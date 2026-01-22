Dólar hoy Colombia: el peso gana terreno a 3,694 entre planes de repatriación de las AFP y el ruido comercial con Ecuador

En USDCOP (M30) domina un sesgo bajista de corto plazo: soportes en 3.688,7 y 3.633,1 ; resistencias en 3.723,1 , 3.750,9 y 3.778,6 , con RSI cerca de 42 .

La reforma pensional y la percepción de prima de riesgo local elevan la sensibilidad del mercado, con un canal cambiario ambiguo entre potencial repatriación y dudas de implementación.

El dólar en Colombia opera en torno a 3.694 con una variación de -0,2% , en una sesión de rangos acotados y ajustes de corto plazo más que de cambio definitivo de tendencia.

El dólar en Colombia se ubica en torno a 3.694, con una variación de -0,2% frente al cierre anterior hasta ahora en la sesión, en una jornada donde el peso colombiano muestra firmeza moderada y el movimiento luce más asociado a ajustes de corto plazo que a un cambio definitivo de tendencia. La cotización refleja un mercado que sigue calibrando la prima de riesgo local y el posible impacto de nuevas reformas económicas, al mismo tiempo que asimila un contexto externo menos demandante de dólares como activo refugio.

En este escenario, la dinámica intradía se concentra en rangos acotados, con compras y ventas defensivas y una lectura de cautela que se sostiene por la combinación de factores internos y externos. En otras palabras, el mercado parece privilegiar la gestión táctica del riesgo más que una toma de posición direccional fuerte, mientras reordena expectativas sobre política doméstica y el pulso internacional del dólar.

Reforma pensional y percepción de riesgo

El foco doméstico recae en la reforma pensional impulsada por el gobierno, que busca aumentar el peso de la inversión local y reducir gradualmente la exposición externa de los fondos. Una de las advertencias más relevantes provino de Grupo Sura, uno de los mayores gestores de activos de la región y accionista mayoritario de Protección, que alertó que el rediseño podría terminar perjudicando el ahorro de trabajadores y jubilados si la implementación no se ejecuta de forma ordenada.

El borrador contempla que los fondos orienten la mayor parte de las contribuciones hacia la economía colombiana y que se acelere la repatriación de inversiones que venzan en los próximos años, además de una reducción gradual del límite de inversión en el exterior hacia 30% en cinco años desde el 50% actual. Desde el punto de vista cambiario, el canal es ambiguo, ya que una mayor repatriación podría incrementar oferta de dólares en ciertos momentos, pero la discusión regulatoria eleva la sensibilidad del mercado ante riesgos de ejecución, ventas forzadas de activos y potencial deterioro de confianza.

Ese equilibrio se vuelve aún más delicado en un contexto de reformas simultáneas, como el alza del salario mínimo de 23% y la discusión de un impuesto al patrimonio de hasta 5% sujeto a revisiones judiciales. El cuadro político también aporta ruido, con la declaración reciente de emergencia económica para subir impuestos vía decreto y con elecciones en mayo, mientras el gobierno enfrenta presión por crecimiento y por un déficit fiscal elevado.

Todo esto se traduce en un mercado atento a la letra chica: plazos, mecanismos de transición, capacidad operativa y coherencia fiscal, factores que suelen incidir directamente en la prima de riesgo y, por extensión, en el tipo de cambio.

Fricción comercial con Ecuador

A lo anterior se suma un nuevo episodio de fricción comercial con Ecuador, luego de anuncios de aranceles de 30% y una respuesta colombiana en la misma magnitud para un conjunto de productos importados desde el vecino país. Aunque el impacto inmediato sobre el tipo de cambio suele ser gradual, estas medidas pueden afectar expectativas de actividad y confianza empresarial si se prolongan o escalan.

Un matiz relevante es que Colombia llega a este episodio con una posición favorable en el intercambio bilateral, con un superávit cercano a US$849 millones en 2025 hasta octubre, y con Ecuador como un comprador importante de exportaciones colombianas. Esa asimetría reduce el riesgo de un shock externo inmediato, pero no elimina efectos de segunda vuelta, como mayores costos de comercio, ajustes en cadenas regionales y un aumento en la prima de riesgo si el conflicto se integra a un entorno de mayor incertidumbre regulatoria.

Contexto global

En el frente externo, el dólar ha perdido algo de impulso como refugio tras una moderación de tensiones geopolíticas y comerciales ligadas a Groenlandia, con un repliegue en amenazas arancelarias y un marco de entendimiento vinculado a seguridad ártica, lo que contribuyó a calmar a los mercados. Este retroceso del dólar ocurre pese a datos firmes en Estados Unidos, con una revisión al alza del crecimiento del PIB del tercer trimestre a 4,4% anualizado, el mayor en dos años, apoyado por exportaciones más fuertes, y con solicitudes iniciales de desempleo estabilizadas cerca de 200.000.

El trasfondo de resiliencia mantiene la expectativa de que la Reserva Federal deje las tasas sin cambios en enero, un ancla que reduce volatilidad, pero que no necesariamente entrega un impulso adicional para el dólar si el apetito por riesgo permanece estable. En ese marco, el dólar en Colombia tiende a moverse con mayor dependencia de la lectura local de riesgo y de titulares regionales, siempre con el telón de fondo de un dólar global menos “exigente” como refugio en el margen.

Análisis técnico

En USDCOP (M30) se mantiene un sesgo bajista de corto plazo tras el retroceso desde la zona de 3.868, con el precio alrededor de 3.694,8 operando apenas por debajo de la media móvil simple de 50 periodos en torno a 3.697,5 y claramente por debajo de la media de 200 periodos cerca de 3.771,3, lo que sostiene la presión descendente de fondo.

El soporte inmediato se ubica en el área 3.688,7 y, si cede, el siguiente nivel relevante aparece hacia 3.633,1. Al alza, las resistencias se concentran en 3.723,1, luego en 3.750,9 y en la franja 3.778,6, donde aumenta la probabilidad de ventas técnicas. El RSI se sitúa cerca de 42, coherente con un impulso debilitado sin condición extrema, por lo que el escenario más probable es consolidación con sesgo bajista mientras no se recupere con fuerza el tramo de resistencias superiores.

