Dólar Hoy Colombia: sube a $3.710 por alza del petróleo y presión externa sobre el peso colombiano

El USD/COP muestra un giro alcista en la jornada del 19 de marzo de 2026, ubicándose en torno a los $3.700–$3.710, en un movimiento que rompe la estabilidad observada en días previos. Este repunte se produce en un contexto donde el mercado comienza a reponderar factores globales, especialmente datos económicos en Estados Unidos y el shock energético, por sobre los elementos locales que habían favorecido al peso colombiano.

El deterioro externo en Colombia comienza a pesar

En el plano local, los datos publicados hoy muestran señales que comienzan a generar presión sobre el peso colombiano. La balanza comercial registró un déficit de -1.329 millones de dólares, ligeramente peor a lo esperado, mientras que las importaciones crecieron un 9,7% anual, acelerándose respecto al dato previo.

Este comportamiento refleja una economía con demanda interna activa, pero con una clara dependencia de bienes importados. En términos macro, esto implica que el país está demandando más dólares de los que genera, lo que incrementa la presión sobre el tipo de cambio. Además, este deterioro del frente externo se da en un contexto donde la apreciación reciente del peso colombiano ha reducido la competitividad de las exportaciones, generando un desequilibrio adicional que el mercado comienza a internalizar.

Evolución mensual de la balanza comercial de Colombia en dólares durante el último año. Fuente: Investing, a través de DANE.

Crecimiento económico moderado y señales de fragilidad estructural

A nivel estructural, el trasfondo económico colombiano sigue siendo un factor relevante. Aunque la economía mostró un crecimiento de 1,55% en enero, este avance está altamente concentrado en el sector servicios, mientras que sectores clave como industria, construcción y actividades primarias continúan mostrando debilidad.

Este patrón refuerza la idea de una economía que crece, pero con una base frágil, donde la inversión sigue rezagada y la capacidad productiva no logra expandirse con fuerza. A esto se suma un contexto de tasas de interés elevadas, incertidumbre fiscal y menor dinamismo en sectores estratégicos como petróleo y construcción. Todo esto limita el potencial de apreciación sostenida del peso colombiano en el mediano plazo, incluso en escenarios favorables como el actual de precios elevados del crudo.

Datos en EE.UU. refuerzan el soporte del dólar

Uno de los principales catalizadores del día ha sido la batería de datos macroeconómicos en Estados Unidos, que en conjunto refuerzan la resiliencia de la economía, aunque con matices importantes.

El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia sorprendió con una lectura de 18,1, muy por encima del 8,3 esperado, lo que sugiere una aceleración relevante en la actividad industrial. Este indicador es particularmente seguido por el mercado porque suele anticipar el ciclo económico en sectores productivos, y su fuerte resultado apunta a que la economía mantiene tracción a pesar del entorno restrictivo.

A esto se suma el dato de solicitudes de subsidio por desempleo, que cayó a 205K, por debajo de lo previsto, confirmando que el mercado laboral sigue mostrando solidez, con niveles de despidos históricamente bajos. Sin embargo, el panorama no es completamente positivo. Las ventas de viviendas nuevas quedaron significativamente por debajo de lo esperado (587K vs 722K), lo que evidencia que el sector inmobiliario continúa afectado por tasas de interés elevadas y condiciones financieras restrictivas.

Este conjunto de datos deja una lectura clara para el mercado en donde la economía estadounidense no se debilita de forma abrupta, lo que limita las expectativas de una política monetaria más flexible y, en consecuencia, sostiene al dólar a nivel global.

El petróleo se dispara y reconfigura el equilibrio del mercado

Más allá de los datos macro, el factor dominante de la jornada es el fuerte movimiento en el mercado energético. El precio del Brent supera los US$113 por barril, en un contexto de escalada del conflicto en Medio Oriente, con ataques directos a infraestructura energética y disrupciones en rutas clave como el Estrecho de Ormuz.

Este fenómeno tiene implicancias profundas para el mercado cambiario. Aunque Colombia se beneficia parcialmente por ser exportador de petróleo, lo que mejora sus ingresos externos, el impacto global del alza del crudo es inflacionario, lo que refuerza la postura restrictiva de los bancos centrales y fortalece al dólar como activo refugio.

El petróleo alto genera un efecto dual en el cual por un lado apoya al peso colombiano desde lo comercial, pero al mismo tiempo fortalece al dólar desde el frente financiero global. En el corto plazo, este segundo efecto está predominando.

Análisis técnico

USDCOP

Fuente: xStation

En este gráfico de USD/COP en temporalidad M15, se ve claramente cómo el precio viene trabajando en rango tras un impulso previo. En la sesión del 13.03.2026, el movimiento arranca con una subida fuerte desde la zona de 3675–3680, que coincide con el área de demanda marcada abajo, y desde ahí extiende hasta la zona de 3726–3730, donde aparece rechazo (línea discontinua superior). Ese primer tramo deja niveles tipo retroceso (23.6, 38.2, 50, etc.), y luego el precio entra en una fase más lateral, respetando bastante bien el rango entre 3700–3703 como soporte inmediato y 3726 como techo intermedio. Más arriba queda la zona de oferta en 3740, que ni siquiera llega a testear en este tramo.

En la parte más reciente, el precio pierde algo de fuerza y empieza a presionar la zona de 3703–3700, que coincide con soporte horizontal y cercanía a la banda inferior de Bollinger. Las bandas muestran compresión después de la expansión inicial, lo que refuerza la idea de consolidación. El RSI se mantiene en zona baja-media (alrededor de 36–40), sin señales de sobreventa extrema, mientras que el ADX sigue débil (por debajo de 25) indicando mercado lateral. Si el precio logra sostenerse sobre 3700, podría rebotar nuevamente hacia 3718–3726, pero si rompe ese nivel, el siguiente punto lógico estaría otra vez en la zona de 3675, donde ya reaccionó antes.