Dólar Hoy Colombia: Dólar sube a $3.74 6 tras pausa de BanRep y cautela en EE.UU.-Irán

El dólar en Colombia avanza hasta la zona de $3.746, después de que el Banco de la República mantuviera sin cambios la tasa de interés en 11,25%. El USDCOP gana terreno mientras el mercado ajusta expectativas frente a la inflación local, la próxima decisión de tasas del 30 de junio y los datos de empleo en Estados Unidos.

BanRep mantiene la tasa de interés

El peso colombiano retrocede frente al dólar luego de que la Junta Directiva del Banco de la República decidiera por unanimidad mantener la tasa de política monetaria en 11,25%. La decisión llegó en un contexto en el que la inflación volvió a mostrar resistencia en marzo, la inflación total se ubicó en 5,6%, mientras la inflación básica sin alimentos ni regulados aumentó hasta 5,8%, ambas todavía por encima de la meta de 3% del banco central.

La persistencia inflacionaria reduce el margen para recortes y mantiene elevada la incertidumbre sobre la trayectoria monetaria. La atención ahora pasa a los próximos datos de precios, especialmente el IPP, donde el mercado espera un repunte de la inflación del productor hacia 4,9%.

USDCOP mira la decisión de tasas de junio y los datos de empleo en EE.UU.

La próxima reunión del Banco de la República, prevista para el 30 de junio, empieza a ganar peso en las expectativas del mercado. Si los próximos datos confirman mayores presiones de costos, el banco central tendría menos espacio para flexibilizar su postura, lo que podría limitar parte de la depreciación del peso colombiano. Una sorpresa inflacionaria más moderada, en cambio, reabriría la discusión sobre futuros recortes.

El frente internacional sigue dominado por dos factores. La primera es la negociación entre Estados Unidos e Irán, con los inversores atentos a señales sobre un posible acuerdo que reduzca la tensión en Medio Oriente y normalice parcialmente los flujos de energía por el Estrecho de Ormuz. La segunda será el dato de empleo en Estados Unidos, que puede mover las expectativas sobre la Reserva Federal.

Análisis técnico USDCOP

El USDCOP mantiene la recuperación iniciada desde los mínimos de abril, cerca de $3.565, y cotiza alrededor de$ 3.746. El precio logró sostenerse por encima del soporte de $3.676 y ahora vuelve a presionar la zona de $3.749–3.773, que funciona como resistencia.

La estructura de corto plazo sigue favoreciendo al dólar mientras el precio respete $3.676. La SMA de 9 periodos se mantiene por encima de la SMA de 21 periodos, lo que confirma aceleración del momentum alcista. El MACD también acompaña el movimiento, con cruce positivo e histograma en expansión.

La resistencia más relevante está en la SMA de 200 días, cerca de $3.824, zona que coincide con el siguiente techo técnico del par.



Fuente: xStation