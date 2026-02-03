El dólar australiano se dispara tras la decisión de su banco central

Si bien el consenso del mercado se había consolidado en torno a la posibilidad de un aumento de los tipos por parte del RBA, varios bancos de inversión importantes se mantuvieron al margen, apostando por una política monetaria mantenida. En consecuencia, el Banco de la Reserva de Australia ha dado una modesta sorpresa al alza, no solo por la medida en sí, sino también por su visión de futuro. El RBA se distingue como el primer banco central importante en adoptar un ajuste monetario en 2026, desafiando un panorama monetario global donde muchos bancos centrales aún están recuperando el repunte inflacionario posterior a 2022.

El Banco de la Reserva de Australia elevó su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos, del 3,6 % al 3,85 %. Esta es la primera subida desde febrero de 2024. Hace tan solo unos meses, la opinión predominante sugería una mayor flexibilización; sin embargo, un cambio radical hacia una postura más restrictiva a finales de 2025, sumado a la persistente presión sobre los precios, elevó la probabilidad de que se produjera el movimiento actual al 80 %. La Junta citó tres catalizadores principales:

Inflación persistente: El crecimiento de los precios se aceleró más rápido de lo previsto en el segundo semestre de 2025. La inflación subyacente (media recortada) se sitúa actualmente en el 3,4%, manteniéndose sensiblemente por encima del objetivo del 2-3%.

Consumo resiliente: El gasto de los hogares ha cobrado impulso, una tendencia que se refleja en la robusta actividad empresarial. El crecimiento económico se mantiene sólido, con indicios de una mayor aceleración.

Mercado laboral ajustado: La tasa de desempleo ha alcanzado su mínimo en siete meses, el 4,1%, mientras que la oferta laboral sigue limitada.

Si bien el RBA señaló que algunos componentes inflacionarios pueden ser transitorios, advirtió que el riesgo principal proviene de las presiones del lado de la oferta y una rápida recuperación de la demanda privada.

Revisión significativa de la inflación

Las proyecciones económicas actualizadas del banco central revelan una perspectiva más agresiva:

Crecimiento del PIB : Se prevé que se mantenga cerca de la tendencia este año, antes de caer más de un punto porcentual por debajo de la tendencia en el segundo semestre de 2026.

Inflación (Media Recortada) : Se espera que ronde el 0,9 % intertrimestral durante los próximos dos trimestres (frente al 0,7 % habitual), cerrando 2026 en el 3,2 % interanual, aún por encima del límite superior del rango objetivo.

Desempleo: Se proyecta que aumente gradualmente a medida que se consolida el ciclo de ajuste.

La gobernadora Michele Bullock señaló que es probable que la inflación se mantenga por encima del objetivo durante un período prolongado. Si bien no se pronunció sobre si esto marca el inicio de un ciclo sostenido o un ajuste puntual, los analistas institucionales se muestran más agresivos.

Los precios actuales del mercado implican que un aumento total podría no llegar hasta agosto, aunque la probabilidad de un aumento en mayo ya ha ascendido al 87%.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Cotización del par AUD/USD

El par AUD/USD ha experimentado un fuerte repunte durante varias semanas, probando actualmente el nivel de 0,70. Si bien la reciente ola de ventas de materias primas amenazó con una corrección más profunda, los metales se están recuperando: el cobre ha vuelto a situarse cerca de los 13.000$, la plata se acerca a los 90$ y el oro ha recuperado los 4.900$. Un cierre diario por encima de este nivel para el oro podría indicar un patrón envolvente alcista, lo que sugiere el fin de la reciente corrección.

Cotizando en su nivel más alto desde febrero de 2023, el dólar australiano parece estar bien posicionado. La ampliación del diferencial de rendimiento entre Australia y EE. UU., sumada al superciclo de las materias primas, podría impulsar al par hacia el retroceso de Fibonacci del 61,8 % en 0,7200, con un objetivo a medio plazo en el rango de 0,74-0,75.

Fuente : Plataforma de XTB