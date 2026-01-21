En lo técnico, el tipo de cambio profundizó el quiebre bajista, con RSI en sobreventa y soportes en 873–870 , 868 y 864 , y resistencias en 883 , 889 y 894–898 .

El dólar en Chile extendió su caída y terminó la sesión con un retroceso cercano a 1,2%, en torno a 872 pesos, alcanzando niveles que no se veían desde diciembre de 2023. El movimiento respondió a un mayor apetito por monedas emergentes en la primera parte del día, en un contexto internacional donde el dólar global se mantuvo contenido y el mercado siguió reacomodando posiciones tras los últimos episodios de tensión comercial entre Estados Unidos y Europa.

Señal política local y lectura promercado

En lo local, el foco político también ayudó a sostener el tono favorable para los activos chilenos luego de que el presidente electo José Antonio Kast presentara su gabinete y confirmara a Jorge Quiroz como ministro de Hacienda. La señal fue leída como un guiño promercado, en línea con un relato de simplificación regulatoria y búsqueda de mayor crecimiento, aunque persisten dudas sobre la capacidad política del equipo para ejecutar cambios y ordenar el frente fiscal en el Congreso. El episodio del Ministerio de Minería, con el anuncio anticipado desde el sector privado y su posterior corrección, recordó que la coordinación comunicacional será un factor sensible para la percepción de gobernabilidad en esta transición.

Más allá del gesto inicial, la lectura de mercado va a depender de si ese sello técnico se traduce rápido en un marco creíble de consolidación fiscal y de impulso a la inversión, porque hoy buena parte del optimismo ya está en precios y cualquier desalineación entre promesas y capacidad de implementación tiende a aparecer primero en primas de riesgo y en la sensibilidad del tipo de cambio.

En ese sentido, los inversionistas van a mirar dos cosas en paralelo, la secuencia de anuncios durante la transición y las primeras semanas de gobierno, y la calidad de la coordinación política con el Congreso para destrabar permisos, acotar incertidumbre regulatoria y sostener reglas fiscales sin diluir el programa. Si el equipo logra ordenar el relato, priorizar medidas de alto impacto y bajo costo político, y mostrar disciplina comunicacional tras el tropiezo en Minería, el escenario base sigue siendo constructivo para activos locales, mientras que una agenda fragmentada o mensajes contradictorios pueden reinstalar rápidamente una prima por gobernabilidad.

Cierre más defensivo

Hacia el cierre, la apreciación del peso chileno perdió algo de tracción por un repunte de demanda por dólares a nivel internacional y por una corrección en el cobre, que redujo apoyo adicional para el tipo de cambio. Así, la sesión combinó un impulso inicial de mejor tono externo con un tramo final más defensivo, dejando al dólar con una baja relevante pero con menor velocidad que la observada en las horas previas al mediodía.

Mirando hacia adelante, el balance para el peso chileno seguirá dependiendo de dos fuerzas: por un lado la evolución del dólar global y el flujo hacia emergentes, por otro la dirección del cobre y la sensibilidad del mercado a titulares geopolíticos y comerciales. Si el escenario externo se mantiene sin shocks relevantes y el dólar global continúa contenido, el tipo de cambio podría seguir explorando zonas inferiores, aunque con mayor probabilidad de pausas técnicas por la magnitud del descenso reciente.

Análisis técnico del dólar en Chile

En análisis técnico, el tipo de cambio profundizó el quiebre bajista y opera bajo sus medias móviles relevantes, con RSI en zona de sobreventa, lo que suele anticipar consolidación o rebotes acotados más que un giro inmediato de tendencia. Los soportes más cercanos se ubican en 873–870 y luego en 868, mientras que un quiebre más limpio bajo esa área abre espacio hacia 864. Al alza, las primeras resistencias aparecen en 883 y 889, y más arriba en 894–898, niveles que hoy funcionan como referencias clave para evaluar si cualquier rebote es solo correctivo o logra recomponer estructura.

