Dólar hoy en Chile: el peso chileno pierde tracción al cierre por la cautela en EE. UU. y el enfriamiento del metal rojo

El dólar en Chile cerró la sesión con un avance marginal cercano a 0,1%, en torno a $860 por dólar, luego de operar buena parte del día con presión bajista y de volver a testear la zona de $854 como soporte intradía. El cierre hacia arriba respondió más a un rebote de último tramo que a un cambio de tendencia, en una jornada donde el tipo de cambio se movió condicionado por el tono del dólar global y por un mercado que sigue calibrando el ritmo de recortes de la Reserva Federal.

En especial, el mercado ha seguido ajustando expectativas después de que datos como el ADP apuntaran a un enfriamiento en la contratación y, al mismo tiempo, la publicación de cifras laborales clave quedara postergada, lo que elevó la prima de incertidumbre y favoreció ajustes tácticos de posicionamiento.

Dólar global

En el frente externo, el billete verde logró sostener parte del rebote reciente en un contexto de lecturas mixtas, con la atención repartida entre la resiliencia de algunos indicadores de actividad y la discusión sobre si el ciclo de recortes será menos rápido de lo que se descontaba semanas atrás. Este equilibrio de señales ha mantenido el mercado particularmente sensible al flujo de datos y a cómo estos reordenan el mapa de tasas y expectativas.

A eso se sumó un canal relevante desde Asia, con el yen extendiendo su debilidad previo a la elección de fin de semana y con el mercado interpretando que un sesgo fiscal más expansivo eleva el riesgo de un deterioro en la métrica fiscal y reduce la probabilidad de una acción contundente del banco central para contener la depreciación. Este mix suele reforzar al dólar en los cruces principales y termina permeando a emergentes, amplificando movimientos del cambio incluso cuando el punto de partida global luce relativamente estable.

Cobre

A nivel local, el cobre no actuó como amortiguador del alza del tipo de cambio, ya que el metal retrocedió cerca de 2% en la sesión. La caída se dio en un contexto de ajuste tras el rebote previo y con señales de inventarios más holgados en centros de negociación relevantes, un cuadro que tiende a enfriar el impulso de corto plazo para monedas ligadas a commodities.

Con ese telón de fondo, el peso chileno encontró soporte en la zona baja del rango, pero no tuvo tracción suficiente para sostener un cierre bajo, y el tipo de cambio terminó alineándose con un dólar global algo más firme y con un cobre corrigiendo.

Análisis técnico del cierre del dólar en Chile hoy

El cierre en $860 deja al precio nuevamente disputando la zona de medias móviles, con la SMA 50 y la SMA 200, lo que concentra la batalla inmediata en un rango estrecho. Por arriba, el primer techo relevante aparece en $861,9 y luego en $865,5, zona asociada a un gap previo que suele actuar como imán si el precio logra afirmarse sobre la SMA 200.

Por abajo, $857,2 y especialmente $854 se mantienen como soportes de corto plazo, con un nivel de invalidación más claro en $851,8 si reaparece presión vendedora. El RSI sugiere sesgo alcista moderado sin sobrecompra, mientras el impulso de corto plazo mejora, pero el mercado todavía necesita confirmación con un quiebre sostenido sobre $862,6 para habilitar un avance más limpio hacia $865.

Fuente: xStation5.

