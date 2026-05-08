Dólar Hoy en Chile: Cobre al alza y fuerte inflación impulsan al peso chileno frente al dólar

El dólar en Chile abre la jornada con una leve caída, ubicándose en torno a los 891 pesos, en una sesión marcada por un fuerte dato de inflación local que sorprendió al mercado y podría modificar las expectativas sobre la política monetaria del Banco Central de Chile.

El IPC anual subió hasta el 4%, mientras que la inflación mensual alcanzó un 1,3%, impulsada principalmente por los sectores de transporte, vivienda y servicios básicos. Este dato refuerza la atención del mercado sobre la trayectoria de los precios internos y su posible impacto en las próximas decisiones de tasas.

Inflación en Chile presiona las expectativas del mercado

El fuerte incremento en los combustibles explicó gran parte de la sorpresa alcista del mes. Tanto la gasolina como el diésel registraron importantes aumentos, afectados por el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios energéticos internacionales.

Este escenario podría reducir el margen del Banco Central de Chile para adoptar una política monetaria más flexible en el corto plazo. Una inflación más persistente limita la posibilidad de recortes agresivos en la tasa de interés, lo que puede influir directamente en el comportamiento del tipo de cambio.

Dólar global se debilita levemente tras datos de empleo en Estados Unidos

En el plano externo, el mercado continúa atento a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y a la evolución del conflicto en la región. Sin embargo, un reporte laboral estadounidense más sólido de lo esperado ayudó a debilitar ligeramente al dólar global, favoreciendo a algunas monedas emergentes, incluido el peso chileno.

La combinación entre menor fortaleza externa del dólar y mayores expectativas sobre la inflación local contribuye a que el dólar en Chile opere con una tendencia moderadamente bajista durante la apertura.

Cobre sube cerca de 2% y apoya al peso chileno

Otro factor clave para el mercado cambiario es el avance del cobre, que sube cerca de 2% en la apertura. El metal rojo se ve respaldado por expectativas de mayor demanda estructural, especialmente vinculada a proyectos de infraestructura energética e inteligencia artificial.

Además, persisten preocupaciones sobre posibles restricciones en insumos clave para el refinamiento del metal, lo que añade soporte a los precios del cobre. Para Chile, como principal productor mundial del metal, un cobre más fuerte suele favorecer al peso chileno y presionar a la baja el tipo de cambio.

Análisis técnico

El USDCLP cotiza cerca de $890 en gráficos de 30 minutos, manteniéndose bajo presión bajista tras el rechazo observado en la zona de 913–915. El precio continúa desarrollando una estructura correctiva, aunque ha mostrado señales de estabilización sobre el soporte de $883.

En el corto plazo, el par se mueve entre la SMA de 50 períodos y la SMA de 200 períodos, reflejando un mercado aún debilitado técnicamente. Una recuperación sostenida sobre 892–898 podría favorecer rebotes hacia la zona de 905, mientras que una caída bajo $883 mantendría el sesgo bajista de corto plazo.

El RSI muestra una divergencia alcista de corto plazo, con mínimos ascendentes mientras el precio intenta estabilizarse sobre la zona de $883.



Fuente: xStation5