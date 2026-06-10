Dólar hoy Colombia: Peso colombiano se modera cerca tras inflación de EE.UU.

- La moderación de la inflación subyacente en Estados Unidos reduce parte de la presión sobre la Reserva Federal y limita el fortalecimiento del dólar favoreciendo una mayor estabilidad en las monedas emergentes
- La incertidumbre geopolítica sigue siendo un factor clave para los mercados ya que las tensiones entre Estados Unidos e Irán mantienen elevada la volatilidad y sostienen el riesgo de movimientos bruscos en materias primas y divisas
- El peso colombiano permanece equilibrado entre el respaldo que ofrece un petróleo más alto y la cautela generada por la aversión global al riesgo mientras el USDCOP continúa consolidándose cerca de la zona de 3589 pesos por dólar
- La moderación de la inflación subyacente en Estados Unidos reduce parte de la presión sobre la Reserva Federal y limita el fortalecimiento del dólar favoreciendo una mayor estabilidad en las monedas emergentes
- La incertidumbre geopolítica sigue siendo un factor clave para los mercados ya que las tensiones entre Estados Unidos e Irán mantienen elevada la volatilidad y sostienen el riesgo de movimientos bruscos en materias primas y divisas
- El peso colombiano permanece equilibrado entre el respaldo que ofrece un petróleo más alto y la cautela generada por la aversión global al riesgo mientras el USDCOP continúa consolidándose cerca de la zona de 3589 pesos por dólar
El dólar en Colombia se mantiene estable cerca de $3.589, en una jornada marcada por los datos de inflación en Estados Unidos y por la persistente volatilidad geopolítica. El USDCOP opera con presión moderada después de que el IPC estadounidense mostrara señales mixtas: la inflación general siguió elevada, pero la inflación subyacente mensual fue menor a lo esperado.
Inflación de EE.UU.
El dato de inflación en Estados Unidos dejó una lectura menos agresiva para el mercado. El IPC mensual subió 0,5%, en línea con lo esperado y por debajo del 0,6% previo, mientras la inflación anual avanzó a 4,2%, también en línea con el consenso. La señal más favorable vino del componente subyacente, que aumentó 0,2% mensual, por debajo del 0,3% esperado y del 0,4% anterior.
Esta moderación en la inflación subyacente redujo parte de la presión sobre la Reserva Federal y limitó el impulso del dólar global
Geopolítica y petróleo mantienen la cautela
La volatilidad no desaparece por el frente geopolítico. Donald Trump señaló que Irán “tardó demasiado” en negociar un acuerdo y que ahora deberá asumir las consecuencias, lo que volvió a elevar la prima de riesgo en Medio Oriente. Esa tensión también presionó al petróleo al alza, ante el temor de que el frágil alto el fuego vuelva a deteriorarse.
Para el peso colombiano, un petróleo más alto puede dar soporte por el canal externo, pero una mayor aversión al riesgo suele fortalecer al dólar frente a emergentes. Por ahora, el mercado mantiene al USDCOP en una zona de equilibrio, con la atención puesta en la evolución del conflicto y en las próximas señales de la Fed.
Análisis técnico
USDCOP se mantiene cerca de $3.589, con soporte clave en $3.552 y primera resistencia en $3.636. Mientras no supere $3.636, el sesgo sigue contenido; una pérdida de $3.552 abriría espacio hacia $3.478, mientras una recuperación sobre $3.636 podría llevar el cruce hacia $3.676.
Fuente: xStation5
Resumen Diario: Acciones y oro de rodillas mientras EE.UU. continuará los ataques contra Irán (10.06.2026)
Dólar Hoy en Chile: Sube levemente tras repunte de la inflación en Estados Unidos
ÚLTIMA HORA: El BoC no genera sorpresas; las tasas de interés en Canadá permanecen sin cambios
Dólar Hoy México: el dólar pierde impulso pese al IPC más alto de EE.UU. desde 2023
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "