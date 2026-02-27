Dólar Hoy México: presión inflacionaria en EE. UU. arrastra al peso

La divisa registró una depreciación de 0,36%, lo que ha impulsado la cotización hacia 17,2520 unidades. El movimiento refleja cómo el apetito por el riesgo se disipó ante la renovada fortaleza del dólar a nivel global.



Índice de Precios al Productor en Estados Unidos

El principal detonante de este retroceso fue el reporte del Índice de Precios al Productor (IPP) en Estados Unidos. Los datos del Departamento del Trabajo mostraron un incremento de 0,5% en enero, superior al 0,3% previsto por el consenso. Más relevante aún fue el aumento del IPP subyacente en 0,8%, lo que envió una señal de que las presiones inflacionarias persisten. Este resultado obligó a los operadores a recalibrar sus expectativas sobre el futuro de las tasas de interés.

Aunque la depreciación del peso se consolidó hoy, el cambio de tendencia comenzó a gestarse desde la tarde del jueves. A partir del mediodía, varios indicadores estadounidenses reforzaron la posición del dólar. El índice de manufactura de Kansas sorprendió con un avance a 10 puntos, frente al -1 esperado. Además, la exitosa subasta de bonos a siete años con un rendimiento de 3,790% elevó los retornos del Tesoro. A ello se sumó un índice compuesto de actividad en 5 puntos, factores que en conjunto detuvieron la caída del dólar y dieron inicio a la escalada que hoy se observa consolidada.



Déficit comercial en México

La presión externa se vio acompañada por un dato interno que incrementó la cautela en los mercados financieros. México registró en enero un déficit comercial récord de US$6.481 millones, una cifra que no solo contrasta con el superávit de US$2.430 millones reportado en diciembre, sino que superó drásticamente las previsiones de los analistas, que esperaban un saldo negativo de apenas US$2.200 millones. Este desbalance fue impulsado por un crecimiento del 14,2% en la importación de bienes intermedios, reflejando que la industria nacional está demandando insumos externos de forma acelerada.

A pesar de que las exportaciones totales crecieron un 8,1% interanual, el negocio principal mostró signos de fatiga, ya que las exportaciones automotrices hacia Estados Unidos retrocedieron un 16,7%, debilitando la balanza comercial justo cuando el socio comercial enfrenta señales de inflación persistente. Por otro lado, mientras las exportaciones no petroleras hacia EE. UU. crecieron un moderado 7,9%, las dirigidas al resto del mundo se incrementaron un 19,6%, sugiriendo un esfuerzo de diversificación en medio de un panorama de consumo interno estadounidense que comienza a mostrar fisuras.





Análisis técnico

El par USDMXN ejecutó una ruptura que invalidó la estructura bajista de corto plazo. Tras el impulso alcista de la jornada, el precio logró posicionarse nuevamente por encima de la EMA de 200 periodos y la EMA de 50, niveles que ahora actúan como soportes dinámicos clave para la continuidad del movimiento. Los osciladores acompañan esta narrativa. El RSI avanzó hacia 61,4 puntos, mientras que el ADX se ubicó en 32,4, sugiriendo una tendencia con fortaleza y no de un repunte transitorio.

En este contexto, el dólar mantiene un sesgo alcista con capacidad de expansión hacia resistencias superiores. El objetivo inmediato se localiza en los 17,3021 pesos, nivel que ha sido probado en tres ocasiones desde el 19 de febrero sin lograr ruptura. Una consolidación por encima de esa zona reforzaría el cambio de tendencia, mientras que un rechazo acompañado de toma de utilidades podría llevar la cotización hacia los 17,1071 pesos.

