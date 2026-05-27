Dólar Hoy en Chile: Cae hacia $893 por menor riesgo geopolítico y dólar débil

- Wall Street cerró al alza impulsado por el rally en inteligencia artificial y semiconductores, con Micron liderando las ganancias y reforzando el optimismo sobre infraestructura tecnológica y memoria.
- El petróleo sigue extremadamente sensible a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con el mercado oscilando entre expectativas de acuerdo y nuevos riesgos geopolíticos en Oriente Medio.
- El dólar recuperó fortaleza por la tensión geopolítica, mientras el mercado sigue atento al riesgo energético global, la estabilidad financiera y el impacto que una prolongación del conflicto podría tener sobre inflación y suministro.
- Wall Street cerró al alza impulsado por el rally en inteligencia artificial y semiconductores, con Micron liderando las ganancias y reforzando el optimismo sobre infraestructura tecnológica y memoria.
- El petróleo sigue extremadamente sensible a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con el mercado oscilando entre expectativas de acuerdo y nuevos riesgos geopolíticos en Oriente Medio.
- El dólar recuperó fortaleza por la tensión geopolítica, mientras el mercado sigue atento al riesgo energético global, la estabilidad financiera y el impacto que una prolongación del conflicto podría tener sobre inflación y suministro.
El dólar en Chile retrocede hacia la zona de $893, en un contexto internacional más favorable para el peso chileno. El USDCLP cae mientras el índice dólar se debilita por señales de avance hacia un posible entendimiento entre Estados Unidos e Irán, lo que reduce la demanda por refugio y mejora el apetito por monedas emergentes.
Menor prima geopolítica favorece al peso chileno
El mercado reaccionó a reportes que apuntan a que Irán contaría con un borrador inicial, no oficial, de un memorando de entendimiento con Estados Unidos. Según la televisión iraní, el marco incluiría el retiro de fuerzas militares estadounidenses en las próximas semanas y el levantamiento del bloqueo naval, lo que redujo la percepción de riesgo sobre el conflicto.
Este escenario ha presionado al dólar frente a las principales monedas y ha favorecido a divisas emergentes como el peso chileno. La estabilidad del cobre también contribuye a contener el tipo de cambio, aunque el principal catalizador de la sesión sigue siendo externo.
Análisis técnico
El USDCLP opera cerca de 893 y se mantiene por debajo de la resistencia de 895,9, con presión bajista de corto plazo mientras no recupere 902. Si el precio consolida bajo 890, el siguiente soporte aparece en 888 y luego en 883; al alza, una vuelta sobre 902 neutralizaría la corrección.
Fuente: xStation5
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