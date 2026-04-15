Dólar Hoy Colombia: frena su caída y se estabiliza en 3.579 en medio de tensiones políticas y señales mixtas de la economía

El dólar en Colombia inicia la jornada del 15 de abril de 2026 con una relativa estabilización, luego de las fuertes caídas observadas en sesiones previas. En los principales bancos del país, la divisa estadounidense se cotiza en torno a 3.579,76 pesos colombianos, lo que confirma que el mercado ha entrado en una fase de consolidación tras el ajuste bajista reciente.

Este comportamiento responde a una combinación de factores que se están equilibrando, por ejemplo, la presión bajista del dólar, impulsada por datos externos más favorables y menor tensión inflacionaria global, comienza a encontrar un límite en la lectura del mercado sobre los riesgos internos de Colombia. El peso colombiano se ha fortalecido con rapidez, pero esa apreciación empieza a ser evaluada con mayor cautela por inversionistas que observan una economía con avances sociales relevantes, aunque todavía con fragilidades estructurales.

Mejora social

Uno de los elementos más relevantes del día proviene del frente social donde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que la pobreza multidimensional cayó a 9,9% en 2025 desde el 11,5% en 2024, lo que implica que cerca de 793.000 personas salieron de esta condición. Se trata del nivel más bajo desde que se mide este indicador, marcando un hito en la evolución reciente del país.

Incidencia de pobreza multidimensional Fuente: DANE

El dato tiene implicaciones más profundas de lo que aparenta en primera lectura ya que no refleja una mejora en variables como educación y condiciones de vida y también entrega una señal de resiliencia social en medio de un entorno económico desafiante. Bogotá lideró esta caída con una reducción significativa, mientras regiones como la Amazonía-Orinoquía y el Caribe también mostraron avances, aunque con brechas persistentes frente a las zonas urbanas. La reducción de la pobreza ha estado acompañada por un crecimiento económico moderado y por un aumento del empleo en sectores de baja productividad, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de esta tendencia en el tiempo.

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Contribuciones de las dimensiones a la incidencia ajustada. Fuente: DANE

Tensión política y narrativa económica

El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque reabre el debate sobre la evolución de la pobreza y el modelo económico del país, en un momento particularmente sensible para los mercados.

Petro ha insistido en que su administración ha logrado revertir el deterioro social heredado, defendiendo una transformación productiva orientada a reducir la dependencia de materias primas como el petróleo y el carbón. Su discurso apunta a una economía más diversificada y con mayor valor agregado. Del otro lado, Duque ha respondido cuestionando estas afirmaciones y defendiendo los resultados de su gobierno, particularmente en la recuperación posterior a la pandemia, lo que refleja una polarización que trasciende lo político y se instala en la narrativa económica del país.

La incertidumbre política tiende a traducirse en mayor prima de riesgo, especialmente en un contexto donde las decisiones de política económica, incluyendo tasas de interés, reformas estructurales y manejo fiscal, están bajo constante escrutinio. La disputa pública entre figuras de alto nivel refuerza la percepción de falta de consenso en torno al rumbo económico, un factor que históricamente ha limitado la apreciación sostenida del peso colombiano.

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Fuente: Infobae

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USD/COP en M15 mantiene una estructura bajista definida tras el rechazo en 3695–3715, con posterior pérdida del soporte en 3640, lo que refuerza la continuidad del movimiento a la baja. La acción del precio se desarrolla con máximos y mínimos descendentes, apoyada además por la inclinación negativa de la media móvil y la ubicación constante por debajo de la banda media de Bollinger. La aceleración reciente muestra extensión hacia la parte baja de las bandas, evidenciando dominio vendedor sin señales claras de absorción.

En términos de momentum, el RSI se mantiene en zona de sobreventa, reflejando presión bajista persistente más que un punto de giro, mientras el MACD continúa en terreno negativo aunque con leve reducción del histograma, lo que sugiere desaceleración marginal del impulso. La zona de 3585–3560 se posiciona como soporte inmediato relevante, mientras que 3640 actúa como resistencia clave tras el quiebre, manteniendo intacta la tendencia bajista en el corto plazo.