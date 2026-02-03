Oro y plata vuelven a subir 📈 ¿Regresa el mercado alcista?

Los precios de los metales preciosos retomaron rápidamente las subidas tras una corrección histórica, con los llamados compradores en caídas regresando al mercado. El oro avanza 5% hasta USD 4.950 por onza, mientras que la plata rebota 8% hasta USD 88 por onza, recuperando parte de la mayor liquidación observada desde 2013.

Cabe recordar que, en enero, los metales preciosos se dispararon impulsados por la especulación, las tensiones geopolíticas y las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos . Ese repunte fue interrumpido de forma abrupta a fines de la semana pasada. El rebote actual está siendo sostenido por posiciones aún elevadas y en aumento de fondos chinos y de inversionistas minoristas occidentales , una nueva ola de actividad en opciones call y flujos frescos hacia ETF apalancados .

Los metales también se benefician de un tono “risk-on” (riesgoso) en los mercados globales y de un dólar estadounidense que se estabiliza tras su reciente apreciación. Al mismo tiempo, bancos estatales chinos estarían intentando contener la volatilidad en los metales preciosos, aunque hasta ahora con un impacto limitado. UBS señaló que la corrección podría ser “saludable” en el largo plazo y representar una oportunidad para construir posiciones a niveles más atractivos.

Algunas entidades aún esperan que la tendencia alcista se reanude. Deutsche Bank reiteró su proyección de que el oro podría alcanzar hasta USD 6.000 por onza . El banco argumenta que la historia suele apuntar a catalizadores de corto plazo y que las intenciones y el sentimiento de los inversionistas hacia los metales preciosos no se han deteriorado estructuralmente, pese a la fuerte caída. Además, destacó que la magnitud de la liquidación fue mayor a lo que justificarían los detonantes subyacentes y que la especulación por sí sola no explica la violencia del movimiento. Tanto Deutsche Bank como Barclays mantienen que los fundamentos del oro siguen siendo sólidos, apoyados por la geopolítica, la incertidumbre en políticas económicas y la diversificación de reservas.

La plata sigue mostrando un comportamiento más volátil que el oro, al tratarse de un mercado más pequeño y con mayor participación minorista. Las proyecciones actuales anticipan que la demanda global de plata aumente con fuerza hacia 2030 (hasta 48.000–54.000 toneladas anuales ), mientras que la oferta crecería solo hasta cerca de 34.000 toneladas , lo que sugiere una brecha estructural creciente. Solo la industria de energía solar fotovoltaica podría consumir 10.000–14.000 toneladas por año (hasta cerca del 41% de la oferta global ). Esto refuerza que los fundamentos alcistas de largo plazo siguen vigentes.

Una pregunta clave es cuánto influirán los inversionistas chinos en el mercado de Shanghái, especialmente de cara al Año Nuevo Lunar, con reportes de mayores compras de joyería y lingotes en Shenzhen. El mercado también sigue de cerca el frente geopolítico: el aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán y las conversaciones sobre un posible nuevo acuerdo nuclear. Cualquier avance relevante podría reducir la demanda por activos refugio y presionar al oro.



Oro y plata (gráfico diario)

El oro rebotó con rapidez tras caer por debajo de la media móvil exponencial de 50 días (EMA 50) en el gráfico diario. Desde comienzos de 2025, esta media ha actuado repetidamente como un soporte clave de tendencia.

Fuente: xStation5

La plata también repuntó luego de un movimiento por debajo de la EMA 50, de magnitud similar al observado en marzo de 2025. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) aún no logra recuperar el nivel de 50 tras la última corrección.

Fuente: xStation5

Acompañando la recuperación del oro y la plata, las acciones mineras y los fondos vinculados al sector también avanzan. En Europa, el índice STOXX 600 de Recursos Básicos sube más de 2%. En Londres, acciones como Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta y Fresnillo operan al alza. En Estados Unidos, los ETF de plata muestran un fuerte rebote, mientras que las mineras enfocadas en este metal (Endeavour Silver, Coeur Mining, Hecla Mining y First Majestic Silver) registran avances relevantes.

Pese al episodio de pánico del viernes, el oro registra su mejor inicio de año en décadas. Fuente: Bloomberg Finance L.P.