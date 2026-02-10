Dólar hoy Colombia: el dólar en Colombia sube levemente pese a señales de enfriamiento en EE.UU.

-
El dólar en Colombia avanza cerca de 0.2% en la sesión, en una jornada sin publicaciones macroeconómicas relevantes a nivel local. Con un calendario doméstico liviano, el mercado suele quedar más expuesto a flujos y a factores externos, movimientos del dólar global, apetito por riesgo y, en el caso colombiano, la sensibilidad a commodities, especialmente petróleo, y a la dinámica de coberturas corporativas.
EE.UU. y la Fed
En el frente internacional, un reporte de ventas minoristas más débil de lo esperado mostró que el consumo se estancó en diciembre, reforzando la lectura de que el crecimiento perdería tracción y respaldando el caso para una política monetaria más flexible. En ese contexto, los mercados monetarios pasaron a descontar una mayor probabilidad de tres recortes de la Fed en 2026, desde dos que se esperaban hace una semana.
El foco inmediato se traslada a los próximos datos de empleo e inflación en EE.UU., para confirmar si el escenario de desaceleración toma fuerza o si se modera. Ese resultado puede mover el piso de tasas esperado y, con ello, el sesgo del dólar frente a emergentes.
Señales sobre demanda por activos de EE.UU.
El dólar también enfrentó presión por reportes de que reguladores chinos habrían recomendado a instituciones financieras limitar sus tenencias de Treasuries para reducir riesgos de concentración y cubrirse ante la incertidumbre de políticas en EE.UU.
Análisis técnico del dólar en Colombia
En el gráfico M30, USDCOP se mueve alrededor de 3661, dentro de un canal bajista (líneas punteadas descendentes) y con el precio aún contenido bajo resistencias dinámicas. La SMA50 queda muy cerca del precio y la SMA200 actúa como techo de referencia. Mientras el cruce se mantenga por debajo de esa zona, el sesgo sigue siendo de corrección dentro del canal.
El RSI sugiere momentum moderadamente bajista (sin sobreventa), y el MACD se mantiene en terreno negativo, coherente con rebotes que pierden tracción.
Fuente: xStation5.
___________
