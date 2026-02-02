Dólar hoy Colombia: el billete verde se desploma tras el alza histórica de tasas al 10,25% del BanRep

El BanRep endurece el sesgo al elevar proyecciones de inflación (2026 a 6,4% desde 4,6% y 2027 a 4,8% desde 3,8%), mientras el mercado vigila el canal TES y el riesgo fiscal.

El peso colombiano se fortalece con fuerza (-2,4% en dólar en Colombia ) tras una sorpresa del Banco de la República : alza de 100 pb a 10,25% , reforzando el carry y la señal antiinflacionaria.

El dólar en Colombia registra una baja marcada de -2,4% en la sesión, con el peso colombiano (USDCOP) imponiéndose incluso en un día en que el dólar global mostró fortaleza. El movimiento sugiere un ajuste rápido de precios y posicionamiento hacia activos en peso colombiano, gatillado por el Banco de la República que sorprendió al mercado con un alza de 100 puntos base, la mayor desde 2022, llevando la tasa a 10,25%.

En la práctica, or un lado, refuerza el atractivo relativo del carry (diferencial de tasas) y sostiene al peso en el corto plazo, por otro, deja explícito que el Emisor está preocupado por un nuevo impulso inflacionario. Esa combinación de rendimiento y credibilidad explica por qué el mercado se volcó a una apreciación rápida del peso colombiano, aun cuando el contexto externo no fue particularmente favorable.

Inflación al alza en el radar

La decisión se apoyó en un cambio relevante de escenario. El BanRep elevó su visión de inflación para 2026 a 6,4% (desde 4,6%) y para 2027 a 4,8% (desde 3,8%), incorporando presiones asociadas al ajuste del salario mínimo y al riesgo de desanclaje de expectativas.

En palabras del presidente de Anif, José Ignacio López, 'un banco central tiene la ingrata, pero importante, tarea de subir las tasas cuando los choques de demanda amenazan la estabilidad de precios'. Ese tono más restrictivo ayuda a explicar por qué el mercado reaccionó con una apreciación rápida del peso, el Emisor priorizó credibilidad antiinflacionaria aun a costa de endurecer condiciones financieras. En un entorno donde las expectativas pueden reacomodarse con rapidez, el mensaje de política fue interpretado como un piso para la estrategia antiinflacionaria, y eso suele ser un soporte directo para la moneda.

Tensión política y canal TES

El ajuste monetario reactivó el debate sobre el costo de financiamiento del Gobierno. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, criticó la decisión argumentando que 'aumentar la tasa solo incrementa el costo financiero de la producción y contrae la economía', y advirtió impactos sobre las tasas de los TES y las primas de riesgo, en un contexto donde también se mencionan fricciones fiscales y sensibilidad del mercado a la trayectoria de deuda.

Más allá del cruce político, el peso colombiano puede fortalecerse hoy por mayor tasa y señal de compromiso con la meta, pero el frente de renta fija local seguirá mirando el binomio expectativas de inflación + riesgo fiscal, especialmente en el tramo largo. En otras palabras, el shock monetario favorece al peso vía diferencial de tasas, pero deja abierta una discusión crítica sobre qué tan caro puede volverse el financiamiento soberano si las expectativas de inflación permanecen altas o si el riesgo percibido sube.

Actividad y costos

En el margen, el pulso de actividad muestra señales mixtas. El PMI manufacturero Davivienda cayó a 50,0 en enero desde 52,6, su nivel más bajo en diez meses, lo que sugiere condiciones prácticamente estancadas. La demanda (nuevas órdenes) siguió en expansión, pero apenas; la producción creció al ritmo más bajo en varios meses y el empleo retrocedió por primera vez en siete meses.

A la vez, los costos siguen presionando: los precios de venta subieron al ritmo más alto en seis meses y los costos de insumos aumentaron por 27 meses consecutivos, en su mayor velocidad desde mediados de 2025. Este mix, recimiento perdiendo tracción, pero con presiones de costos, es consistente con un Banco de la República más sensible a la persistencia inflacionaria. Así, el dilema queda instalado: la actividad muestra señales de enfriamiento, pero la inflación (y, sobre todo, sus riesgos de segunda vuelta) mantiene la postura restrictiva como escenario base.

El telón de fondo externo

A nivel global, el dólar repuntó a máximos de más de una semana, apoyado por datos estadounidenses más sólidos (el ISM manufacturero sorprendió al alza) y por la incertidumbre que introdujo la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, interpretada como un sesgo más restrictivo en términos de balance (menos liquidez suele favorecer al dólar).

Aun así, en esta sesión el diferencial lo marcó Colombia, el shock de política monetaria local fue lo suficientemente grande como para que el peso le ganara al impulso externo del dólar. En términos de lectura táctica, el mercado privilegió el cambio doméstico de tasa y señal por sobre la tracción del dólar global, algo que suele ocurrir cuando una decisión sorprende en magnitud y reconfigura posiciones de corto plazo.

Análisis técnico del dólar en Colombia

El análisis técnico de corto plazo (M30) muestra que USDCOP aceleró la caída y perforó soportes relevantes, operando en torno a 3618 tras ceder la zona de 3634. Con RSI (territorio de sobreventa) y un MACD profundizando sesgo negativo, el mercado queda expuesto a rebotes técnicos, pero mientras no recupere 3634–3656 la presión bajista domina.

Hacia abajo, los siguientes niveles a vigilar se ubican en 3590 (zona técnica intermedia) y luego 3497. En cambio, las resistencias más arriba se concentran en 3676 (media corta) y 3719 (media larga), niveles que, de ser retomados, empezarían a desactivar el impulso vendedor reciente. El mensaje operativo es directo: puede haber rebotes por sobreventa, pero la estructura de corto plazo seguirá siendo bajista mientras el precio no recupere las zonas de control mencionadas.

Fuente: xStation5.

