Dólar Hoy en Chile: Dólar supera los $905 pesos tras caída del Imacec

El tipo de cambio inicia la jornada estable, en un contexto en que la actividad económica en Chile vuelve a mostrar señales de contracción. El Imacec de marzo de 2026 registró nuevamente una lectura negativa, ubicándose en -0,1% en términos anuales, según informó el Banco Central.

Si bien el sector comercio presentó resultados positivos en todos sus componentes y los servicios también mostraron un desempeño favorable, la caída respondió principalmente a la debilidad en la producción de bienes, especialmente en la subpartida de minería.



Detalles del Imacec: minería sigue presionando a la baja

De acuerdo con la información oficial, la producción de bienes cayó 5,2% anual, afectada por todos sus componentes. En particular, la minería registró una menor extracción de cobre, mientras que otras áreas como el sector agropecuario y la pesca extractiva también incidieron negativamente.

En términos desestacionalizados, la actividad mostró señales mixtas: el Imacec creció 0,3% respecto del mes previo, lo que sugiere cierta estabilización en el margen, aunque aún insuficiente para revertir la tendencia general.

Por su parte, el Imacec no minero presentó un crecimiento de 0,9% anual, evidenciando que la debilidad está altamente concentrada en el sector minero.

Este escenario reafirma que la economía chilena continúa mostrando fragilidad, especialmente en su principal motor exportador, lo que mantiene la presión sobre el dólar en Chile.





Fuente: Banco Central de Chile



Mercados internacionales atentos al riesgo geopolítico

En el plano internacional, los mercados han enfrentado una mayor volatilidad, con la atención centrada en la situación geopolítica.

Durante el fin de semana, el presidente Trump anunció planes para escoltar de forma segura a los buques neutrales a través del estrecho de Ormuz, lo que generó resistencia por parte de Irán.

Esta mañana, declaraciones de un funcionario iraní aumentaron la aversión al riesgo, al señalar que Estados Unidos podría ser atacado si sus embarcaciones se acercan o ingresan al estrecho.

Este tipo de tensiones suele impactar directamente en los mercados financieros globales, fortaleciendo al dólar a nivel internacional y generando presión sobre monedas emergentes como el peso chileno.



Análisis técnico (H1)



Fuente: xStation



El tipo de cambio se mantiene sobre una zona de soporte en torno a los 894 pesos, mientras intenta consolidar una recuperación hacia la parte alta del rango intradía. Técnicamente, el rebote desde mínimos recientes ha permitido al precio volver sobre sus medias móviles de corto plazo, aunque la franja comprendida entre los 907 y 908 pesos sigue actuando como resistencia inmediata.

En este contexto, se espera una jornada de mayor volatilidad, con oscilaciones entre los 894 y 908 pesos. La debilidad del Imacec, junto con una menor actividad minera, sigue pesando sobre el escenario local, mientras que los riesgos externos asociados al conflicto en Medio Oriente mantienen al dólar en Chile sensible a nuevos titulares y cambios en la percepción de riesgo.