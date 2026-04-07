Dólar Hoy Colombia: sube a $3.671 en medio de tensión EE.UU.-Irán, debate por tasas y repunte exportador

El dólar en Colombia inicia la jornada del 6 de abril en torno a $3.671,77, registrando un avance marginal de 0,14% frente al cierre previo, en un movimiento que refleja más un ajuste técnico que un cambio de tendencia. El tipo de cambio se mantiene dentro del rango observado en las últimas semanas, en un mercado que continúa dominado por fuerzas contrapuestas entre lo local y lo internacional.

Ultimátum de EE.UU. a Irán

Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, fijó un ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz advirtiendo que, de no cumplirse, se intensificarían los ataques sobre la infraestructura estratégica iraní. Este ultimátum, que inicialmente contemplaba un plazo de 10 días, fue reducido a 48 horas en su fase final, aumentando la presión sobre Teherán y elevando el riesgo de una escalada directa. Irán no aceptó las condiciones impuestas y respondió con una propuesta propia de 10 puntos, que plantea una salida estructural al conflicto donde pedía la reapertura condicionada del estrecho de Ormuz, levantamiento de sanciones, reconstrucción del país y un acuerdo de paz duradero, no temporal. Sin embargo, Washington consideró la propuesta insuficiente, manteniendo la amenaza de nuevas ofensivas.

Petróleo alto

La consecuencia inmediata de este escenario ha sido el fuerte tensionamiento del mercado energético. La disrupción en el estrecho de Ormuz ha reducido significativamente el tránsito de crudo, llegando a caer hasta en un 70% en momentos críticos, y ha impulsado los precios del petróleo por sobre los US$100 por barril en las últimas semanas.

Para Colombia, esto genera un efecto mixto. Por un lado, mejora los términos de intercambio y fortalece los ingresos por exportaciones, lo que tiende a apoyar al peso colombiano. Por otro, incrementa las presiones inflacionarias globales y fortalece al dólar como activo refugio, lo que limita la caída del tipo de cambio. En este contexto, el tipo de cambio no responde de manera lineal al petróleo ya que el beneficio externo se ve parcialmente compensado por el aumento del riesgo global, generando un equilibrio más frágil en la moneda.

Gobierno intensifica presión sobre el Banco de la República

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reiteró sus críticas al aumento de tasas de 100 puntos básicos hasta 11,25%, calificando la medida como incoherente y desproporcionada. Ávila argumenta que la política monetaria actual no responde a los problemas reales, como el cierre del estrecho de Ormuz o los shocks externos, y advirtió que el endurecimiento de tasas podría frenar el crecimiento económico, reducir el empleo y encarecer el crédito para sectores productivos. Además, el ministro anunció la realización de foros nacionales e internacionales en Bogotá para abrir el debate sobre el modelo del banco central, sin descartar incluso una revisión de su arquitectura institucional. Este punto es especialmente relevante, ya que introduce incertidumbre sobre la independencia del emisor, uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica del país.

Análisis técnico

USDCOP (M15)



Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 mantiene una estructura lateral tras un impulso alcista previo, con el movimiento reciente desarrollándose dentro de un rango delimitado entre 3677 y 3704. Tras el impulso que llevó al precio hacia la zona de 3717, se observa un rechazo claro en resistencia, seguido de una corrección que encuentra soporte en la franja de 3677, donde previamente se ha generado reacción compradora. Desde ese nivel, el precio logra sostener mínimos y recuperar parcialmente, ubicándose nuevamente cerca de la media móvil, que comienza a aplanarse, reflejando pérdida de direccionalidad en el corto plazo. Las bandas de Bollinger muestran una contracción progresiva luego de la expansión previa, lo que sugiere fase de consolidación.

En cuanto a indicadores, el RSI se mantiene en zona media-alta sin alcanzar extremos, lo que indica ausencia de sobrecompra y una dinámica más equilibrada, mientras que el MACD muestra pérdida de impulso tras el cruce alcista anterior, con histograma reduciéndose. La zona de 3704 continúa actuando como resistencia inmediata, mientras que 3677 se mantiene como soporte relevante dentro de la estructura actual. La acción del precio entre estos niveles, junto con la compresión de volatilidad, refleja un entorno de transición donde el mercado absorbe el movimiento previo sin una dirección dominante clara.