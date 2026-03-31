Dólar Hoy Colombia: se ubica en $3.668 con mercado atento a decisión de tasas y mejora del empleo en febrero

El dólar en Colombia inicia la jornada del martes 31 de marzo con un comportamiento estable, cotizándose en torno a $3.668,63 en los principales bancos, en línea con los niveles observados en las últimas sesiones. Este movimiento refleja un mercado cambiario que se mantiene en pausa a la espera de la decisión de tasas de interés del Banco de la República, que se dará a conocer durante la jornada.

El tipo de cambio en Colombia continúa moviéndose en un rango acotado tras la corrección bajista registrada durante marzo, en un contexto donde el peso colombiano ha encontrado cierto soporte en factores externos como el alto precio del petróleo. Si bien, la falta de una tendencia clara evidencia que los inversionistas están priorizando la cautela, especialmente ante definiciones de política monetaria que pueden alterar el flujo de capitales hacia economías emergentes.

El mercado anticipa una nueva alza de tasas

La atención está centrada en la reunión del Banco de la República, donde el mercado proyecta un nuevo aumento en la tasa de interés, desde el 10,25% actual hasta 11,25%, lo que implicaría un endurecimiento adicional de la política monetaria. Este escenario se enmarca en un contexto donde la inflación en Colombia sigue por encima de la meta del 3% y donde el Emisor ya había iniciado el año con una subida de 100 puntos básicos en enero, reflejando la persistencia de presiones inflacionarias.

​​​​​​

Evolución de las tasa de interé en Colombia. Fuente: Trading Economics desde datos del Banco de la República de Colombia

Un incremento de esta magnitud reforzaría el atractivo del peso colombiano en términos de carry trade, al ofrecer mayores retornos en moneda local, siin embargo, también introduce riesgos sobre el crecimiento económico, en un entorno donde el crédito, la inversión y el consumo ya muestran señales de moderación. Esta dualidad es primordial para entender la reacción contenida del tipo de cambio, ya que el mercado no solo evalúa el nivel de tasas, sino también su impacto sobre la actividad económica.

El mercado laboral sorprende positivamente y refuerza el panorama interno

En el frente local, uno de los datos más relevantes de la jornada es la evolución del mercado laboral en Colombia. La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 9,2% en febrero, lo que representa una caída de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, alcanzando su nivel más bajo para un febrero desde 2021.

Este resultado estuvo acompañado de una mejora en la ocupación, que alcanzó el 58,7%, mientras que la tasa global de participación se mantuvo en 64,7%, reflejando una recuperación del dinamismo laboral. La generación de empleo estuvo impulsada principalmente por sectores como actividades profesionales, científicas y técnicas, con 250.000 nuevos puestos, así como por la administración pública, educación y salud, con 244.000 empleos adicionales.

No obstante, el panorama sigue siendo heterogéneo. Sectores como la agricultura registraron una destrucción de empleo de 363.000 puestos, mientras que persiste una brecha de género significativa, con una tasa de desempleo de 11,7% en mujeres frente a 7,4% en hombres, lo que refleja desafíos estructurales en el mercado laboral colombiano.

Este dato positivo en empleo entrega cierto respaldo a la economía colombiana, pero no cambia completamente el panorama macro, ya que la sostenibilidad de esta mejora dependerá de factores como el crecimiento económico, las tasas de interés y la evolución de la inversión.

Petróleo y conflicto global

El comportamiento del dólar en Colombia está hoy directamente condicionado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha generado una disrupción significativa en el mercado energético global. El petróleo Brent se mantiene en niveles elevados, en torno a los US$110–US$116 por barril, tras acumular subidas cercanas al 50%–60% en marzo, impulsado por ataques a infraestructura petrolera, restricciones logísticas y el bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del suministro mundial de crudo. Esta situación se ha intensificado en los últimos días con nuevas amenazas de escalada militar y medidas como restricciones al tránsito marítimo por parte de Irán, lo que ha reducido el flujo energético global y elevado el riesgo de escasez, manteniendo al mercado en un escenario de alta volatilidad.

Para Colombia, el impacto es doble. Por una parte, el fuerte repunte del precio del petróleo mejora los ingresos por exportaciones y fortalece parcialmente al peso colombiano, dado que el crudo sigue siendo una de las principales fuentes de divisas del país. Sin embargo, este mismo fenómeno está generando presiones inflacionarias internas y fiscales, especialmente por el aumento en los subsidios a los combustibles a través del FEPC, que podría ampliarse significativamente si los precios internacionales se mantienen elevados. Al mismo tiempo, el encarecimiento del petróleo eleva la inflación global y refuerza al dólar como activo refugio, generando un equilibrio inestable en el tipo de cambio en Colombia, el peso colombiano recibe soporte por el crudo, pero enfrenta un entorno externo más adverso marcado por incertidumbre, inflación y tensiones geopolíticas.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 mantiene una estructura bajista clara, con una secuencia de máximos y mínimos descendentes, respetando la directriz bajista y operando de forma consistente por debajo de la media móvil, que actúa como resistencia dinámica. Tras el último impulso descendente, el precio ha entrado en una fase de consolidación lateral en la zona de 3680–3695, con soporte inmediato en 3675–3668, donde se observa contención del movimiento. Las bandas de Bollinger permanecen relativamente estrechas, reflejando compresión tras la caída, con el precio oscilando cerca de la banda inferior y la media, sin señales de expansión alcista relevante.

El RSI se mantiene en zona media-baja, sin alcanzar sobreventa, lo que sugiere debilidad sostenida sin agotamiento claro, mientras que el MACD permanece en terreno negativo con leve aplanamiento del histograma, indicando desaceleración del impulso bajista pero sin reversión confirmada. A nivel estructural, la zona de 3695–3715 se configura como resistencia relevante, coincidiendo con la media móvil y niveles previamente testeados, mientras que el soporte en 3675–3668 sigue siendo la referencia inmediata inferior. El comportamiento del precio podría continuar reflejando presión bajista controlada dentro de un rango estrecho mientras no se produzca una ruptura clara de estos niveles.