante la jornada se conocieron cifras que apuntan a una moderación en la actividad económica.

El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago cayó a -0,11 en febrero, desde 0,20 en enero, marcando su nivel más bajo en dos meses. A esto se suma que el gasto en construcción retrocedió un -0,3% mensual en enero, cuando el mercado esperaba un crecimiento de 0,1%, tras haber subido 0,8% en diciembre. Este conjunto de datos refuerza la idea de una economía que pierde algo de tracción en el margen, lo que reduce la presión sobre la Reserva Federal para mantener una postura más restrictiva y termina debilitando al dólar.

Colombia sin mercado, pero no sin impacto

En el caso colombiano, el mercado cambiario no opera hoy debido al festivo de San José, lo que implica menor liquidez y una reacción más limitada en la cotización local. Sin embargo, esto no significa que el país esté aislado del entorno global. De hecho, el movimiento del dólar hoy en Colombia que se observa hoy es principalmente una reacción externa, que probablemente se verá reflejada con mayor claridad en la apertura de la siguiente sesión.

Debate económico y presión sobre el modelo energético

Más allá del corto plazo, el país también enfrenta discusiones estructurales relevantes. Más de 200 economistas y académicos de 24 países, incluyendo figuras como Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Ha-Joon Chang y Jayati Ghosh, enviaron una carta al presidente Gustavo Petro solicitando que Colombia lidere la salida del sistema internacional de arbitraje de inversión. Entre los firmantes también se encuentran economistas colombianos como José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, junto con académicos de universidades como Columbia, Harvard, Cambridge, la Universidad de los Andes y la UNAM.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Fuente: Shutterstock

El argumento central es que este sistema, presente en al menos 18 tratados firmados por Colombia y que cubre más de 129 proyectos energéticos, limita la capacidad del país para avanzar en la transición energética, al exponerse a demandas millonarias por parte de multinacionales. Este debate se da en un momento especialmente sensible, donde el país busca redefinir su modelo energético en medio de altos precios del petróleo y tensiones globales, lo que añade una capa adicional de incertidumbre para los inversionistas.