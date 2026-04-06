Dólar Hoy Colombia: se mantiene en $3.665 en medio de tensiones institucionales y debate sobre inversión extranjera

El dólar en Colombia inicia la jornada del 6 de abril prácticamente sin cambios, cotizando en torno a $3.665,67, con una variación marginal de 0,01% frente al cierre previo, lo que refleja un mercado cambiario en pausa tras varios días de ajustes.

El choque entre Gobierno y Banco Central sigue marcando el tono del mercado

Uno de los principales focos de atención sigue siendo la creciente tensión entre el Gobierno y el Banco de la República tras la decisión de elevar la tasa de interés a 11,25%. Este episodio ha generado bastante ruido político el cual ha abierto un debate más amplio sobre la independencia institucional y el rumbo de la política económica.

Fuente: @petrogustavo, vía X

Las críticas del presidente Gustavo Petro se han intensificado en los últimos días, cuestionando abiertamente la decisión del banco central y señalando que la Junta estaría actuando “en contra de la economía colombiana”. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha defendido la medida argumentando que responde al mandato de controlar la inflación y preservar el poder adquisitivo. Este conflicto ha escalado a un nivel inédito en décadas, generando preocupación en el mercado sobre posibles impactos en la confianza institucional. De hecho, se advierte que este tipo de tensiones podría afectar la percepción de riesgo país si se prolonga, especialmente en un entorno donde la estabilidad macro ha sido uno de los principales anclajes del peso colombiano.

Debate sobre arbitraje internacional introduce un nuevo foco de incertidumbre

La congresista Jennifer Pedraza advirtió sobre los riesgos asociados a mecanismos sobre el sistema de arbitraje internacional de inversiones, en línea con la postura del exministro José Antonio Ocampo, quien respaldó una carta firmada por más de 200 economistas internacionales, incluyendo figuras como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty.

Por un lado, se plantea que estos tribunales, como el CIADI del Banco Mundial, pueden limitar la capacidad del Estado para regular sectores clave por temor a demandas millonarias. Por otro, existe preocupación en el mercado sobre el efecto que una eventual salida de estos mecanismos podría tener sobre la inversión extranjera. Algunos análisis recientes advierten que abandonar este sistema podría debilitar la seguridad jurídica y reducir el atractivo del país para capital internacional, en un momento donde Colombia necesita inversión para sostener el crecimiento y financiar su transición energética.

Ultimátum de EE.UU. a Irán y respuesta en 10 puntos

El presidente Donald Trump fijó un ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de no cumplirse, Estados Unidos intensificaría los ataques sobre infraestructura crítica iraní, incluyendo centrales eléctricas y puentes estratégicos. Irán rechazó el ultimátum y endureció su postura ya que en lugar de aceptar un alto el fuego temporal, presentó a Washington una propuesta propia de 10 puntos para poner fin a la guerra, en la que exige condiciones estructurales como levantamiento de sanciones, garantías de seguridad en la región, reconocimiento de su control sobre el estrecho de Ormuz y un acuerdo definitivo que evite una reanudación del conflicto.

EE.UU. busca una desescalada rápida con condiciones duras (incluyendo limitaciones nucleares y militares), mientras que Irán intenta forzar una solución integral que redefina el equilibrio geopolítico en la región. El conflicto sigue escalando en el terreno militar. Irán ha intensificado ataques con drones y misiles sobre infraestructura energética en el Golfo, afectando a países como Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, mientras Israel continúa bombardeando instalaciones clave, incluyendo el mayor yacimiento de gas del mundo (Pars Sur). Para los mercados, la implicancia es directa, el riesgo de interrupción prolongada del suministro energético ya se transforma en un escenario base.

Este marco ha llevado al petróleo a niveles elevados y extremadamente volátiles, lo que tiene un efecto inmediato sobre Colombia. Como exportador de crudo, el país se beneficia de mayores ingresos externos, lo que en condiciones normales fortalecería al peso colombiano. Sin embargo, el impacto actual es más complejo. El mismo shock energético que mejora los términos de intercambio también está elevando las expectativas de inflación global y reforzando la demanda por el dólar como activo refugio. Es decir, el petróleo alto hoy no está debilitando al dólar, sino conviviendo con su fortaleza. Además, el riesgo de que el conflicto escale, especialmente si EE.UU. ejecuta nuevas ofensivas tras el rechazo iraní, introduce un componente de volatilidad que limita una apreciación más agresiva del peso. El mercado está operando bajo una lógica de cobertura donde los flujos hacia economías emergentes continúan, pero con cautela ante un evento geopolítico que aún no tiene resolución clara.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

En USDCOP en M15 se observa una estructura predominantemente bajista en el corto plazo, evidenciada por la secuencia de máximos y mínimos descendentes desde la zona de 3726.75, donde se genera un rechazo claro en resistencia. El precio desarrolla un impulso bajista que lo lleva a la zona de 3676.95, donde aparece una fase de consolidación lateral marcada por múltiples rechazos (rectángulo). Posteriormente, se observa un impulso alcista correctivo que alcanza la zona de 3707.90, donde vuelve a aparecer presión vendedora (círculo), reforzando esta área como resistencia intermedia. Actualmente, el precio se ubica en torno a 3684.52, ligeramente por encima de la media móvil (línea amarilla), que comienza a aplanarse, mientras las bandas de Bollinger muestran compresión tras una expansión previa, reflejando pérdida de momentum direccional.

El RSI se mantiene en niveles medios (~53), alejándose de extremos, lo que indica ausencia de condiciones de sobrecompra o sobreventa, mientras que el MACD, tras un impulso positivo previo, muestra cruce al alza reciente con histograma en recuperación, sugiriendo desaceleración del impulso bajista. La zona de 3676.95 continúa actuando como soporte inmediato tras múltiples validaciones, mientras que 3699.66 y 3707.90 se mantienen como resistencias relevantes dentro de la estructura. El comportamiento del precio entre estos niveles, junto con la compresión de volatilidad y la pérdida de pendiente en la media, podría estar reflejando una fase de transición o consolidación dentro de una estructura bajista mayor.