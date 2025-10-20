El dólar en Colombia rebota con fuerza y supera los 3890 pesos tras mínimos de seis meses

Mientras el tipo de cambio se mantenga sobre los 3850 COP, el sesgo es alcista con objetivo técnico en los 3960 COP.

El repunte se explica por un rebote técnico desde una zona clave de soporte y por la creciente tensión comercial con Estados Unidos.

El dólar en Colombia rebotó con fuerza tras alcanzar mínimos no vistos desde abril, superando los 3890 pesos.

El dólar rebota con fuerza y supera los 3890 pesos tras mínimos de seis meses

El dólar estadounidense comenzó la semana con un impulso significativo frente al peso colombiano, cotizando en torno a 3891,76 pesos, tras haber marcado un mínimo de 3776,75 pesos el viernes anterior. Este punto representó su nivel más bajo desde abril, lo que indica un giro relevante en la dinámica del mercado.

Este repunte se da en un contexto marcado por una fuerte tensión diplomática con Estados Unidos y un claro rebote técnico tras una fase prolongada de ventas, que encontró piso en una zona clave.

Rebote técnico y resistencias en el corto plazo

Desde la perspectiva técnica, el cambio de dirección en la sesión del viernes dejó una vela tipo martillo en gráficos horarios, reforzada por un aumento en el volumen, lo que sugiere un agotamiento de la presión bajista. El quiebre del nivel psicológico de 3850 pesos actuó como catalizador del movimiento alcista y se posiciona ahora como soporte inmediato.

Niveles técnicos clave:

Soporte crítico: 3775 pesos, mínimo de seis meses.

Soporte relevante: 3850 pesos, ahora convertido en piso técnico.

Resistencia inmediata: 3910 pesos, nivel de congestión observado en octubre.

Objetivo alcista próximo: 3960 pesos, correspondiente al último máximo relativo antes de la corrección reciente.

La consolidación del precio por encima de los 3910 pesos podría abrir camino hacia nuevos avances en el tipo de cambio, alimentando las expectativas de mayor volatilidad en el corto plazo.

Factores fundamentales que presionan al peso colombiano

El repunte del dólar no responde solo a factores técnicos, sino también a un deterioro en el frente fundamental:

Amenazas comerciales de Estados Unidos: Se han planteado posibles aranceles adicionales a productos colombianos, lo que agrava el clima de incertidumbre bilateral. La posibilidad de una reducción en la cooperación financiera con EE.UU. también genera alarma entre los inversionistas.

Tensión diplomática creciente: Las relaciones bilaterales han mostrado un enfriamiento evidente, y se especula con que el Tratado de Libre Comercio se encuentra, en la práctica, suspendido. Esto añade presión sobre la percepción de riesgo país.

Vulnerabilidades internas: A pesar de una proyección de crecimiento del PIB del 2,6% en 2025, persisten desafíos en materia fiscal, seguridad interna y control inflacionario, que complican el panorama para el peso colombiano.

Perspectiva del tipo de cambio

El comportamiento del tipo de cambio dependerá en gran parte de si el dólar logra consolidarse por encima de los 3910 pesos. Si ese nivel se mantiene, es probable que el mercado busque la zona de los 3960 pesos como siguiente referencia técnica.

En caso contrario, una corrección hacia los 3850 pesos podría abrir espacio para una fase de consolidación. No obstante, mientras las tensiones externas y los riesgos internos se mantengan, el sesgo alcista del dólar frente al peso colombiano seguirá predominando en el corto plazo.