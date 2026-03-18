El USD/COP inicia la jornada del 18 de marzo de 2026 con estabilidad en torno a los 3.690 pesos colombianos, en un mercado que se mantiene cauteloso a la espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal prevista para hoy.En las últimas sesiones, el dólar ha mostrado movimientos acotados frente al peso colombiano, manteniéndose dentro de un rango estrecho tras la fuerte caída observada a inicios de mes, lo que sugiere un mercado en pausa antes de un evento clave.

Inflación mayorista en EE.UU. sorprende al alza

Uno de los principales catalizadores de la jornada ha sido la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de febrero en Estados Unidos, que registró un avance de 0,7% mensual, muy por encima del 0,3% esperado. Este dato sugiere que las presiones inflacionarias a nivel de costos siguen presentes en la economía estadounidense, lo que podría trasladarse a los precios al consumidor en los próximos meses y mantener la cautela de la Reserva Federal en su política monetaria.

Mercado atento a la decisión de tasas de la Fed

El foco principal de los inversionistas está puesto en la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, donde el consenso anticipa que se mantendrían en 3,75%. Más allá de la decisión en sí, el mercado estará especialmente atento al mensaje del banco central, ya que cualquier señal sobre futuras subidas o recortes de tasas podría generar movimientos relevantes en el dólar a nivel global.

Cabe recordar que las expectativas sobre la Fed son uno de los principales factores que explican el comportamiento del USD/COP, junto con variables como el precio del petróleo y el apetito por riesgo.

Durante la jornada también se publicarán los datos de inventarios de petróleo de la AIE, donde el mercado anticipa una caída cercana a -1,5 millones de barriles. Este dato cobra especial relevancia en un contexto donde el conflicto en Medio Oriente ha elevado la incertidumbre energética global. Para Colombia, como exportador de crudo, un entorno de precios altos del petróleo suele favorecer al peso colombiano, al mejorar los ingresos externos del país.

Perspectivas económicas en Colombia generan cautela en el mercado

El mercado local presta creciente atención al deterioro de las expectativas de crecimiento para Colombia en 2026, con proyecciones del PIB que oscilan entre 2,4% y 2,9%, muy por debajo de tasas más dinámicas. El propio Gobierno redujo su previsión hasta cerca del 2,6%, en un contexto donde el consumo interno, impulsado por remesas y gasto público, sostiene sectores como comercio y servicios, pero no logra compensar la debilidad de la inversión en infraestructura, vivienda y capacidad productiva.

A este panorama se suman presiones macroeconómicas adicionales donde las tasas de interés elevadas encarecen el crédito, y la revaluación del peso reduce la competitividad exportadora y los ingresos en dólares de sectores como turismo, café y remesas, ampliando el déficit comercial. La industria manufacturera y la construcción muestran enfriamiento, la actividad económica arrancó el año con crecimientos cercanos al 2%, y factores estructurales como la menor inversión en petróleo y carbón, junto con condiciones climáticas adversas, golpean la producción agrícola.

En el frente fiscal, el Gobierno enfrenta un déficit elevado y márgenes de maniobra limitados para sostener el crecimiento vía gasto público, en un entorno político-electoral que incrementa la incertidumbre para inversionistas. En conjunto, Colombia apunta a una recuperación moderada y frágil, dependiente del consumo más que de la inversión o la productividad, lo que en el mercado cambiario se traduce en que la fortaleza reciente del peso podría no sostenerse en el mediano plazo, especialmente si el contexto externo se torna menos favorable.

Análisis técnico del USD/COP

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El precio en el gráfico del USDCOP en 15 minutos se ve un mercado que venía débil, con la EMA 100 (negra) bajando y marcando una tendencia más amplia a la baja, mientras el precio intenta rebotar. Las EMA 20 (naranja) y 50 (azul) están más planas y el precio se mueve entre ellas, lo que sugiere rango. Hay zonas claras: soporte en 3699–3700 y más abajo en 3675, y resistencias en 3712 y 3724, donde además coincide la parte alta del canal bajista (línea punteada). Los bloques marcados muestran rechazos en esas áreas, sobre todo arriba.

Ahora el precio está otra vez cerca de 3712, intentando sostenerse sobre las medias cortas. Si logra mantenerse ahí y romper 3719–3724, podría buscar la parte alta del canal. Pero si vuelve a fallar en esa zona y pierde las medias, lo más probable sería ver un regreso hacia 3700 o incluso 3675. El RSI está en zona media y el ADX bajo, lo que indica poca fuerza, así que por ahora parece más un movimiento lateral con presión bajista de fondo que una tendencia clara.