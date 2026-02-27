Dólar Hoy Colombia: el peso se defiende ante inflación en EE. UU. y tensión electoral

El mercado cambiario latinoamericano atraviesa una jornada de alta volatilidad, donde el peso colombiano se desmarca de la tendencia regional al intentar una recuperación tras la abrupta caída del día anterior. Mientras la mayoría de las divisas de la región ceden terreno frente a un dólar fortalecido, la moneda local registra un avance que busca estabilizar el tipo de cambio, el cual se vio fuertemente presionado por el clima de aversión al riesgo interno y los sólidos datos provenientes de la economía estadounidense.



Inflación mayorista

La presión externa ha escalado significativamente tras conocerse que los precios al productor (IPP) en Estados Unidos aumentaron un 0.5% en enero, superando el 0.3% esperado por el consenso. Más alarmante para los inversionistas fue el IPP subyacente, que saltó un 0.8% mensual y un 3.6% interanual, sugiriendo que las presiones inflacionarias podrían repuntar debido al alza en los costos de importación. Estos datos refuerzan la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés en niveles restrictivos de entre 3.50% y 3.75% durante los próximos meses para contener la escalada de precios.

Factores internos

En el plano doméstico, la recuperación del peso enfrenta complicaciones derivadas de la incertidumbre política y datos macroeconómicos desalentadores. El mercado asimila los resultados de una reciente encuesta que sitúa al candidato de izquierda, Iván Cepeda, liderando la intención de voto presidencial, lo que ha generado cautela entre los inversionistas extranjeros. A esto se suma el reporte del mercado laboral en Colombia, que mostró una tasa de desempleo del 10.9% en enero, un incremento notable frente al 8% del periodo anterior, lo que añade un factor adicional de fragilidad a la moneda nacional en un entorno de desaceleración.

Análisis técnico

El par USDCOP mantiene una estructura de impulso alcista que llevó la cotización a un máximo intradía de 3.807,51 pesos, antes de retroceder hacia la zona de 3.782. La divisa colombiana se negocia de manera consistente por encima de sus principales promedios móviles, con la EMA de 200 periodos en 3.728,99 y la EMA de 50 en 3.714,84, niveles que ahora funcionan como soportes dinámicos esenciales para sostener la recuperación del dólar.

El RSI en 66,5 puntos confirma un predominio comprador, aunque se aproxima a niveles de sobrecompra que podrían anticipar una fase de consolidación. La resistencia inmediata se ubica en 3.830,43 pesos, zona que ha sido rechazada en tres ocasiones y que representa el nivel técnico más relevante para el cierre de la jornada. En paralelo, los inversionistas monitorean si el peso logra mantener su posición defensiva frente a la fortaleza global del dólar.



