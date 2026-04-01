Dólar Hoy Colombia: sube a $3.672 tras choque entre Petro y el Banco de la República por tasas en 11,25%

El dólar en Colombia abre la jornada del miércoles 1 de abril en torno a $3.672,93 en los, reflejando un leve repunte frente a los niveles del cierre de marzo y manteniéndose dentro del rango observado en los últimos días. Este movimiento se da en un contexto de relativa estabilidad cambiaria, aunque con un trasfondo cada vez más complejo, marcado por tensiones políticas internas y factores externos que siguen condicionando el comportamiento del tipo de cambio.

Fuerte choque entre Petro y el Banco de la República sacude al mercado

El principal foco de la jornada está en la fuerte tensión entre el Gobierno y el Banco de la República, luego de que la entidad decidiera subir la tasa de interés en 100 puntos básicos hasta 11,25%, su nivel más alto desde mediados de 2025. La decisión, respaldada por cuatro de los siete miembros de la Junta Directiva y rechazada por otros tres, generó una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, quien acusó al banco central de “matar la economía colombiana” y cuestionó abiertamente su política monetaria. El conflicto escaló aún más cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la reunión en desacuerdo con la medida, marcando un episodio sin precedentes recientes en la relación entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria.

Desde el Banco de la República, su gerente general Leonardo Villar defendió la decisión argumentando que responde al mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda, en un contexto donde la inflación sigue por encima del objetivo del 3% y donde las expectativas continúan elevadas. El Emisor ha señalado que los precios al consumidor se ubicaron en 5,4% en enero y 5,3% en febrero, por encima del 5,1% de cierre de 2025, mientras que las proyecciones apuntan a una inflación de 6,3% en 2026 y 4,8% en 2027. Este choque institucional introduce un elemento de riesgo relevante para el mercado, ya que puede afectar la confianza de los inversionistas, la percepción de independencia del banco central y, en consecuencia, la estabilidad del peso colombiano en el mediano plazo.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro

El aumento de tasas hasta el 11,25% refuerza el atractivo del peso colombiano en términos de rentabilidad, lo que puede sostener su apreciación en el corto plazo al incentivar la entrada de capitales. Sin embargo, este endurecimiento monetario también encarece el crédito, frena la inversión y puede limitar el crecimiento económico, especialmente en un entorno global adverso. En ese sentido el propio Banco de la República ha reconocido que el contexto internacional, particularmente la guerra en Irán, está afectando las perspectivas económicas globales y generando presiones adicionales sobre los precios, especialmente en energía, fertilizantes y alimentos.

Exportaciones y petróleo

El comportamiento del peso colombiano sigue dependiendo en gran medida del sector externo ya que las exportaciones han mostrado señales de recuperación en el inicio de 2026, con un crecimiento de 12,6% en enero, impulsado por productos agropecuarios y oro, aunque con una caída en combustibles y manufacturas . La publicación hoy del dato de febrero será determinante para evaluar si esta tendencia se consolida o si comienzan a aparecer señales de desaceleración, especialmente considerando la volatilidad de los precios internacionales.

Por otro lado, el petróleo continúa siendo un factor central pues la escalada del conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán mantiene los precios del crudo en niveles elevados, lo que favorece a Colombia como exportador al mejorar sus ingresos externos. Sin embargo, este mismo entorno también impulsa presiones inflacionarias globales, fortalece al dólar como activo refugio y encarece insumos clave como combustibles y fertilizantes, generando un efecto mixto sobre la economía local.

Semana Santa impulsa el consumo y dinamiza la economía interna

En el plano interno muestra señales de dinamismo impulsadas por la temporada de Semana Santa, uno de los periodos de mayor movimiento económico del año en Colombia. Las proyecciones apuntan a más de 12 millones de desplazamientos, con cerca de 10,8 millones de pasajeros por vía terrestre, lo que representa un aumento del 7% frente a 2025, y alrededor de 1,9 millones de viajeros por vía aérea, con un crecimiento estimado de entre 3% y 4%.

Este flujo de viajeros tiene un impacto directo en sectores como turismo, comercio y servicios, con aumentos en la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y la actividad económica en destinos clave como Popayán, Mompox, Buga o el Santuario de Las Lajas. En un entorno donde otros sectores enfrentan presiones, el turismo se consolida como un motor relevante de corto plazo para la economía colombiana.

Analisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 muestra un cambio de estructura desde una fase lateral-bajista hacia un impulso alcista fuerte, evidenciado por la ruptura agresiva de la zona de resistencia en 3687.78 y la extensión rápida hacia 3712.76 y 3718.70. Este movimiento se produce tras una fase de compresión en la parte baja del rango, con apoyo repetido en 3677.10, donde el precio había formado una base. La vela impulsiva rompe además la media móvil, que comienza a inclinarse al alza, mientras las bandas de Bollinger se expanden con el precio desplazándose hacia la banda superior, reflejando aumento de volatilidad con sesgo alcista. La proyección marcada en el gráfico apunta hacia la zona superior en torno a 3731.34, donde existe una región de oferta previamente definida.

El RSI se encuentra en niveles cercanos a sobrecompra, lo que indica fortaleza del impulso actual, mientras que el MACD presenta un cruce alcista con incremento del histograma positivo, confirmando aceleración del momentum. La estructura previa de mínimos crecientes desde la zona de 3677.10 se mantiene intacta tras la ruptura, y el nivel de 3687.78 podría actuar ahora como soporte inmediato en caso de retrocesos. La interacción actual del precio con la zona de 3712.76 y su cercanía a la banda superior de Bollinger sugiere una fase de extensión del movimiento, con el comportamiento condicionado por la capacidad de sostenerse por encima de resistencias recientemente superadas.