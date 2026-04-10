Dólar Hoy en Chile: cae a $889 tras menor presión global y alivio inflacionario en EE.UU.

El dólar en Chile abre la jornada de este 10 de abril en torno a los $889, registrando un sesgo bajista respecto al cierre previo y alejándose momentáneamente de los niveles cercanos a $900 observados en sesiones anteriores. Este movimiento responde principalmente a un debilitamiento del dólar a nivel global, en un contexto donde los mercados comienzan a internalizar señales menos agresivas desde Estados Unidos, lo que favorece a las monedas emergentes, incluido el peso chileno.

La sesión se desarrolla sin referencias macroeconómicas locales relevantes, por lo que el tipo de cambio queda completamente expuesto a los catalizadores externos. En este escenario, la dinámica del dólar global y la evolución del apetito por riesgo vuelven a ser los principales determinantes intradía, especialmente en un entorno donde la volatilidad geopolítica sigue marcando el pulso de los mercados.

Adicionalmente, el contexto internacional muestra cierta estabilización tras episodios recientes de alta tensión, lo que ha permitido una moderación en la demanda por activos refugio. Este cambio, aunque aún frágil, ha sido suficiente para generar presión bajista sobre el dólar y abrir espacio para una corrección en el tipo de cambio en Chile durante las primeras horas de negociación.

Inflación en EE.UU. sorprende a la baja y reconfigura expectativas de la Fed

Uno de los principales catalizadores de la jornada proviene desde Estados Unidos, donde el dato de inflación de marzo mostró señales más benignas de lo esperado. El IPC mensual se ubicó en 0,9%, por debajo del 1,0% proyectado, mientras que la inflación subyacente sorprendió aún más a la baja con un 0,2% mensual frente al 0,3% esperado. En términos anuales, el IPC general alcanzó 3,3% y el subyacente 2,6%, ambos también por debajo de las estimaciones del mercado.

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IPC Interanual de Estados Unidos. Fuente: xStation

Estos datos son particularmente relevantes porque apuntan a una desaceleración gradual de las presiones inflacionarias, lo que podría otorgar mayor margen de maniobra a la Reserva Federal (Fed) en los próximos meses. Si bien la inflación sigue por encima del objetivo del 2%, la trayectoria descendente del componente subyacente es una señal que el mercado interpreta como potencialmente dovish, reduciendo la probabilidad de nuevas alzas de tasas.

No obstante, el panorama no es completamente claro porque parte de la inflación reciente ha estado impulsada por los precios de la energía, lo que introduce un componente volátil en la lectura general. En este sentido, la Fed probablemente mantendrá un enfoque prudente, evaluando la persistencia de estas dinámicas antes de modificar su postura, lo que mantiene cierto grado de incertidumbre en los mercados financieros globales.

Cobre repunta, pero con fundamentos aún frágiles

En el mercado de materias primas, el cobre muestra un avance cercano al 1,1%, entregando soporte al peso chileno en la apertura. Este movimiento se explica en gran parte por un mayor optimismo en torno a la tregua temporal entre Estados Unidos e Irán, que ha reducido momentáneamente los riesgos sobre la cadena de suministro global y ha mejorado las perspectivas de actividad económica.

La posibilidad de una reapertura más fluida del estrecho de Ormuz ha contribuido a este repunte, al aliviar temores sobre disrupciones severas en el comercio internacional. Este factor es particularmente relevante para el cobre, dado su fuerte vínculo con las expectativas de crecimiento global, especialmente en economías intensivas en consumo de materias primas. El aumento de inventarios y la persistente fragilidad del escenario geopolítico limitan la consolidación de una tendencia alcista más robusta. Además, las señales mixtas desde China y la incertidumbre sobre la demanda global continúan actuando como un techo para el precio del cobre, lo que sugiere que el soporte para el peso chileno podría ser parcial y sujeto a cambios rápidos.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCLP en M15 mantiene una estructura bajista intradía bien definida, tras el quiebre impulsivo desde la zona de 924.18, que actúa como origen del desplazamiento. La ruptura de 898.93 confirma el cambio de estructura, convirtiendo ese nivel en resistencia, mientras el precio continúa desarrollando mínimos descendentes y operando por debajo de la media móvil, que presenta pendiente negativa. La incapacidad de recuperar esa zona intermedia, junto con el desplazamiento hacia la banda inferior de Bollinger, refleja continuidad en la presión vendedora, con el precio estabilizándose cerca de 887.28, sin señales de recuperación estructural.

En términos de momentum, el RSI en 28.1 se mantiene en zona de sobreventa sin divergencias claras, lo que indica persistencia del desequilibrio bajista más que agotamiento. El MACD continúa en terreno negativo, con líneas aún separadas y sin cruce relevante, aunque el histograma muestra ligera reducción en la aceleración. La estructura técnica queda delimitada por resistencias en 898.93 y 924.18, mientras que el soporte inmediato se ubica en 877.38, nivel que actúa como referencia inferior dentro del movimiento actual, en un contexto donde predomina la presión bajista de corto plazo.