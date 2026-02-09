Dólar Hoy Colombia: Peso colombiano gana terreno ante semana de datos en EE.UU

El NFP (miércoles) y el IPC de EE.UU. (viernes) definirán la presión sobre el peso.

La inflación en Colombia subió a 5,35% en enero (+1,18% mensual), en línea con el consenso.

La inflación anual en Colombia se aceleró al 5,35% en enero, en línea con el consenso de analistas, desde el 5,1% registrado en diciembre. El dato mensual mostró un incremento del 1,18%, reflejando las presiones derivadas del fuerte aumento del salario mínimo de 23,7% implementado a inicios de año.

El tipo de cambio USD/COP hoy 09 de Febrero cayó a 3.672, una caída del 0,33%. En lo que va de año el peso colombiano se ha apreciado un 2,7%.

Salario mínimo +23,7% como catalizador inflacionario

El gobierno de Colombia incrementó el salario mínimo en un 23,7% para 2026, una medida que ha tenido un efecto inmediato y significativo sobre las expectativas de inflación.

En la encuesta de enero del Banco de la República, la inflación esperada para 2026 saltó del 4,5% al 5,9%, registrando el mayor incremento mensual desde que se tiene registro. En la encuesta más reciente, los economistas elevaron su pronóstico mediano a 6,4%, un aumento de 1,8 puntos porcentuales.

Las expectativas para 2027 también se deterioraron, ubicándose en 4,8%, lo que implicaría que el banco central habría incumplido su meta del 2% al 4% por séptimo año consecutivo.

Múltiples precios y servicios están indexados al salario mínimo en Colombia, incluyendo viviendas de interés social, cuotas de administración de edificios, multas de tránsito y numerosas pensiones, lo que amplifica el impacto del ajuste salarial sobre la inflación general.

Banco de la República inicia ciclo de alzas

Ante este panorama, el Banco de la República aumentó recientemente la tasa de interés en 100 puntos base, llevándola del 9,25% al 10,25%, en respuesta directa al incremento del salario mínimo.

Es probable que el banco central continúe subiendo las tasas para contener la inflación, ante las mayores expectativas de inflación, lo que tendría implicancias directas sobre el tipo de cambio al fortalecer el peso colombiano a través de un mayor diferencial de tasas.

El gobierno ha estado realizando compras de dólares en las últimas semanas y se espera que continúe haciéndolo. La medida busca aprovechar el contexto favorable del peso para acumular reservas de divisas, marcando un cambio de estrategia respecto a las ventas de dólares que el gobierno había realizado anteriormente.

En lo que va de año, las autoridades han comprado más de US$2.000 millones en el mercado spot, según BBVA.

Riesgos fiscales y electorales

El panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia a BB por parte de Fitch, y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre el tipo de cambio en los próximos meses.

La combinación de una política monetaria más restrictiva para anclar expectativas y un escenario fiscal deteriorado crea un entorno complejo para los activos colombianos, donde el diferencial de tasas favorece al peso pero los riesgos fundamentales generan cautela entre los inversionistas.

Datos de EE.UU. determinarán presión sobre el peso

Esta semana, el mercado estará atento a los datos de ventas minoristas en Estados Unidos el martes, las nóminas no agrícolas (NFP) el miércoles y la tasa de inflación el viernes.

Estas cifras son relevantes porque pueden ajustar las expectativas sobre recortes de tasas de la Fed, un factor que impacta al peso colombiano a través del diferencial de tasas y el apetito por riesgo en mercados emergentes.

Datos de empleo más débiles de lo esperado y una inflación desacelerándose podrían favorecer la apreciación del peso, mientras que cifras sólidas reforzarían la narrativa de tasas altas por más tiempo en Estados Unidos, presionando a las monedas emergentes.

