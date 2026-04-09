Dólar hoy en Chile: abre en torno a $897 en medio de dudas sobre el alto el fuego en Irán

El dólar en Chile inicia la jornada de este jueves 9 de abril en niveles cercanos a los $897-$898, mostrando un ligero avance respecto al cierre previo y manteniendo un sesgo alcista de corto plazo en la apertura. Este movimiento se da en una jornada sin datos económicos locales relevantes, pero con una expectativa importante en torno a la publicación de las minutas del Banco Central de Chile, que podrían entregar mayor claridad sobre el ritmo de la política monetaria.

El mercado cambiario local llega a esta sesión tras episodios recientes de alta volatilidad, con el tipo de cambio retrocediendo desde niveles cercanos a $920 observados días atrás hacia la zona actual, lo que refleja ajustes rápidos en las expectativas globales y en los flujos hacia mercados emergentes.

Dólar global y geopolítica sostienen el tono alcista

El dólar global muestra una recuperación moderada, en un entorno donde el apetito por riesgo sigue condicionado por factores geopolíticos. Las tensiones en Medio Oriente continúan siendo el principal catalizador de corto plazo, luego de que la tregua anunciada entre Estados Unidos e Irán perdiera credibilidad tras reportes de incumplimientos, lo que ha reinstalado la cautela en los mercados internacionales. Además, el impacto indirecto por precios de energía y cadenas logísticas, particularmente por las disrupciones en el estrecho de Ormuz, añade un componente inflacionario global que complica aún más el escenario para los bancos centrales.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, la métrica preferida de la Reserva Federal, se ubicó en 0,4% mensual y 3,0% anual en febrero, en línea con las expectativas del mercado, lo que confirma que las presiones inflacionarias persisten sin señales claras de desaceleración. Si bien la lectura del PCE no sorprendió, sí refuerza el escenario de tasas altas por más tiempo, especialmente considerando que la inflación subyacente se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Fed. Este factor sigue siendo estructuralmente alcista para el dólar global, ya que limita el margen para recortes agresivos de tasas en el corto plazo y mantiene atractivo el carry trade en activos en dólares.

Fuente: Trading Economics, desde la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos

En contraste, el dato de crecimiento del PIB del cuarto trimestre mostró una expansión de apenas 0,5%, por debajo del 0,7% esperado, evidenciando una desaceleración económica más marcada de lo previsto. Esta combinación, inflación persistente con menor dinamismo económico, refuerza el escenario de incertidumbre para la Fed, generando volatilidad en los mercados y, por extensión, en el tipo de cambio en Chile y otras economías emergentes.

Cobre corrige y vuelve a presionar al peso chileno

El cobre, principal soporte del peso chileno, muestra señales de corrección tras las alzas recientes, en un mercado que continúa dominado por la volatilidad. Si bien el metal había logrado repuntar impulsado por expectativas de distensión geopolítica, las dudas sobre la sostenibilidad de ese escenario han generado una toma de ganancias, afectando directamente la percepción sobre los términos de intercambio de Chile.

Actualmente, el precio del cobre se mantiene en niveles elevados en torno a los US$5,5 por libra, pero con movimientos erráticos que reflejan la fragilidad del equilibrio entre oferta y demanda global. Este comportamiento es particularmente relevante considerando que el mercado sigue evaluando el impacto de eventuales disrupciones logísticas y una demanda global que podría verse afectada por el menor dinamismo económico en algunas regiones. En este sentido, la incapacidad del cobre de consolidar un rally sostenido limita el espacio para una apreciación del peso chileno, manteniendo al tipo de cambio dentro de rangos elevados en comparación con promedios históricos recientes.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

​​​​​​Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 presenta una ruptura bajista significativa que altera la estructura previa lateral, con un desplazamiento impulsivo desde la zona de 923 hacia niveles cercanos a 888, donde se observa una reacción técnica. Este movimiento se desarrolla con una expansión marcada de las bandas de Bollinger y un quiebre claro de la media móvil, que pasa a tener pendiente negativa, confirmando el cambio en la dinámica de corto plazo. Posteriormente, el precio entra en una fase de consolidación en torno a 888–898, con mínimos estabilizándose y sin recuperación suficiente hacia zonas superiores como 911.

En los indicadores, el RSI se sitúa en niveles cercanos a sobreventa tras el impulso bajista, mostrando cierto alivio pero sin fortaleza sostenida, mientras que el MACD permanece en terreno negativo, con histograma reduciendo su amplitud, lo que indica desaceleración del momentum vendedor. La zona de 888 se mantiene como soporte inmediato tras la reacción inicial, mientras que 911 y 923 continúan actuando como referencias de resistencia dentro de la nueva estructura. La acción del precio refleja un proceso de equilibrio tras un movimiento direccional fuerte, con presión bajista aún predominante en el corto plazo.