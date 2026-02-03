El mercado evalúa el tono bilateral por su efecto en comercio , costos de transacción y confianza, con EE.UU. como actor clave en inversión.

El dólar en Colombia sube cerca de +0,5% por coberturas previas a un evento binario: la reunión Petro–Trump en Washington.

El dólar en Colombia avanza cerca de +0,5% en la sesión y el foco del mercado está puesto menos en el dato puntual y más en el evento político-diplomático del día, la reunión en Washington entre Gustavo Petro y Donald Trump. En la práctica, este tipo de hitos tiende a activar coberturas y ajustes de posicionamiento en moneda, porque puede cambiar el tono de la relación bilateral y, con ello, el apetito por riesgo local en el margen.

No se trata necesariamente de un quiebre de tendencia, sino de un movimiento típico de comprar dólares antes del titular cuando hay incertidumbre binaria (buen/mal mensaje) y alta sensibilidad mediática.

Encuentro Petro–Trump

El punto más visible de la conversación será el vínculo comercial, que hoy ronda los US$28.355 millones entre exportaciones e importaciones. Para Colombia, el dato relevante es que, aun con un saldo deficitario, la brecha se ha estrechado, la balanza comercial bilateral se ubicaría cerca de -US$480,2 millones hasta noviembre de 2025, lo que perfila uno de los déficits más bajos en casi una década.

Del lado exportador, Colombia ha vendido a EE.UU. alrededor de US$13.948 millones (enero-noviembre), y desde el lado importador las compras externas desde EE.UU. se encaminan a US$13.979 millones (FOB, a falta de diciembre). Si el encuentro entrega señales de continuidad operativa y estabilidad regulatoria, el mercado suele leerlo como un ancla para flujos y decisiones de inversión. Si, en cambio, aparecen fricciones, crece el riesgo de costos de transacción (aduanas, requisitos sanitarios, demoras, mayor escrutinio) aun sin un cambio formal de tratados.

Pero la reunión no es solo comercio. Según lo reportado, la agenda incluye migración, seguridad, lucha antidrogas, además de la relación con Venezuela y China e incluso el debate sobre infraestructura crítica y trazabilidad de reglas. En particular, el tema antidrogas suele operar como termómetro político, con la posibilidad de endurecimiento del tono o exigencias de resultados tempranos puede mover expectativas de riesgo, mientras que acuerdos con métricas y seguimiento tienden a bajar incertidumbre.

Inversión y confianza: el canal que pesa más allá del corto plazo

Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en Colombia, con IED por US$3.375,4 millones hasta el tercer trimestre de 2025 (cerca de 37% del total). Por lo tanto, cualquier señal sobre seguridad jurídica, cooperación o estabilidad de reglas pesa más allá del corto plazo y tiende a influir en el apetito por riesgo local.

Datos externos y comercio

Gráfico de las exportaciones de Colombia en noviembre de 2025. Fuente: DANE.

En paralelo, el pulso del sector externo muestra una foto mixta. Se informó que las exportaciones crecieron 1,3% interanual en diciembre, revirtiendo la caída previa, pero el detalle de noviembre sigue mostrando fragilidad, ventas externas por US$4.016,6 millones FOB con baja de -2,7% interanual, explicada principalmente por el desplome de -26% en combustibles y extractivas, y una caída de -7,6% en exportaciones de crudo (12,7 millones de barriles).

En este contexto, el peso colombiano (USDCOP) queda especialmente reactivo a titulares porque el mercado combina tres capas a la vez, la dinámica política con EE.UU., el desempeño exportador (y sus precios/volúmenes) y el telón de fondo del dólar global. El resultado es una sensibilidad elevada, porque los movimientos pueden amplificarse cuando el mercado interpreta que un titular cambia, aunque sea marginalmente, el mapa de riesgos.

Análisis técnico del dólar en Colombia

En el gráfico intradía, USDCOP opera cerca de 3639 tras una ruptura bajista previa, con recuperación todavía limitada: el precio se mantiene por debajo de la SMA 50 y de la SMA 200, mientras el RSI y un MACD en terreno negativo sugieren que el impulso comprador aún es frágil.

En este marco, 3656 aparece como primera resistencia y luego 3709–3739 como zona más exigente. Por abajo, los soportes a vigilar se ubican en 3615 y en 3589 (nivel técnico relevante), donde una pérdida sostenida aumentaría el riesgo de extensión bajista.

La lectura es consistente con un día de evento, porque el mercado tiende a ajustar exposición antes del titular, y la validación del movimiento suele verse en si el precio logra sostener el rebote hacia resistencias o si, por el contrario, vuelve a presionar soportes clave.

Fuente: xStation5.

