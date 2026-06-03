  
13:12 · 3 de junio de 2026

Dólar hoy Colombia: ¿se acaba el impulso tras las elecciones?

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El dólar recupera terreno frente al peso colombiano impulsado por un fortalecimiento global del billete verde y una menor demanda por activos emergentes ante el aumento de la incertidumbre geopolítica
  • Los sólidos datos económicos de Estados Unidos refuerzan la expectativa de tasas elevadas por más tiempo lo que respalda al dólar y reduce el atractivo relativo de las monedas emergentes
  • La desaceleración de las exportaciones colombianas y las menores proyecciones de crecimiento económico generan dudas sobre la sostenibilidad del reciente fortalecimiento del peso colombiano y favorecen un rebote del USDCOP hacia niveles superiores

El dólar en Colombia rebota hacia la zona de $3.600, en una jornada volátil para el peso colombiano tras el fuerte ajuste posterior a las elecciones. El USDCOP intenta recuperar terreno mientras el dólar se fortalece a nivel global, las monedas emergentes pierden impulso y el mercado evalúa si el rally del peso tras la primera vuelta presidencial empieza a agotarse.

Dólar global gana fuerza

El principal driver de la sesión viene del exterior. Las bolsas retrocedieron y los rendimientos de los bonos subieron ante el temor de que una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán ponga en riesgo las perspectivas de un acuerdo de paz. El mercado también vuelve a mirar el impacto del petróleo y de los costos energéticos sobre la inflación, lo que reduce el apetito por activos emergentes.

A esto se sumaron datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos, con señales positivas en el empleo ADP y el ISM de servicios. La lectura refuerza la idea de una economía estadounidense todavía resistente, lo que da soporte al dólar y limita las expectativas de recortes rápidos de tasas por parte de la Reserva Federal.


Fuente: xStation5

Datos locales moderan el impulso del peso colombiano

En Colombia, el panorama local también agregó cautela. Las exportaciones interanuales se desaceleraron a 11,7% en abril, desde 20,9% en marzo de 2026, mostrando una pérdida de tracción en el frente externo. A esto se sumaron las nuevas proyecciones de la OCDE, que anticipan una moderación del crecimiento económico hacia 2,4% en 2026 y 2,1% en 2027.

La lectura del organismo apunta a una economía con menor impulso, afectada por inflación elevada, condiciones monetarias restrictivas, incertidumbre económica e inversión todavía débil. Bajo este escenario, el mercado empieza a evaluar si la apreciación del peso posterior a las elecciones fue demasiado rápida frente a un entorno externo más exigente.

Análisis técnico

El USDCOP rebota desde la zona de 3.552–3.580, pero sigue bajo resistencias relevantes. Mientras no recupere 3.636 y luego 3.676, el movimiento luce más como corrección dentro de una presión bajista reciente; una pérdida de 3.552 abriría espacio hacia 3.478.


Fuente: xStation5

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