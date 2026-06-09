Dólar Hoy Colombia: se mantiene cerca de $3.600

El dólar en Colombia se mantiene estable cerca de $3.600, con un peso colombiano que conserva fortaleza frente a varios de sus pares latinoamericanos. El USDCOP opera con menor volatilidad tras las últimas caídas, mientras el mercado combina el alivio externo por menores precios del petróleo con la espera de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Geopolítica y petróleo

El panorama internacional continúa siendo el principal driver para las monedas emergentes. El inicio de semana estuvo marcado por mayor volatilidad tras la reanudación de ataques en Medio Oriente, pero el sentimiento volvió a mejorar ante señales de que Estados Unidos e Irán podrían avanzar hacia un acuerdo. En esa línea, los precios del petróleo en EE.UU. ampliaron sus pérdidas y cayeron por debajo de US$90 por barril, mientras Donald Trump siguió insinuando que un entendimiento podría estar cerca.

La caída del crudo refleja una menor prima de riesgo geopolítico y ha reducido parte de la presión global sobre inflación y tasas. Ese entorno ha permitido que algunas monedas emergentes recuperen estabilidad, aunque el peso colombiano se mantiene especialmente resiliente por el ajuste previo posterior a las elecciones y por una menor percepción de riesgo local frente a la región.











Fuente: xStation

Inflación local y segunda vuelta mantienen cautela

El mercado sigue enfocado en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, un evento que puede volver a elevar la volatilidad cambiaria según las señales de campaña y las expectativas sobre política económica. Por ahora, el peso mantiene parte de la fortaleza acumulada tras la primera vuelta, aunque los inversionistas evitan tomar posiciones agresivas antes del resultado definitivo.

El dato de inflación conocido el viernes también mantiene al mercado atento. La inflación anual subió desde 5,68% en abril a 5,84% en mayo, lo que confirma que las presiones de precios todavía no ceden con claridad. Esta lectura puede limitar el margen del Banco de la República para una postura más flexible, pero también sostiene el atractivo relativo de tasas para el peso colombiano.

Análisis técnico

USDCOP consolida cerca de $3.600, con soporte relevante en $3.552 y resistencia inmediata en $3.636. Una ruptura sobre $3.636 abriría espacio hacia $3.676, mientras que una pérdida de $3.552 reactivaría la presión bajista hacia $3.478.