Dólar hoy en Chile: cae hacia $915 por menor presión en bonos de EE.UU.

El dólar en Chile hoy inicia la sesión con sesgo bajista y podría acercarse a la zona de $918–$915, apoyado por un entorno externo más favorable para monedas emergentes. El tipo de cambio retrocede mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro se moderan tras alcanzar máximos de 19 años, y el mercado espera las actas del FOMC como principal catalizador de la jornada.

Recompra de bonos en EE.UU. debilita al dólar global

A nivel internacional, la presión sobre el dólar se ha moderado luego de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara que aumentará, al menos al doble, el tamaño de sus operaciones de recompra de bonos. La medida busca mejorar la liquidez en los instrumentos de largo plazo y ha contribuido a una caída en los rendimientos, especialmente después de la fuerte tensión observada en la curva durante la jornada anterior.

El mercado también sigue atento al petróleo, que modera sus movimientos aunque permanece por encima de los US$90 por barril, en medio de la incertidumbre en Oriente Medio. Bajo este escenario, las actas del FOMC serán clave para medir si la Reserva Federal mantiene un tono restrictivo o si entrega señales de mayor cautela frente a las condiciones financieras.

Factores externos favorecen al peso chileno

En el plano local, la dinámica se mantiene relativamente estable después del avance del tipo de cambio observado tras los débiles datos de PIB conocidos en la jornada previa. Sin nuevos catalizadores internos relevantes, el peso chileno recibe respaldo principalmente desde el exterior: menores rendimientos en EE.UU., dólar más débil y una menor presión inmediata desde los mercados globales.

Si este escenario se mantiene durante la sesión, el tipo de cambio podría continuar corrigiendo y aproximarse a la zona de $918–$915 por dólar.

Fuente:Xstation5