Colapso del PIB en Canadá; la inflación del productor en EE.UU. se acelera

27.02.2026 – PPI de EE.UU. y PIB de Canadá

Los precios al productor (PPI) en Estados Unidos aumentaron 2,9% interanual en enero, superando las expectativas de 2,6%, y 0,5% mensual, frente al pronóstico de 0,3%, lo que indica presiones inflacionarias a nivel productor más fuertes de lo esperado.

La economía canadiense se contrajo 0,6% anualizado en el cuarto trimestre, significativamente peor que la estimación de -0,2%, confirmando una desaceleración económica más profunda.

El dólar estadounidense está ganando terreno frente al CAD tras la publicación de estos datos. La lectura muy dovish en Canadá contrasta con el PPI hawkish en EE.UU.

USD - CAD (M5)

Fuente: xStation5