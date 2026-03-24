Dólar Hoy Colombia: rebota hacia $3.709 en medio de tensiones con Ecuador y presión fiscal interna

El USD/COP registra un fuerte rebote en la jornada del 24 de marzo de 2026, ubicándose en torno a los $3.709,23, lo que implica un avance de 2,29% frente a los $3.626,28 de la sesión anterior. Este movimiento representa uno de los cambios diarios más relevantes del mes y refleja un mercado que vuelve a ajustar posiciones tras varios días de relativa calma. El salto responde a la convergencia de presiones externas y, cada vez más, a riesgos internos y regionales que comienzan a pesar en la percepción del peso colombiano.

La crisis con Ecuador escala más allá del comercio

La disputa comenzó en enero de 2026, cuando Ecuador impuso un arancel del 30% a productos colombianos, argumentando problemas de seguridad fronteriza. Colombia respondió con medidas similares y, en cuestión de semanas, ambos países elevaron los aranceles hasta 50%, en una de las guerras comerciales más agresivas recientes en la región. El impacto económico potencial es significativo pues el comercio bilateral entre ambos países se ubica en torno a US$2.500 a US$3.000 millones anuales, equivalente a unos US$200–240 millones mensuales, volumen que hoy está directamente en riesgo. Más aún, ya se están observando efectos reales donde el flujo comercial en la frontera, especialmente en el paso de Rumichaca, ha caído hasta 80%, afectando cadenas logísticas, empleo y actividad económica en regiones clave.

El conflicto tiene implicancias que van más allá del intercambio comercial inmediato. La ruptura de una relación altamente integrada afecta cadenas productivas binacionales, exportaciones industriales y agroindustriales, costos logísticos y de insumos y expectativas de inversión. Además, estimaciones preliminares sugieren que la guerra comercial podría reducir hasta 75% las importaciones y 79% las exportaciones entre ambos países, afectando especialmente a pequeñas y medianas empresas. Esto se traduce en un deterioro de la confianza inversionista, particularmente en un momento donde Colombia ya enfrenta desafíos estructurales en crecimiento, inversión y balanza externa.

La incertidumbre fiscal en Colombia entra en el radar del mercado

A nivel interno, el foco comienza a desplazarse hacia el frente fiscal, con especial atención al impuesto al patrimonio establecido mediante el Decreto 173 de 2026, cuyo primer pago, equivalente al 50% del tributo, vence el próximo 1 de abril.La discusión no es menor ya que desde el sector empresarial, figuras como Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y del Consejo Gremial Nacional, han advertido que esta medida podría generar un deterioro económico sin precedentes si no es revisada por la Corte Constitucional.

El punto central del debate es que este impuesto grava el patrimonio y no las utilidades, lo que implica que empresas podrían verse obligadas a pagar incluso en escenarios de pérdidas. Esto introduce una presión directa sobre la liquidez, obligando a muchas compañías a endeudarse para cumplir con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en un entorno de tasas elevadas. El impacto potencial es amplio ya que las empresas que generan más de tres millones de empleos formales podrían verse afectadas, lo que no solo tiene implicancias microeconómicas, sino también riesgos para la inversión, el empleo y el crecimiento en el mediano plazo.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCOP en gráfico de 15 minutos se mantiene en una estructura lateral con sesgo ligeramente bajista tras el rechazo en la zona de 3726–3730, donde aparece oferta clara y se pierde momentum alcista. Desde ahí, el mercado ha comenzado a generar máximos decrecientes en el corto plazo, con un retroceso que encuentra soporte intermedio en 3710–3700, mientras las bandas de Bollinger empiezan a comprimirse, señal de equilibrio temporal. El RSI se mantiene en zona media sin extremos, lo que confirma ausencia de dirección fuerte inmediata.

El escenario más probable es continuidad del rango entre 3700 y 3726, con ligera presión bajista mientras el precio no recupere la parte alta. Un rechazo en 3720–3726 podría reactivar caídas hacia 3700 o incluso 3686 (zona de demanda marcada), mientras que una ruptura clara por encima de 3726 cambiaría el sesgo hacia alcista. En este punto, el mercado está en zona media, por lo que la ventaja está en operar extremos o esperar ruptura con confirmación.