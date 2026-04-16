Dólar Hoy en Chile: cae hacia $885 en medio de menor aversión global al riesgo y apoyo desde China

El dólar en Chile inicia la jornada de este 16 de abril en torno a los $885, mostrando un sesgo bajista en comparación con sesiones anteriores, en un movimiento que responde principalmente a un cambio en el tono del mercado internacional. La menor demanda por activos refugio ha generado una corrección del dólar a nivel global, permitiendo una apreciación de monedas emergentes, entre ellas el peso chileno.

En estas circunstancias, los inversionistas han comenzado a recomponer posiciones hacia activos de mayor riesgo, debilitando al dólar global y favoreciendo la caída del tipo de cambio en Chile. Sin embargo, este movimiento aún se da dentro de un entorno frágil, donde cualquier retroceso en el frente geopolítico podría revertir rápidamente la tendencia.

Mercado internaliza escenario de resolución gradual

Esta variación en el tipo de cambio se explica por un mayor optimismo respecto a una posible resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Las declaraciones del presidente Donald Trump, apuntando a que el enfrentamiento estaría cerca de su fin, han sido interpretadas por el mercado como una señal clara de desescalada, lo que ha reducido la prima por riesgo que se había incorporado en días previos. A diferencia de la semana pasada, donde predominaba un escenario de escalada, hoy los inversionistas comienzan a descontar una salida más ordenada del conflicto, apoyados en señales concretas desde Washington que apuntan a un eventual reinicio formal de las negociaciones.

Este giro en las expectativas ha tenido efectos directos en los mercados financieros, particularmente en la compresión de la volatilidad en bonos y en la moderación de los precios energéticos. La menor presión sobre el petróleo ha sido fundamental para reducir los temores inflacionarios globales, lo que a su vez ha debilitado uno de los principales soportes recientes del dólar. No obstante, el escenario sigue siendo altamente dependiente de los avances diplomáticos. Las diferencias estructurales entre las partes, especialmente en torno al programa nuclear iraní, siguen sin resolverse completamente, lo que implica que el mercado continúa operando con cautela, pese a la mejora en el sentimiento.

China y cobre

En el mercado de materias primas, el cobre se mantiene en niveles elevados, consolidando el repunte observado en los últimos días y entregando soporte adicional al peso chileno. Este comportamiento se ve reforzado por los datos económicos provenientes de China, que han sorprendido positivamente al mercado.

La economía china registró un crecimiento del 5% interanual en el primer trimestre de 2026, superando las expectativas y mostrando una aceleración respecto al 4,5% previo, lo que refuerza las perspectivas de demanda para materias primas industriales como el cobre. Este dato es particularmente relevante, considerando que China es el principal consumidor mundial de cobre, además, el crecimiento ha estado acompañado de un sólido desempeño industrial, con una expansión del 6,1% en la producción y un fuerte dinamismo en sectores tecnológicos, lo que sugiere una demanda estructuralmente firme por metales.

La inflación en China se mantiene contenida en torno al 1% interanual en marzo, lo que otorga margen a las autoridades para mantener políticas de estímulo si fuera necesario, reforzando así el escenario de soporte para la actividad y, por extensión, para el cobre.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCLP en M15 mantiene una estructura bajista de corto plazo tras el rechazo claro en la zona de oferta cercana a 903–904, desde donde se genera un desplazamiento descendente que rompe la media móvil y consolida por debajo de ella. El precio se estabiliza en torno a 886–884, nivel que actúa como soporte intermedio, mientras las bandas de Bollinger muestran expansión a la baja y posterior compresión, reflejando pérdida de momentum tras el impulso inicial pero sin señales de reversión estructural. La incapacidad de recuperar la zona de 894 refuerza el sesgo correctivo dentro del rango reciente.

En términos de indicadores, el RSI se mantiene en zona baja sin alcanzar sobreventa extrema, lo que indica presión vendedora sostenida pero sin condiciones de agotamiento claras, mientras el MACD permanece en terreno negativo con histograma reducido, evidenciando desaceleración del impulso bajista más que un cambio de dirección. La estructura actual se mantiene condicionada por máximos descendentes y rechazo en resistencias, con el soporte de 880 como referencia clave dentro de la dinámica reciente.