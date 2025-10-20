Dólar hoy: El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar mientras los mercados esperan datos económicos clave en la semana

El peso mexicano opera con movimientos acotados frente al dólar este lunes 20 de octubre, en una sesión caracterizada por la ausencia de datos económicos relevantes en la agenda local. El tipo de cambio se ha mantenido en un rango estrecho entre 18.35 y 18.41 pesos por dólar, mostrando una ligera apreciación intradía de 0,1 %.

Los operadores permanecen atentos a la publicación de indicadores clave en los próximos días, entre ellos la inflación quincenal de octubre, las ventas minoristas y la actividad económica mensual. Estas cifras serán fundamentales para calibrar las expectativas sobre el rumbo de la política monetaria del Banco de México, que mantiene una postura restrictiva ante la persistencia de la inflación, aunque enfrenta un entorno fiscal y político más desafiante tras la reciente aprobación de la Ley de Ingresos 2026.

Paquete fiscal 2026: más deuda y debate político

El Congreso mexicano aprobó el paquete fiscal del próximo año, que contempla un endeudamiento interno neto de 1.78 billones de pesos y un tipo de cambio promedio estimado en 19.3 pesos por dólar. Aunque la reacción del mercado ha sido contenida, algunos analistas advierten que el aumento del endeudamiento público y el endurecimiento de la fiscalización del SAT podrían afectar el apetito por activos mexicanos si la percepción de riesgo fiscal se intensifica.

Las discusiones parlamentarias, marcadas por tensiones entre partidos, también reflejan un clima político polarizado de cara al año electoral de 2026, lo que agrega un componente adicional de incertidumbre a la evolución de los mercados locales. El balance fiscal será clave para la estabilidad del tipo de cambio, dado que Banxico ha advertido que un deterioro en las cuentas públicas podría complicar el control inflacionario y retrasar eventuales recortes de tasas.

Factores externos: la Fed, la política y China

En el panorama internacional, la atención de los mercados se centra en las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que mantiene abierta la posibilidad de un nuevo recorte de tasas ante los signos de desaceleración económica. El posible encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping también genera expectativas de desescalada comercial, lo que podría impulsar el apetito por activos de riesgo, incluyendo las monedas emergentes como el peso mexicano. Sin embargo, la falta de publicación de indicadores clave en EE. UU., debido al cierre parcial del gobierno federal, deja al mercado operando con menor visibilidad sobre el panorama económico norteamericano, generando volatilidad contenida y bajos volúmenes de negociación.

Análisis técnico: consolidación y soporte en 18.35

Desde una perspectiva técnica, el USD/MXN se mantiene contenido en una zona de soporte importante en torno a los 18.35 pesos, donde ha formado una triple base durante los últimos días, lo que sugiere un posible patrón de triple suelo. Este nivel actúa como un piso técnico clave, y podría dar paso a un rebote si el cruce logra romper la media móvil de 200 periodos, actualmente en el rango de 18.41–18.43 pesos.

No obstante, la tendencia general sigue siendo bajista en el corto plazo, reflejada en la línea descendente de máximos desde el 13 de octubre. El RSI muestra una zona neutral, sin señales de sobrecompra o sobreventa, mientras que el ADX confirma la ausencia de una tendencia dominante, lo que apunta a una fase de consolidación lateral hasta que nuevos catalizadores macroeconómicos rompan el equilibrio actual.

Fuentes: xStation5.

