El petróleo sube casi 2% en medio de tensiones entre EE.UU. e Irán

El petróleo avanza casi 2% hoy luego de que medios estatales iraníes informaran que Teherán no permitirá que el uranio enriquecido salga del país, lo que llevó a los mercados a incrementar las apuestas sobre una posible escalada militar en Medio Oriente, donde Estados Unidos ha concentrado fuerzas significativas.
Las negociaciones entre EE.UU. e Irán vuelven a estar bajo presión: los comentarios aumentaron los temores de un posible colapso de las conversaciones nucleares en Ginebra y del riesgo de interrupciones en el suministro por parte del productor miembro de la OPEP.
En segundo plano se mantiene el plazo político y crece el nerviosismo ante la fecha límite fijada por el presidente Donald Trump para alcanzar un acuerdo.
Previamente, Omán contribuyó a calmar parcialmente al mercado, con mediadores calificando las conversaciones como constructivas, aunque las negociaciones se reanudarán más tarde hoy.
Dos fuerzas opuestas
Los precios del crudo continúan atrapados entre las expectativas de un exceso de oferta global y el aumento de los riesgos geopolíticos en Medio Oriente.
Al mismo tiempo, la oferta está aumentando: las exportaciones de Arabia Saudita se acercan a un máximo de tres años, y los envíos desde Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos también están creciendo. No obstante, un eventual cierre del Estrecho de Ormuz en un escenario de conflicto podría llevar los precios por encima de USD 100 por barril.
OIL (D1)
El crudo ha vuelto a situarse por encima de USD 72 por barril, con la atención del mercado desplazándose ahora hacia la reunión de la OPEP+ del domingo, donde se evalúa un aumento moderado de producción para abril.
El avance del petróleo hoy parece estar ejerciendo presión sobre los índices bursátiles.
Ataque a una refinería clave de Oriente Medio
