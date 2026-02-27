Colapso del PIB en Canadá; la inflación del productor en EE.UU. se acelera

- La divergencia macro entre EE.UU. (inflación más fuerte) y Canadá (contracción económica más profunda) fortalece al dólar estadounidense frente al CAD y refuerza la narrativa de políticas monetarias divergentes.
- La divergencia macro entre EE.UU. (inflación más fuerte) y Canadá (contracción económica más profunda) fortalece al dólar estadounidense frente al CAD y refuerza la narrativa de políticas monetarias divergentes.
27.02.2026 – PPI de EE.UU. y PIB de Canadá
Los precios al productor (PPI) en Estados Unidos aumentaron 2,9% interanual en enero, superando las expectativas de 2,6%, y 0,5% mensual, frente al pronóstico de 0,3%, lo que indica presiones inflacionarias a nivel productor más fuertes de lo esperado.
La economía canadiense se contrajo 0,6% anualizado en el cuarto trimestre, significativamente peor que la estimación de -0,2%, confirmando una desaceleración económica más profunda.
El dólar estadounidense está ganando terreno frente al CAD tras la publicación de estos datos. La lectura muy dovish en Canadá contrasta con el PPI hawkish en EE.UU.
USD - CAD (M5)
Fuente: xStation5
Datos manufactureros de EE.UU. superan expectativas
🌐VISIÓN SEMANAL DE MERCADOS (02.03.2026)
Calendario semanal de mercados: agenda internacional y regional (02/03 /2026- 07/03/2026)
⌚Boletín Diario de Mercados (02.03.2026)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "