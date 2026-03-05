Guerra EE.UU.-Irán: qué pasó, dónde está el conflicto y qué puede venir

El corto plazo se define por tres variables: recuperación de tránsito asegurable en Ormuz, posible arrastre de terceros (OTAN/Golfo) y estabilidad interna de Irán bajo bombardeo.

El Estrecho de Ormuz es el corazón económico: el problema dejó de ser legal y pasó a ser asegurabilidad y seguridad física , con tráfico colapsando y buques inmovilizados.

La guerra entre Estados Unidos e Irán ya opera como conflicto regional con impacto económico inmediato, por el deterioro del riesgo operativo en rutas marítimas y aéreas.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha escalado hasta convertirse en una guerra abierta con impacto directo en los mercados energéticos internacionales. La combinación de una campaña aérea sostenida sobre territorio iraní, retaliaciones con misiles y drones sobre Israel y objetivos aliados en el Golfo Pérsico, y el colapso del tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz está generando ondas de choque que van mucho más allá de la región.

Washington ha ampliado la ventana temporal de la ofensiva, con proyecciones de entre varias semanas y cerca de ocho, mientras Teherán adopta una postura de resistencia prolongada, incluso tras la muerte del líder supremo.

El Estrecho de Ormuz

El indicador más claro de la crisis es el tráfico en el Estrecho de Ormuz. El 1 de marzo se registraron solo cuatro cruces de supertanqueros, frente a los 22 del día anterior. Al menos 40 buques VLCC (Very Large Crude Carriers) quedaron fondeados dentro del Golfo a la espera de condiciones seguras, y el número real puede ser mayor porque varios buques apagan transpondedores o navegan con señales degradadas.

El problema real es de asegurabilidad. Las aseguradoras y clubes de protección e indemnización comenzaron a cancelar o restringir coberturas de riesgo de guerra con fechas efectivas inmediatas, lo que vuelve inviable el negocio para muchas rutas. Cuando el seguro de riesgo de guerra desaparece o se encarece hasta niveles inoperables, el comercio se detiene aunque exista crudo disponible. El corredor no necesita un decreto oficial para quedar fuera de uso, basta con que el seguro y el riesgo operativo se rompan al mismo tiempo.

Ese escenario dejó de ser hipotético cuando el Joint Maritime Information Center elevó la postura de seguridad a nivel crítico tras confirmar ataques con misiles y drones contra embarcaciones comerciales en el Golfo de Omán, los accesos de Musandam y aguas costeras de Emiratos.

El incidente del 5 de marzo frente a Kuwait

El UKMTO reportó una gran explosión en un petrolero fondeado a unas 30 millas náuticas al sureste del puerto Mubarak Al Kabeer, con daño en el casco, entrada de agua y derrame de crudo. La tripulación estaba a salvo según los primeros informes, pero el episodio demostró que incluso las zonas de fondeo y espera son vulnerables, extendiendo el riesgo más allá del estrecho mismo y prolongando la parálisis comercial.

Respuesta de Washington

La administración estadounidense intenta desbloquear Ormuz con una estrategia combinada de presencia militar y respaldo financiero. La Casa Blanca ordenó a la Development Finance Corporation ofrecer garantías y seguros de riesgo político para reabrir el tránsito, y funcionarios se reunieron con Marsh Risk para diseñar un marco que abarate coberturas y devuelva previsibilidad a los fletadores.

Sin embargo, el mercado mantiene dudas sobre si estas medidas son suficientes mientras persista el riesgo de ataques de baja escala, drones, embarcaciones rápidas, que no requieren una flota completa para paralizar el corredor.

Consecuencias económicas en cadena

El petróleo se mantiene cerca de 84,4, consolidando en un nivel no visto desde julio de 2024 tras el fuerte impulso de los últimos días.

La acción de precio sugiere pausa de corto plazo, el rally se enfría, pero el mercado sigue defendiendo la zona de ruptura y manteniendo la prima de riesgo aún incorporada.

Mientras no pierda con claridad el soporte del tramo 80–81, el sesgo sigue siendo de continuidad alcista, con el foco puesto en si logra sostenerse sobre 84 para intentar nuevos máximos. .Fuente: xStation5.

El impacto de la crisis en Ormuz no se limita al precio del crudo. En Asia ya se observan respuestas defensivas, los proveedores de combustible marino en Singapur han reducido entregas ante volúmenes menores recibidos, y algunos gobiernos han priorizado el abastecimiento doméstico con restricciones a exportaciones de derivados y presión sobre insumos como nafta.

Cuando esto ocurre, el shock deja de ser solo un precio de futuros y se convierte en administración de inventarios y decisiones de racionamiento comercial, un paso que suele aumentar la volatilidad de forma persistente y extender la prima de riesgo en el tiempo.

Escalada regional

Turquía informó que defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que ingresara a su espacio aéreo. Ankara advirtió que responderá si se repite un episodio similar, elevando el riesgo de un accidente o mala lectura en un teatro donde ya operan drones, misiles y contramedidas sobre varios países simultáneamente.

En paralelo, Israel intensificó ataques contra Hezbollah con reportes consistentes de combate terrestre en el sur del Líbano y nuevos desplazamientos de población. Este frente adicional mantiene cerrados corredores aéreos regionales, eleva los costos de transporte y seguros, y aumenta la probabilidad de escaladas cruzadas que involucren a más actores.

Irán por dentro

La transición de poder en Teherán sigue siendo opaca. El funeral del líder supremo fue pospuesto mientras el régimen busca nombrar sucesor sin perder el control, en medio de una campaña de bombardeo sostenida. La estabilidad interna iraní es una variable crítica porque de ella depende tanto el ritmo de retaliación como la disposición a eventuales canales diplomáticos.

En el plano nuclear, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) informó que imágenes satelitales muestran daños en edificios de acceso en Natanz y en construcciones cercanas a Isfahan, pero sin evidencia de impacto en instalaciones con material nuclear y sin indicios de liberación radiológica. Este punto es relevante porque un accidente nuclear cambiaría por completo el marco político y militar del conflicto.

El debate político en Estados Unidos

El Senado rechazó una resolución que buscaba forzar al presidente a poner fin a los ataques o someterlos a autorización del Congreso. Esto deja a la administración con margen para sostener operaciones sin restricción inmediata, aunque el debate puede reactivarse si aumentan las bajas estadounidenses o si el shock energético se filtra a inflación y condiciones financieras domésticas.

Sobre negociaciones, las señales siguen siendo contradictorias. Han circulado versiones de contactos indirectos y mensajes vía intermediarios, junto con desmentidos oficiales. En conflictos de esta naturaleza, esa ambigüedad suele ser deliberada, porque cada parte evita el costo político de parecer flexible mientras mantiene canales discretos para medir condiciones.

Las tres variables que definirán las próximas semanas

El desenlace a corto plazo depende de si Ormuz puede recuperar tránsito asegurado con volumen suficiente para evitar recortes de producción, de si aparece un evento que arrastre directamente a miembros de la OTAN o a más estados del Golfo, y de si el régimen iraní logra sostener mando y control bajo bombardeo sostenido. Esa última variable es la más incierta, de ella depende tanto la intensidad de las retaliaciones como la posibilidad real de abrir un canal diplomático.

