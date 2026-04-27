Dólar Hoy Colombia: sube a 3.565 tras propuesta de Irán para reabrir Ormuz y mejora del apetito por riesgo

El dólar estadounidense abre al inicio de operaciones en 3.565,50 pesos colombianos, lo que representa un avance de 0,37% frente a los 3.552,45 de la jornada previa. El movimiento corta la tendencia bajista reciente, aunque todavía se mantiene dentro de un rango acotado que refleja un mercado sin dirección estructural, donde los factores externos continúan siendo determinantes en el corto plazo.

El comportamiento del tipo de cambio evidencia que el peso colombiano sigue operando con una sensibilidad elevada a los cambios en el sentimiento global. Durante las últimas jornadas, la moneda se había visto favorecida por flujos hacia activos emergentes, impulsados por señales de desescalamiento en Medio Oriente. La corrección actual implica eventualmente un ajuste técnico dentro de un entorno donde la incertidumbre sigue presente.

Propuesta para reabrir Ormuz impulsa el optimismo

El principal catalizador global proviene del frente geopolítico, luego de que Irán presentara a Estados Unidos una propuesta para destrabar el conflicto y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz. El plan contempla extender el alto al fuego, normalizar el tránsito marítimo y dejar las negociaciones nucleares para una fase posterior. Este enfoque implica un cambio relevante en la dinámica del diálogo, ya que prioriza la reapertura del paso estratégico como eje central, condicionada a una flexibilización del bloqueo naval estadounidense, lo que evidencia un desplazamiento del conflicto hacia una disputa económica más que militar.

Los mercados han reaccionado con cautela positiva, las bolsas muestran avances moderados y los activos de riesgo se recuperan parcialmente, mientras el petróleo se mantiene elevado cerca de los 107 dólares por barril. Esta combinación refleja que, aunque el tono de las negociaciones es más constructivo, persiste una prima de riesgo significativa. La propuesta iraní reorganiza en el tiempo el conflicto en sí al postergar el tema nuclear, reduciendo la tensión inmediata pero manteniendo intacto el principal foco de fricción con Washington, lo que limita las expectativas de una solución rápida.

La tregua formal convive con un bloqueo naval activo y episodios recientes, como incautaciones, ataques puntuales y restricciones al flujo marítimo, evidencian que el conflicto continúa en una dimensión operativa. Este equilibrio inestable, donde Estados Unidos presiona mediante control marítimo y sanciones, mientras Irán utiliza su capacidad de disrupción como herramienta de negociación, explica por qué el mercado responde a los avances sin descontar un desenlace definitivo. En este contexto, la volatilidad en los mercados energéticos se mantiene elevada, con implicancias directas sobre la inflación global y las decisiones de política monetaria.

Colombia y transición energética

En el frente local, Colombia se posiciona como actor relevante en el debate energético global al ser sede de una cumbre internacional que busca acelerar la eliminación de combustibles fósiles. Más de 50 países, incluyendo economías como Alemania, Reino Unido, Brasil y Australia, participan en este encuentro en Santa Marta, en un contexto marcado por la crisis energética derivada del conflicto en Medio Oriente. La propuesta que se discute plantea una reducción de hasta el 90% en la demanda de combustibles fósiles entre 2026 y 2050, aunque esto requeriría inversiones iniciales superiores a 10.000 millones de dólares anuales en los primeros años. Este esfuerzo implicaría un cambio estructural profundo en la matriz energética global, con beneficios económicos estimados en más de 20.000 millones de dólares anuales hacia la década de 2040.

La ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez Torres, ha señalado que la coyuntura actual hace más urgente esta transición energética, ya que la volatilidad en los precios del petróleo y la inseguridad energética están obligando a los países a replantear sus estrategias. Aun así, la ausencia de grandes emisores como Estados Unidos, China e India limita el alcance inmediato de los acuerdos.

Para Colombia, el desafío es doble puesto que, por un lado, busca posicionarse como líder en transición energética y atraer inversión en sectores sostenibles. Por otro, sigue siendo una economía con alta dependencia de los ingresos petroleros, lo que implica que cualquier cambio estructural en el mercado energético global tendrá efectos directos sobre sus cuentas externas y su tipo de cambio.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El precio de USDCOP en M15 muestra un rebote técnico sólido tras respetar la zona de soporte en torno a 3561, desde donde se generó una secuencia de velas alcistas con cuerpos amplios y cierres cercanos a máximos, señal de presión compradora. Este impulso permitió al precio recuperar la media móvil y romper con decisión la resistencia intermedia en 3581, acelerando el movimiento hacia la zona de 3600. Las velas recientes presentan poca mecha superior, lo que sugiere continuidad en el momentum, aunque ya comienzan a aparecer señales de extensión tras el rally.

En el muy corto plazo, el precio enfrenta una zona relevante entre 3600 y 3622, donde anteriormente se observaron rechazos y consolidación. El RSI se ubica en niveles de sobrecompra, lo que aumenta la probabilidad de pausa o retroceso, mientras que el MACD mantiene pendiente positiva, confirmando el impulso vigente. Si el precio logra consolidarse sobre 3600, podría intentar una extensión hacia 3622–3630, en cambio, un rechazo en esta zona podría llevar a una corrección hacia 3581 como primer soporte dinámico.