El petróleo sube casi 2% en medio de tensiones entre EE.UU. e Irán

El petróleo avanza casi 2% hoy luego de que medios estatales iraníes informaran que Teherán no permitirá que el uranio enriquecido salga del país, lo que llevó a los mercados a incrementar las apuestas sobre una posible escalada militar en Medio Oriente, donde Estados Unidos ha concentrado fuerzas significativas.

Las negociaciones entre EE.UU. e Irán vuelven a estar bajo presión: los comentarios aumentaron los temores de un posible colapso de las conversaciones nucleares en Ginebra y del riesgo de interrupciones en el suministro por parte del productor miembro de la OPEP.

En segundo plano se mantiene el plazo político y crece el nerviosismo ante la fecha límite fijada por el presidente Donald Trump para alcanzar un acuerdo.

Previamente, Omán contribuyó a calmar parcialmente al mercado, con mediadores calificando las conversaciones como constructivas, aunque las negociaciones se reanudarán más tarde hoy.