El dólar en Chile inicia la jornada de este 27 de abril con un sesgo bajista, cotizando en torno a los $887-$889 en las primeras operaciones, en línea con un debilitamiento del dólar a nivel internacional. El movimiento marca un cambio respecto a la semana previa, donde la divisa había mostrado una tendencia más alcista impulsada por factores geopolíticos. La caída responde principalmente a una mejora en el apetito por riesgo global, lo que ha favorecido flujos hacia monedas emergentes como el peso chileno.

Este ajuste ocurre en un contexto donde los inversionistas comienzan a reducir posiciones defensivas, ante señales de que el conflicto en Medio Oriente podría entrar en una fase más negociadora. En esta situación, el tipo de cambio refleja una dinámica típica de reversión de primas de riesgo, donde la presión acumulada en sesiones anteriores comienza a descomprimirse, aunque todavía dentro de un entorno altamente dependiente de noticias externas.

Propuesta de Irán no elimina la incertidumbre

El principal catalizador de la jornada es la nueva propuesta presentada por Irán a Estados Unidos, que plantea una hoja de ruta en tres etapas para avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz. Esta iniciativa incluiría una extensión del alto el fuego, seguida de acuerdos progresivos, dejando las negociaciones nucleares como fase final. El mercado ha reaccionado positivamente a esta señal, interpretándola como un intento concreto de destrabar el conflicto tras semanas de avances limitados.

Este cambio es relevante, especialmente considerando que las negociaciones previas han enfrentado múltiples interrupciones y desacuerdos estructurales entre ambas partes.Sin embargo, el contexto sigue siendo frágil. Informes recientes indican que el estrecho de Ormuz continúa operando con fuertes restricciones, con niveles de tránsito muy por debajo de lo normal y episodios recientes de tensión, incluyendo incautaciones de buques y fallidas rondas de negociación. Este equilibrio, entre avances diplomáticos y riesgos latentes, explica por qué el mercado mejora en el margen, pero sin eliminar completamente la prima de riesgo geopolítico.

Fed y Banco Central en el radar

A nivel macro, el mercado entra en una semana particularmente relevante, marcada por decisiones de política monetaria tanto en Estados Unidos como en Chile. En este contexto, los inversionistas estarán atentos a cualquier señal que permita calibrar la trayectoria futura de las tasas de interés. La evolución del conflicto en Medio Oriente sigue siendo un factor clave en este análisis, ya que incide directamente en las expectativas inflacionarias, especialmente a través del canal energético. Un escenario de desescalada podría reducir presiones inflacionarias y abrir espacio para políticas menos restrictivas, mientras que una nueva escalada reforzaría la cautela de los bancos centrales.

En este sentido, el dólar global responde a su rol de activo refugio y a la interacción entre geopolítica e inflación, lo que añade una capa adicional de complejidad al análisis del tipo de cambio.

Cobre estable mantiene soporte

En el plano local, el cobre se mantiene relativamente estable, sin registrar movimientos significativos en la apertura, lo que limita su impacto en la dirección del tipo de cambio. El metal continúa consolidando los niveles alcanzados tras el repunte de semanas anteriores, en un contexto donde las perspectivas de demanda se mantienen equilibradas.

Esta estabilidad implica que el principal soporte estructural del peso chileno no está entregando una señal decisiva en la jornada, dejando al tipo de cambio más expuesto a factores externos. En particular, la evolución del dólar global y del escenario geopolítico continúan siendo los drivers predominantes.De esta forma, el mercado cambiario chileno se mantiene en una fase donde los fundamentos locales actúan más como ancla que como catalizador, en un entorno dominado por flujos internacionales.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio de USDCLP en M15 muestra una estructura de continuación alcista tras respetar la zona de soporte en torno a 885, desde donde se produjo un impulso claro que llevó al activo a testear la resistencia de 898. En esa zona se observan velas con cuerpos más pequeños y mechas superiores, lo que indica rechazo y toma de ganancias. Posteriormente, el precio entra en fase de consolidación, moviéndose lateralmente bajo esa resistencia mientras la media móvil se aplana, reflejando pérdida de momentum.

En el corto plazo, destaca una caída puntual hacia la zona de 893 con una vela bajista de mayor rango seguida de una reacción inmediata al alza que deja mecha inferior, señal de absorción de presión vendedora. Sin embargo, el rebote es contenido y el precio permanece dentro del rango, con RSI en niveles medios y MACD desacelerando, lo que sugiere equilibrio temporal. Un quiebre sostenido sobre 898 reactivaría el sesgo alcista hacia niveles superiores, mientras que una ruptura bajo 893 podría habilitar una corrección hacia la zona de 890.