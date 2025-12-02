Dólar hoy: el peso mexicano se consolida pese al riesgo político al alza

Aunque la expectativa de una Fed más dovish podría favorecer a las monedas emergentes, en México ese viento de cola se ve parcialmente neutralizado por la prima de riesgo político y la debilidad interna , dejando un balance más frágil para USDMXN .

La confianza empresarial manufacturera se mantiene bajo el umbral de 50 y la disposición a invertir cae, lo que sugiere una inversión privada contenida y un PIB con sesgo a la baja , reduciendo el soporte estructural para el peso mexicano .

El riesgo político de México sube a 55 puntos , nivel similar a Perú y superior a Argentina y Colombia, marcando un cambio de régimen en la percepción de país justo cuando el ciclo global de tasas comienza a girar.

El salto del riesgo político de México a 55 puntos, equiparándolo a Perú y por encima de Argentina y Colombia, marca un cambio de régimen para la percepción de país justo cuando el ciclo global de tasas empieza a girar. El índice de AtlasIntel, que agrega inestabilidad institucional, conflicto social, crimen y corrupción, avanzó casi diez puntos en un mes, reflejando el impacto de las protestas en la capital, el asesinato de alcaldes y la expectativa extendida de que la violencia ligada a los carteles seguirá en aumento.

Todo ello ocurre mientras la aprobación de Claudia Sheinbaum cede a 61% y la mayoría de los encuestados anticipa nuevos casos de corrupción de alto perfil, lo que erosiona la narrativa de continuidad ordenada que había favorecido al MXN en los últimos años. En este nuevo entorno, el mercado comienza a exigir una prima de riesgo política más alta para mantener posiciones en activos mexicanos.

Confianza empresarial débil y sesgo bajista para el crecimiento

En paralelo, la confianza empresarial manufacturera cayó a 48,4 puntos en noviembre, encadenando nueve meses por debajo del umbral de 50 y dejando claro que el sector ve el entorno con creciente escepticismo. La disposición a invertir retrocede hacia 35,6, y tanto la evaluación de la economía del país como la de las propias empresas se mantienen en terreno contractivo, con sólo las expectativas a futuro levemente en zona positiva.

Este telón de fondo sugiere una inversión privada contenida y un PIB con sesgo a la baja, lo que reduce el soporte estructural para el peso desde los flujos reales y aumenta la dependencia de capital de portafolio, mucho más sensible a titulares de corto plazo. En otras palabras, el peso mexicano se vuelve más vulnerable a cambios repentinos en el apetito por riesgo.

Fed más dovish, pero viento de cola parcial para México

El contraste viene desde Estados Unidos. Los mercados descuentan cerca de 87% de probabilidad de un recorte de 25 pb de la Fed, en respuesta a un sector manufacturero norteamericano que acumula nueve meses de contracción y a un flujo de datos que respalda más relajación monetaria. La posibilidad de que Kevin Hassett, identificado con tasas más bajas y alineado con las preferencias de Donald Trump, asuma la presidencia de la Fed refuerza la expectativa de un banco central más dovish en 2026.

En principio, esto debería traducirse en un dólar global menos fuerte y en un entorno benigno para monedas emergentes; sin embargo, en el caso de México ese viento de cola se ve parcialmente neutralizado por la mayor prima de riesgo político y la debilidad de la confianza interna, generando un balance mucho más frágil para el MXN que en episodios anteriores de recortes de la Fed.

Qué puede mover al peso mexicano frente al dólar

En este contexto, el comportamiento del peso frente al dólar dependerá de qué narrativa domine en las próximas semanas. Si la Fed confirma un giro acomodaticio y los datos de empleo e inflación en EE.UU. validan una senda de recortes adicionales, el incentivo a mantener posiciones de carry en MXN seguiría presente, pero cada nuevo episodio de violencia, escándalo de corrupción o protesta masiva elevará la volatilidad y puede acelerar salidas tácticas de capital.

El resultado es un mercado que empieza a exigir más compensación para sostener riesgo mexicano, reflejada tanto en el tipo de cambio como en los spreads de renta fija local, y que será especialmente sensible a sorpresas en los datos de actividad y a la gestión política de la seguridad y el Estado de derecho.

Análisis técnico de USDMXN: consolidación y niveles clave

Desde el lado técnico, USDMXN muestra un mercado en fase de consolidación tras la apreciación previa del peso: en gráficos de 30 minutos, el par ha defendido de forma consistente el soporte en torno a 18,25 (mínimos recientes marcados en la zona de 18,2549), desde donde se observaron rebotes rápidos, mientras que las alzas se frenan cerca de 18,32–18,33, nivel que coincide con una resistencia horizontal y con la media móvil de 200 periodos (aprox. 18,3236); la SMA de 50 periodos se ubica ligeramente por debajo del precio, en torno a 18,30, y el RSI de 14 periodos rondando 43 refleja un mercado sin señales de sobrecompra ni sobreventa claras.

En este rango, la clave táctica pasa por la ruptura sostenida de 18,25 (que abriría espacio a una corrección más profunda del peso hacia la zona de 18,19) o, en sentido contrario, de 18,32–18,40, lo que validaría una fase de recuperación más consistente del dólar frente al MXN. Para traders e inversores, estos niveles se convierten en referencias críticas para definir entradas, salidas y gestión de riesgo en el corto plazo.

