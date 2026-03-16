Dólar Hoy Colombia: cae hacia la zona de $3.660 pese a débiles datos económicos locales mientras el mercado espera decisión de tasas de la Fed

El USD/COP inicia la jornada del 16 de marzo de 2026 con presión bajista, con el dólar cotizando cerca de 3.663 pesos colombianos en promedio, lo que representa una caída cercana al 0,8% frente al cierre previo alrededor de 3.693 pesos. Este movimiento prolonga la tendencia reciente de apreciación del peso colombiano, en un mercado que continúa reaccionando tanto a factores externos como a datos macroeconómicos locales.

En términos más amplios, el tipo de cambio mantiene un comportamiento relativamente estable en la última semana, con variaciones moderadas, aunque en perspectiva anual el dólar sigue registrando una depreciación frente al peso colombiano superior al 8%, reflejando el fortalecimiento de la moneda local observado durante los últimos meses.

Producción industrial y ventas minoristas decepcionan en Colombia

Durante la jornada se conocieron nuevos indicadores de actividad económica en Colombia correspondientes a enero, los cuales mostraron resultados por debajo de las expectativas del mercado.

Producción industrial (interanual de enero): -0,5% , frente a un +0,2% esperado.

(interanual de enero): , frente a un esperado. Ventas minoristas (interanual de enero): 7,8%, por debajo del 10,1% previsto.

Evolución de la variación porcentual de la producción industrial de Colombia durante los últimos meses. Fuente: Trading Economics, con datos desde DANE.

Estos datos reflejan señales mixtas en la economía colombiana. Por un lado, la caída en la producción industrial sugiere cierta debilidad en el sector manufacturero, mientras que el crecimiento de las ventas minoristas continúa mostrando dinamismo en el consumo interno, aunque a un ritmo menor al anticipado. La evolución de la actividad industrial suele ser un indicador clave del ciclo económico, ya que refleja el comportamiento de sectores productivos como manufactura, minería y energía.

El dólar global pierde impulso ante temores de desaceleración en EE.UU.

A nivel internacional, el dólar ha mostrado cierta debilidad frente a varias monedas emergentes, incluida la colombiana. Los mercados continúan evaluando el riesgo de que la economía estadounidense enfrente un escenario de crecimiento más moderado combinado con presiones inflacionarias persistentes. Este contexto ha reducido parte de la demanda global por dólares, favoreciendo a divisas de mercados emergentes que mantienen tasas de interés relativamente altas, como es el caso del peso colombiano.

Mercado atento a la decisión de tasas de la Reserva Federal

Uno de los principales focos de atención para los inversionistas esta semana será la reunión de política monetaria de la Reserva Federal programada para el 18 de marzo. El consenso del mercado anticipa que las tasas de interés en Estados Unidos se mantendrían sin cambios en torno al 3,75%. La decisión será clave para definir el rumbo del dólar en el corto plazo, ya que cualquier señal sobre el futuro ciclo de tasas podría generar movimientos relevantes en los mercados cambiarios globales.

Factores estructurales que siguen influyendo en el peso colombiano

Más allá de los datos coyunturales, el comportamiento del USD/COP continúa determinado por la interacción de factores internos y externos. Analistas consideran que durante 2026 el tipo de cambio podría moverse dentro de un rango amplio debido a la combinación de política monetaria internacional, situación fiscal colombiana y dinámica del comercio exterior. Además, la fortaleza reciente del peso colombiano ha generado presiones en algunos sectores exportadores, ya que reciben menos pesos por cada dólar obtenido en mercados internacionales.

Un mercado en consolidación tras la volatilidad reciente

Con este panorama, el mercado cambiario colombiano se encuentra en una fase de consolidación, con el USD/COP oscilando en torno a la zona de los 3.660–3.700 pesos mientras los inversionistas esperan nuevas señales macroeconómicas. En los próximos días, el comportamiento del tipo de cambio estará particularmente condicionado por tres factores clave que son la decisión de tasas de la Reserva Federal, la evolución del dólar a nivel global y la publicación de nuevos datos económicos tanto en Estados Unidos como en Colombia.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation.

En gráfico de M15 el precio del USD/COP viene de una tendencia bajista clara, con las EMA 20 (naranja), EMA 50 (azul) y EMA 100 (negra) inclinadas hacia abajo. Después de la caída fuerte que llevó al precio hasta la zona de 3686, el mercado reaccionó con un rebote rápido que lo llevó nuevamente hacia 3726, donde aparece una resistencia marcada y además pasa la EMA 100, que sigue actuando como techo de la estructura.

Ahora el precio se mueve más lateral cerca de 3712, justo entre ese techo de 3726 y el soporte intermedio de 3700. Si el mercado logra sostenerse sobre 3700 y recuperar las medias cortas, podría intentar otra subida hacia 3726. Pero si vuelve a perder esa zona, no sería raro que el precio busque otra vez niveles más bajos como 3686, que fue donde apareció la última reacción fuerte. El RSI está en zona media y el ADX bastante bajo, lo que suele indicar un mercado sin mucha fuerza, más bien en pausa o consolidación.